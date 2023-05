Majoritatea persoanelor cu astigmatism au nevoie doar de ochelari de vedere sau de lentile de contact.

Dar despre toate opțiunile de corectare a astigmatismului vom discuta în rândurile următoare:

Ce este astigmatismul?

Astigmatismul reprezintă o problemă oculară comună și, în general, tratabilă care provoacă încețoșarea vederii atât la distanță, cât și la aproape. Aceasta apare atunci când fie suprafața frontală a ochiului (corneea), fie lentila din interiorul ochiului se curbează în mod neadecvat (1).

Prin urmare, o persoană cu astigmatism va avea ochiul în formă de minge de fotbal sau de ou. Acest lucru face ca lumina care intră în ochi să se îndoaie în mod neuniform și să-i afecteze vederea la orice distanță (1, 3).

Astigmatismul este adesea prezent de la naștere și apare doar în combinație cu alte probleme oculare – miopia sau hipermetropia. Adesea, această afecțiune nu este suficient de pronunțată pentru a necesita acțiuni corective. Dar și atunci când devine evidentă, există opțiuni de corectare.

Cum se poate corecta astigmatismul?

Există trei moduri prin care astigmatismul poate fi corectat: ochelari de vedere, lentile de contact sau prin chirurgia refractivă.

Ochelari de vedere

Una dintre cele mai obișnuite modalități de a remedia această problemă de vedere este prin purtarea ochelarilor de vedere. Ochelarii vor conține lentile cu cilindru care vor compensa curbele neuniforme ale corneei sau ale cristalinului (2). Prin urmare, aceste lentile vor susține lumina să se îndoaie în mod corespunzător în ochi.

Cu ajutorul ochelarilor de vedere și a lentilelor speciale, pot fi corectate și celelalte erori de refracție care vin în combinație cu astigmatismul, adică miopia și hipermetropia.

Persoanele diagnosticate cu astigmatism sever pot prefera ochelarii de vedere în locul lentilelor de contact.

Asemenea ochelarilor de vedere, lentilele de contact pot susține corectarea astigmatismului, cu mențiunea că acestea se așează direct pe ochi. Acest aspect poate fi neplăcut pentru anumite persoane.

Există mai multe tipuri de lentile disponibile inclusiv lentile moi, lentile permeabile și lentile hibride. Fiecare are propriile sale avantaje și dezavantaje, de aceea este important să discuți cu un consultant Lensa pentru a alege cea mai bună variantă pentru tine.

Chirurgie refractivă

Chirurgia refractivă are scopul de a îmbunătăți vederea și de a reduce nevoie de ochelari de vedere sau lentile de contact. În timpul intervenției, chirurgul oftalmolog va folosi un fascicul laser pentru a remodela curbele corneei și, implicit, pentru a corecta eroarea de refracție (3).

Înainte de operație, medicul specialist îți va evalua problema de vedere și sănătatea în general pentru a determina dacă ești un candidat potrivit pentru chirurgia refractivă.

În concluzie, astigmatismul este o afecțiune comună care curbează forma ochiului mai mult decât ar trebui în mod normal. Efectele erorii de refracție pot fi enervante și te pot pune în dificultate în cele mai obișnuite situații din viață.

Din fericire, majoritatea persoanelor cu astigmatism pot corecta această problemă prin purtarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact.

Surse de informare:

(1) Mayo Clinic. Astigmatism. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/astigmatism/symptoms-causes/syc-20353835

(2) Dean McGee Eye Institute. What is Astigmatism and How Can It Be Corrected? https://dmei.org/blog/what-is-astigmatism-and-how-can-it-be-corrected/

(3) Cleveland Clinic. Astigmatism. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/8576-astigmatism

