Vrei să îi faci viața fericită, să nu stea pur și simplu în casă și să te aștepte să îți faci puțin timp și pentru el. Ce părere ai dacă ți-am spune că există o soluție, iar din rândurile de mai jos poți să afli mai multe despre ea.

Din dragoste pentru prietenii necuvântători

Să te asiguri de bunăstarea companionilor noștri care nu pot să vorbească, dar știu cum să iubească necondiționat poate să fie destul de copleșitor, cel puțin în vremurile actuale. Dacă job-ul îți ocupă o mare pare din zi, este și normal să nu mai găsești energia să te ocupi de animalul tău de companie.

Și atunci, ce faci? Îl dai unor prieteni, îl duci la ai tăi sau îl vinzi? Niciuna dintre variante nu este una de luat în seamă. Aici intervenim noi, cu o recomandare pentru tine. Ce părere ai apelezi la serviciile unui helper pentru animale de companie?

Ca să afli mai multe, poți să intri pe pawhelper.ro ca să vezi dacă nu cumva serviciile lor sunt exact mulate pe cerințele tale.

Tot mai mulți stăpâni de animale de companie apelează la un helper

Peste hotare, acest job nu este nimic ieșit din comun, dar lucrurile sunt abia la început la noi în țară legat de acest aspect. De ceva vreme stăpânii de animale de companie au aflat despre posibilitatea să apeleze la un helper. Pentru ca prietenii lor necuvântători să nu se mai simtă neglijați, ci iubiți și apreciați.

Poate că și pentru tine este o soluție, dar nu poți să știi până nu încerci să vezi dacă vi se potrivește și vouă. Adică ție și animăluțului tău, să fim bine înțeleși.

Nevoile animalului sunt pe primul loc

Așadar, dacă programul tău este unul foarte încărcat, și nu vrei ca prietenul tău cu blană să stea singur în tot acest timp, apelează la un helper. Acesta, la fel ca și tine, este un mare iubitor de animale, și știe cum să se poarte cu acestea astfel încât să nu mai resimtă atât de mult lipsa ta, a stăpânului.

El poate să scoată animalul la plimbare, îl hrănește, se joacă cu el și nu numai. Cu alte cuvinte, este acolo pentru ca nevoile companionului tău să fie puse pe primul lor și, mai ales, îndeplinite.

Fă unele verificări înainte să apelezi la un helper

Chiar dacă nu ai timpul necesar să te ocupi așa cum trebuie de animalul tău de companie, asta nu înseamnă că nu îl iubești și nu îi vrei doar binele. Prin urmare, este firesc să fii destul de reticient și să te gândești că nu ți-ai lăsa câinele, pisica sau poate și reptile, pe mâna unui necunoscut.

Nu este deloc greșit să gândești așa, ba chiar dimpotrivă. De aceea, recomandarea noastră este să verifici cu atenție centrul de paw help cu care vrei să colaborezi în acest scop. Nu apela chiar la oricine, ci la acel centru unde helper-ii sau petsitter-ii sunt verificați cu atenție, pentru ca tu să nu ai parte de nicio nemulțumire.

Ce servicii poate să ofere un helper pentru animale de companie?

Deja, din rândurile de mai sus, cam ai primit răspunsul la această întrebare. Este vorba despre bunăstarea animalului, iar aici ne referim la hrănirea lui, îngrijirea, una sau mai multe plimbări pe zi.

Va chiar și administrarea de medicamente sau chiar cazarea de zi, pe timp de noapte sau chiar pentru o perioadă mai îndelungată!

Poți să pleci liniștit în vacanță

După un an plin, vrei să te bucuri de un binemeritat concediu, dar din păcate animalul tău de companie, din varii motive, nu poate să te însoțească. Nu ai pe nimeni pe care să te bazezi că dacă îl lași acasă va veni la el să îl plimbe, să se joace cu el, să îl hrănească, să curețe după el.

Și atunci, ce faci? Renunți la concediu? Nu, deloc! Apelezi la serviciile unui helper pentru animale de companie și gata, totul s-a rezolvat simplu și rapid!

Devino și tu helper!

Dacă iubești animalele, îți place să fii înconjurat de ele, iar acestea se simt bine în preajma ta, ba chiar ai ”lipici” la ele, poți să îți faci din aceasta o carieră frumoasă. Da, ai ghici, la rândul tău, poți să devii helper și în acest fel, nici nu simți că muncești, pentru că faci exact ceea ce îți face plăcere.

Nu poate să existe un job care să ți se potrivească mai bine decât acesta, nu crezi? Caută un astfel de centru și vezi dacă nu poți să devii colaboratorul lor, ori poate pui tu bazele unuia în orașul tău, dacă nu există vreunul!

Animalul tău de companie merită doar ce este mai bun!

Să apelezi la un helper poate să fie cea mai bună soluție pentru animalul tău de companie, să nu mai sufere de singurătate și să aibă cineva grijă de el pe perioada când ești la job sau în concediu! Asta însă nu înseamnă să lași totul în seama acestei persoane!

Prietenul tău blănos are nevoie și de iubirea ta, așa că nu ezita să petreci mult timp cu el și să îi arăți cât de important este pentru tine. La fel ca și oamenii, și animalele de companie au nevoie de dragoste!

