Decizia de achiziție a unor anvelope noi vine ca urmare a unor nevoi precum uzura celor actuale, schimbarea anotimpului și deținerea de cauciucuri inadecvate, alinierea la noi standarde legislative impuse etc.

Indiferent care este motivul pentru care alegem să ne schimbăm cauciucurile, regulile de alegere și criteriile de selecție rămân aproape neschimbate. Chiar și așa, numărul mare de produse disponibile pe piață, cât și caracteristicile definitorii ale fiecăruia, care sunt și diferite, pot genera serioase confuzii. Cu atât mai mult în magazinele online, în care de multe ori poate părea mai dificil, întrucât este disponibilă o selecție mai mare, comparativ cu magazinele fizice.

Alegerea tot mai multor șoferi se îndreaptă către anvelope 205 55 r16, alegere care se datorează atât calității superioare, cât și modului în care sunt disponibile. Mai exact, acestea sunt menite să îndeplinească cele mai grele criterii și sunt disponibile sub trei forme:

Anvelope allseason

Anvelope de vară

Anvelope de iarnă.

Care sunt însă criteriile pe care le luăm în calcul pentru a alege corect anvelopele?

Știm deja că o bună alegere, mai ales în sezonul cald, constă în anvelope vara 205 55 r16. Înainte însă de a alege un anumit tip de anvelope, este nevoie să cunoaștem bine tipul de care avem nevoie, numărul de kilometri pe care îi vor rula în condiții de siguranță, cât și care este bugetul maxim pe care îl putem aloca pentru o astfel de investiție.

Iată care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când alegem anvelopele, pentru a ne asigura că am făcut o alegere corectă:

Consumul. Nivelul de consum este un indicator cu o mare importanță în alegerea de cauciucuri 205 55 r16. Indiferent de sezon, fie că este vorba despre cauciucuri de vară, fie de iarnă sau allseason, consumul este important. Indicele de consum se regăsește în cadrul anvelopelor marcat cu litere de la A la G.

Zgomotul. Conform reglementărilor aflate în vigoare, anvelopele cuprinse între 70-75 decibeli sunt încadrate în categoria anvelopelor confortabile. Acest lucru înseamnă că acestea sunt mai silențioase și nu contribuie la poluarea fonică. Sunt numeroase anvelope care depășesc limita de 70 decibeli, iar acest lucru favorizează poluarea fonică, fapt ce este deranjat atât pentru persoanele din automobil, cât și pentru pietoni sau pentru mediu și viețuitoare. O anvelopă mai silențioasă este asociată și cu un cost mai ridicat, însă analizând pe termen lung, vom observa că facem o investiție și că ne va influența confortul în timpul călătoriilor cu mașina.

Indicele de încărcare. Acesta mai este cunoscut și sub denumirea de „indice de sarcină” și este reprezentat sub forma unor 2 sau 3 cifre alăturate. Indicele ne ajută să aflăm care este masa maximă pe care un cauciuc o poate susține, în condiții normale și atunci când are presiunea corespunzătoare. Pentru o alegere corectă, se recomandă să alegem cauciucuri noi cu indicele de sarcină echivalent celui indicat, întrucât indici mai mici sau chiar mai mari decât masa maximă, pot dăuna în timp.

Indicele de viteză. Un alt indicator important este cel al vitezei, pe care îl găsim reprezentat printr-o singură literă. Pe baza indicelui de viteză, determinăm care este viteza maximă constructivă a anvelopelor.

Garanția. Deși de multe ori nu se ține cont de acest aspect, garanția este, de asemenea, importantă în alegerea anvelopelor. Cu atât mai mult ținând cont că, potrivit standardelor legislative impuse, anvelopele au o garanție de doi ani din momentul achiziției, indiferent dacă este vorba despre anvelope de vară sau de iarnă. De asemenea, data la care acestea au fost produse nu este un factor definitoriu, întrucât garanția se aplică clientului în momentul în care devine proprietar al anvelopelor.

Chiar dacă am luat decizia de a achiziționa cauciucuri vară 205 55 r16, trebuie să ne asigurăm că modelul ales este potrivit autoturismului pe care îl deținem și să analizăm indicii de relevanță. Analizând cu atenție caracteristicile, ne putem bucura de cauciucuri bune, timp îndelungat, care să ne asigure transportul în siguranță în călătoriile efectuate.

O selecție multiplă de anvelope vară găsim pe website-ul anvelope-discount.ro, împreună cu detalii tehnice și asistență de specialitate.

