Din păcate, mulți părinți tratează salteaua ca pe un simplu accesoriu al patului, fără să țină cont de importanța ei pe termen lung. O saltea nepotrivită poate duce la o postură incorectă, dureri de spate, somn agitat și chiar probleme de concentrare. Așadar, cum alegi salteaua ideală pentru copilul tău, fie că este în perioada preșcolară sau adolescentină? Hai să descoperim împreună.

Nevoile diferite ale copiilor și adolescenților

Pe măsură ce copilul crește, corpul lui trece prin transformări rapide. O saltea care se potrivea perfect la 6 ani poate deveni inconfortabilă la 12. De aceea, trebuie să adaptezi alegerea la vârsta, greutatea și ritmul de creștere al celui mic.

  • Copiii mici (3-7 ani) au nevoie de o saltea fermă, care să ofere sprijin stabil pentru coloana vertebrală aflată în formare.
  • Școlarii (8-12 ani) au nevoie de o saltea care echilibrează fermitatea cu confortul, asigurând o poziție naturală în timpul somnului.
  • Adolescenții (13-18 ani), odată cu creșterea în greutate și înălțime, au nevoie de o saltea adaptabilă, dar care să nu cedeze sub presiune, mai ales în zona lombară.

Aici intervine importanța dimensiunilor potrivite: mulți părinți aleg saltele prea scurte, care trebuie schimbate rapid. O opțiune excelentă pentru copii și adolescenți în creștere este gama de saltele 120×190 cm, suficient de compacte pentru camere mici, dar și confortabile pentru ani buni de utilizare.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Dimensiunea contează: de ce să alegi o saltea de 120×190 cm

Când vine vorba despre confort și spațiu, o saltea cu dimensiuni de 120×190 cm reprezintă alegerea echilibrată pentru perioada de tranziție între copilărie și adolescență.

Iată câteva motive pentru care această dimensiune este atât de practică:

  • oferă suficient loc pentru un somn odihnitor, fără a ocupa prea mult spațiu în cameră; 
  • permite mișcarea naturală în somn, esențială pentru copii mai agitați;
  • poate fi folosită până în adolescență, fără a fi nevoie de înlocuire rapidă; 
  • se potrivește ușor în paturi standard sau personalizate, fără costuri mari de adaptare.

Practic, o saltea 120×190 cm crește odată cu copilul tău, fiind un compromis excelent între spațiu, durabilitate și confort.

Materialele: naturale, hipoalergenice și sigure

Copiii și adolescenții petrec, în medie, între 8 și 10 ore pe noapte în pat. Materialele saltelei trebuie să fie sigure, respirabile și hipoalergenice.

Cele mai recomandate opțiuni sunt:

  • spuma poliuretanică de înaltă densitate – oferă susținere fermă și durabilitate;
  • latexul natural – elastic, antibacterian și ideal pentru copiii sensibili la praf sau alergeni;
  • spuma cu memorie (memory foam) – oferă confort adaptabil, ideal pentru adolescenți, dar nu pentru copiii foarte mici (poate fi prea moale);
  • saltelele cu strat de cocos – excelente pentru copii mici, datorită rigidității naturale și ventilației excelente.

Indiferent de material, este important ca salteaua să fie certificată pentru siguranță și să nu conțină substanțe toxice (formaldehide, ftalați etc.).

Fermitatea: de ce saltelele tari sunt cele mai potrivite pentru copii

Mulți părinți asociază confortul cu o saltea moale, dar, pentru cei mici, este exact invers. O coloană vertebrală aflată în dezvoltare are nevoie de sprijin.

De aceea, specialiștii recomandă saltele tari pentru copii și preadolescenți. Acestea mențin coloana într-o poziție neutră, previn deformările și oferă o bază stabilă pentru creșterea oaselor și mușchilor.

Pentru adolescenți, poți opta pentru o saltea semitare, care combină suportul cu un strat de confort suplimentar, mai ales dacă sunt mai înalți sau au o greutate mai mare.

Aerisirea și igiena saltelei – un aspect adesea ignorat

Copiii transpiră mai mult în somn, iar o saltea care nu permite circulația aerului poate acumula umezeală, bacterii și mirosuri neplăcute. Alege o saltea cu:

  • husă detașabilă și lavabilă,
  • materiale care respiră (latex, fibre de cocos, spumă ventilată),
  • strat antialergic.

De asemenea, nu uita să întorci salteaua o dată la 3-4 luni, pentru o uzură uniformă, și să o aerisești regulat.

Somnul, inteligența și performanța școlară

Un somn bun nu înseamnă doar energie pentru joacă – înseamnă și capacitate de concentrare, memorie și echilibru emoțional. Studiile arată că un copil care doarme 9-10 ore pe o saltea confortabilă are performanțe școlare mai bune și o dispoziție mai stabilă.

O saltea nepotrivită poate cauza:

  • somn întrerupt,
  • oboseală diurnă,
  • dificultăți de concentrare,
  • dureri musculare și iritabilitate.

De aceea, alegerea unei saltele adaptate vârstei nu este un moft, ci o decizie care influențează direct dezvoltarea mintală și emoțională.

Cum prelungești viața saltelei copilului tău

Chiar și cea mai bună saltea are nevoie de îngrijire pentru a rezista în timp. Iată câteva sfaturi practice:

  • Folosește o protecție pentru saltea impermeabilă, mai ales pentru copiii mici.
  • Întoarce salteaua la fiecare 3 luni (dacă designul o permite).
  • Aerisește camera zilnic și evită expunerea directă la soare a saltelei.
  • Învață copilul să nu sară pe pat – chiar și cele mai rezistente saltele pot fi afectate.

Alegerea saltelei pentru copii și adolescenți este o decizie cu impact pe termen lung. Nu este doar o chestiune de confort, ci una de sănătate, creștere și echilibru. Urmează sfaturile de mai sus, copilul tău merită un somn de calitate în fiecare noapte.

Sursa foto: Freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri eJobs: De când vor fi afișate salariile în anunțurile de job-uri și cum poți să te angajezi fără CV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
Libertateapentrufemei.ro
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă după ancheta DNA. Nicușor Dan a semnat decretul
Știri România 16:09
Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar, a fost trecută în rezervă după ancheta DNA. Nicușor Dan a semnat decretul
Reacția enigmatică a lui Daniel Băluță despre candidatura la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei
Știri România 15:46
Reacția enigmatică a lui Daniel Băluță despre candidatura la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Fanatik.ro
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Anunțul făcut de Simona Gherghe, după 24 de ani de carieră. Decizia luată împreună cu soțul ei: „Mai discutăm”
Stiri Mondene 16:16
Anunțul făcut de Simona Gherghe, după 24 de ani de carieră. Decizia luată împreună cu soțul ei: „Mai discutăm”
Codin Maticiuc, despre suma investită în filmul „Cursa”. „Am recuperat 500 de mii de euro din daune. Nu ne-am așteptat”
Stiri Mondene 16:00
Codin Maticiuc, despre suma investită în filmul „Cursa”. „Am recuperat 500 de mii de euro din daune. Nu ne-am așteptat”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SONDAJ. Doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Nicuşor Dan: Au dreptate să fie dezamăgiți
ObservatorNews.ro
SONDAJ. Doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Nicuşor Dan: Au dreptate să fie dezamăgiți
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Mediafax.ro
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
StirileKanalD.ro
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR. Ce s-a mai stabilit
Politică 14:41
Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR. Ce s-a mai stabilit
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Politică 11:57
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței