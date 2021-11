Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Carrefour România sunt din nou alături de cei aflați în prima line a intervenției medicale, continuând parteneriatul amplu de implicare în comunitate. În urma apelului primit de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni din București, Carrefour România a donat către Crucea Roșie Română suma necesară achiziționării echipamentelor medicale de care cadrele medicale au nevoie în acest moment pentru secția de terapie intensivă.

„Carrefour face parte activ din comunitatea din România de peste 20 de ani și suntem recunoscători că am putut iniția și participa în acțiuni de ajutorare sau donații, suntem recunoscători pentru că am avut mereu alături parteneri cu adevărat implicați în tot ceea ce înseamnă impact pozitiv. Încă o dată, răspundem prompt pentru a ajuta spitalele cu echipamente medicale împreună cu echipa Crucea Roșie. Dacă anul trecut am dotat cu echipamente medicale 3 spitale la nivel național, acum suntem din nou prezenți cu suport pentru secția ATI din Bagdasar Arseni”, a declarat Alina Gamauf, HR, CSR & Corporate Affairs, Membru în Comitetul Executiv Carrefour România.

„Timpul este un factor decisiv în această luptă cu virusul SARS-CoV-2, de aceea facem tot ce este posibil pentru a răspunde solicitărilor venite din partea unităților medicale, repede și eficient. Mulțumim partenerului nostru tradițional Carrefour România care a răspuns cu promptitudine acestei solicitări și ne-a sprijinit cu suma necesară achiziției de echipamente medicale”, a adăugat Ioan Silviu Lefter, Director General al Crucii Roșii Române. Parteneriatul de bine dintre Carrefour România și Crucea Roșie Română a început încă din 2009, prin crearea infrastructurii de proiect Banca de Alimente – activă la nivel național în rețeaua de magazine Carrefour. În ultimii doi ani, Cutia cu Bucurie a reprezentat o nouă campanie umanitară realizată împreună, în beneficiul familiilor din comunitățile vulnerabile. Fiecare Cutie cu Bucurie conține alimente ce asigură necesarul de bază pentru o familie formată din trei membri, pentru două săptămâni. În total, peste 48.000 de alimente au fost distribuite la nivel național, pentru familiile pe care le are în grijă Crucea Roșie Română, în anii 2020-2021.

PARTENERI - GSP.RO Adevărul! Anamaria Prodan rupe tăcerea despre relația cu Dan Alexa: „A stat lângă mine când Laurențiu avea alte preocupări”

Playtech.ro Detalii macabre despre uciderea Mihaelei Runceanu pe care românii nu le știau. Cine rupe tăcerea (exclusiv)

Observatornews.ro "Pompi nu a omorât o muscă în viața lui!". Tânăr român ucis într-un parc din Toledo, criminalul este căutat de patru zile

HOROSCOP Horoscop 3 noiembrie 2021. Berbecii au ocazia să verifice cât de potrivite sunt ideile lor cele mai îndrăznețe

Știrileprotv.ro Marian Godină a ajutat o familie să organizeze un flagrant unui medic din Brașov care ceruse mită