În primul rând, trebuie să știi foarte bine ce formă de astm ai, dar și care sunt factorii declanșatori ai crizelor astmatice în cazul tău. Apoi, este obligatoriu să mergi la un medic specialist, împreună cu care să stabilești un tratament adecvat. Însă, acum poți afla și tu o serie de informații extrem de utile despre manifestarea astmului, precum și despre opțiunile de tratament pentru formele care sunt dificil de controlat cu terapiile clasice.

Ce este astmul și care sunt simptomele?

Astmul reprezintă o afecțiune cronică inflamatorie a căilor respiratorii. Astmul sever este o formă distinctă a bolii și are un impact deosebit asupra calității vieții pacienților. Conform statisticilor, aproximativ 1 din 10 persoane cu astm are această formă severă.

Când vine vorba despre simptome, răspuns la tratament și impactul asupra vieții de zi cu zi, trebuie să înțelegem că acestea sunt unice pentru fiecare pacient. Cu toate acestea, există niște simptome care se întâlnesc în general în cazul celor care suferă de astm.

Principalele simptome ale astmului sunt: respirația dificilă; senzația de sufocare; respirație șuierătoare sau wheezing – expirația pacientului cu astm este asemănătoare unui fluierat; senzația că vă strânge sau vă apasă pieptul – în termeni medicali se numește constricție toracică; tusea care poate fi persistentă, iritantă.

Dacă simți nevoia să folosești inhalatorul de urgență de mai mult de 3 ori pe săptămână, te trezești noaptea din cauza simptomelor sau ai crize severe care necesită îngrijiri medicale de urgență ori chiar spitalizare, atunci este foarte posibil să ai o formă de astm sever necontrolat.

Când vine vorba despre factorii declanșatori, lista de alergeni este destul de mare: polenul, acarienii, mucegaiul, părul de animale și factorii non-alergenici, cum ar fi infecțiile virale, aerul rece, fumatul, poluarea.

Ce este amprenta pulmonară?

Cu ajutorul e-astm sever poți să realizezi și tu acum online propria ta amprentă pulmonară. Aceasta este, de fapt, un instrument interactiv care te ajută să înțelegi dacă astmul tău este sub control.

De asemenea, poți să afli mai multe informații despre impactul pe care boala îl are asupra vieții tale de zi cu zi, dar și a stării emoționale. După ce primești rezultatul testului și afli care este amprenta pulmonară în cazul tău, trebuie să discuți aceste detalii cu medicul tău curant.

Cum poți să faci mișcare dacă ai astm?

Chiar dacă suferi de această afecțiune cronică, ce nu se poate vindeca, o poți ține sub control. Totodată, poți să ai o viață activă, așa cum o demonstrează chiar Laura Flippes, sportiva de la CSM București, care reușește să facă performanță pe terenul de sport, în pofida astmului.

Handbalista are 28 de ani, a fost diagnosticată cu astm încă din copilărie, dar acest lucru nu a împiedicat-o să devină o mare campioană!

“Aveam 2 ani când am avut prima criză de astm. Am reușit să gestionez afecțiunea de când mă știu pentru că eu nu îmi amintesc cum a fost acea criză.

Urmez un tratament adecvat care mă ajută să țin boala sub control, dar înainte de toate am învățat cum să trăiesc cu ea, să mă calmez pentru a-mi controla respirația. Am avut parte și de sprijinul necesar.

Joc handbal de mai bine de 20 de ani și sunt astmatică. Astmul nu m-a oprit niciodată să fac acest lucru. Cu o îngrijire adecvată, vă puteți bucura în continuare de pasiunile voastre și chiar excela”, a declarat Laura Flippes.

Nicolas Schneider este atât iubitul ei, cât și coleg de breaslă, fiindcă este și el handbalist al CSM București. El îi încurajează pe cei care suferă de astm să ia exemplul partenerei lui de viață și să își urmeze pasiunile, desigur, și după analize și discuții amănunțite cu medicii.

“Dincolo de sănătate, sigur, joc handbal pentru că îmi place. Dar cred că și după carieră voi continua să fac mult sport doar pentru că știu cât de bine mă simt când fac asta, știu cât de important este să mă mișc în fiecare zi ca să fiu într-o condiție fizică bună. Și chiar fără motive, doar pentru a te bucura de viață cred că trebuie să faci puțin sport.

Cred că a învățat cum să controleze boala și primește și recomandări de la medici. (n.r.: despre cum gestionează Laura astmul) Dar da, chiar și cu astm poți fi un jucător profesionist de handbal, pentru că ea este. Așa că astmul nu trebuie să te limiteze în a-ți urma visul, dacă vrei să devii într-o zi un sportiv de performanță. Și da, Laura este un bun exemplu.

Discutați mereu cu medicul vostru pentru că există întotdeauna o soluție bună pentru fiecare. Dacă îți dorești cu adevărat ceva, cred că poți să reușești”, a concluzionat Nicolas Schneider.

