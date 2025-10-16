Păstrează echilibrul între volum și structură

Secretul unui look oversized reușit stă în proporții. Dacă alegi tricouri oversize, păstrează restul ținutei mai echilibrat: pantaloni drepți, joggers conici sau jeanși clasici. Scopul este ca hainele să ofere libertate de mișcare, fără să „înece” forma corpului.

Truc: contrastează volumele. Dacă partea de sus este largă, partea de jos ar trebui să fie mai structurată – și invers. Așa păstrezi echilibrul vizual și eviți efectul de „haine prea mari”.

Alege materiale care cad bine

Una dintre cele mai frecvente greșeli în stilul oversized este alegerea unor materiale rigide sau prea subțiri, care nu se așază corect pe corp. Țesăturile de calitate, cum ar fi bumbacul gros, french terry sau tricotul moale, dau volum controlat și un aspect intenționat, nu neglijent.

Truc: un hanorac oversize din material premium va arăta mereu mai bine decât unul prea subțire sau cu imprimeuri ieftine. Textura contează la fel de mult ca designul. De altfel, tot mai multe branduri premium includ linii complete de hanorace oversize pentru că piața cere exact acest tip de piesă: versatilă, modernă, dar fără efort.

Joacă-te cu straturile (dar cu măsură)

Layering-ul – sau suprapunerea pieselor – este cheia unui look interesant în zona oversized. Un tricou oversize, sub un hanorac oversize, completat de o jachetă mai scurtă sau o geacă din denim, creează profunzime vizuală și un aer cool fără să pară forțat.

Truc: respectă regula celor trei straturi maxime – tricou, hanorac, jachetă. Mai mult de atât încarcă vizual silueta și îți poate distruge complet proporțiile.

Alege o paletă de culori simplă

Un look oversized arată sofisticat atunci când culorile sunt bine gândite. Tonurile neutre (alb, gri, bej, bleumarin, negru) creează un efect curat și modern, chiar dacă hainele sunt largi. În schimb, prea multe contraste puternice pot face outfitul să pară dezordonat.

Truc: dacă vrei să adaugi o pată de culoare, fă-o cu o singură piesă, de exemplu, un hanorac într-o nuanță aprinsă, combinat cu restul outfitului neutru.

Pune accent pe detalii și atitudine

Stilul oversized nu înseamnă „haine mari la întâmplare”, ci o atitudine relaxată și sigură pe sine. Poți ridica instant nivelul ținutei cu detalii mici: o pereche de sneakers curați, o șapcă minimalistă sau un ceas simplu. Cei care poartă oversized cu stil nu se ascund în hainele lor – le poartă cu intenție.

Truc: poartă hainele largi cu încredere. Ținuta ta va arăta proporționată doar dacă ai o postură relaxată, dar sigură.

De ce funcționează stilul oversized

Hainele largi nu mai sunt doar despre tendințe, ci despre stare de bine. Moda a fost mereu o extensie a psihologiei. Studiile arată că hainele confortabile pot influența starea de spirit, nivelul de încredere și chiar performanța cognitivă. Atunci când nu ești distras de cum „cade” un material sau dacă ți se vede un detaliu inestetic, mintea este liberă să se concentreze pe ce contează. De aceea, stilul oversized nu e doar estetic – este funcțional. Un hanorac lejer, o pereche de pantaloni confortabili și o atitudine relaxată pot fi cheia unei zile productive.

Cei mai mulți oameni care adoptă acest stil spun că simt o stare de calm și de încredere. Iar acest detaliu aparent banal – alegerea unor haine mai relaxate – devine parte dintr-un stil de viață echilibrat. De aceea, mulți aleg haine oversized nu doar pentru stil, ci pentru starea de confort pe care o oferă, un echilibru perfect între libertate, funcționalitate și expresie personală.

Trăim într-o epocă în care autenticitatea este mai valoroasă decât perfecțiunea. Hainele care nu constrâng, ci oferă libertate oglindesc o mentalitate modernă, aceea a omului care refuză stresul cotidian și presiunea aparențelor. Stilul oversized nu este, însă, o scuză pentru neglijență, ci un mod de a arăta că poți fi șic fără rigiditate. Dacă alegi materiale de calitate, proporții corecte și ai o atitudine degajată, hainele largi nu te „ascund”, te definesc, oferind autenticitate.

Sursa foto: Freepik.com

Frumusețe fără filtru, campania care le învață pe românce să-și respecte înfățișarea: „Când îți schimbi fizionomia, creierul te percepe ca pe o altă persoană"
Știri România 16:00
Frumusețe fără filtru, campania care le învață pe românce să-și respecte înfățișarea: „Când îți schimbi fizionomia, creierul te percepe ca pe o altă persoană”
Programul SGR-RetuRO testează un nou sistem de colectare pentru recipientele reciclabile: „O soluție care funcționează în Ungaria"
Știri România 15:45
Programul SGR-RetuRO testează un nou sistem de colectare pentru recipientele reciclabile: „O soluție care funcționează în Ungaria”
Modelul plus-size care a impresionat la Victoria's Secret Fashion Show 2025. Ashley Graham a purtat lenjerie intimă neagră
Stiri Mondene 16:31
Modelul plus-size care a impresionat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Ashley Graham a purtat lenjerie intimă neagră
Cum l-a transformat Asia Express 2025 pe Alejandro Fernandez, iubitul lui Emil Rengle: „Emisiunea asta este o lecție de viață"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:12
Cum l-a transformat Asia Express 2025 pe Alejandro Fernandez, iubitul lui Emil Rengle: „Emisiunea asta este o lecție de viață”
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 15:58
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO"
Politică 13:00
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
