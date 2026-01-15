Cum te ajută Prodoctor.ro să găsești medicul potrivit: mai rapid, mai clar și mai transparent

După ce am analizat experiența pacienților din sistemul medical românesc, un lucru a devenit evident: în România, găsirea unui medic potrivit s-a bazat, tradițional, pe recomandări din vorbă în vorbă sau pe căutări pe internet. Deși aceste metode ajută la informare, ele duc adesea la un parcurs lung și complicat pentru pacient: de la căutări online, la identificarea unui serviciu medical de încredere și, în final, la încercarea de a obține o programare.

Am observat, de asemenea, că mulți pacienți din România încă depind de apeluri telefonice sau de programări făcute direct la recepția clinicilor. Acest proces poate fi lent, incomod și frustrant, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.

Cum ajută Prodoctor pacienții și clinicile

Am identificat un gol clar în piață și ne-am dorit să aducem Prodoctor în România pentru a simplifica această experiență. Prodoctor reunește tot ce are nevoie un pacient într-o singură platformă ușor de utilizat: servicii medicale, profiluri de medici verificate, recenzii reale și programare online rapidă.

Cu ajutorul sistemului nostru de programare, întregul proces devine fluent și eficient. În medie, un pacient are nevoie de mai puțin de un minut pentru a trece de la căutare la programarea unei consultații pe Prodoctor. Este o schimbare importantă în modul de accesare a serviciilor medicale, una pe care suntem mândri să o aducem în România.

Impactul acestei abordări s-a văzut rapid. În ultimele 12 luni, am publicat peste 5.500 de recenzii verificate ale pacienților, construind una dintre cele mai de încredere baze de date cu experiențe reale din domeniul medical din România. În aceeași perioadă, am facilitat peste 20.000 de programări, conectând pacienții cu profesioniști medicali de încredere, dintr-o gamă largă de specialități.

Parteneriate cu medici și clinici pentru servicii medicale mai bune

Misiunea noastră este posibilă datorită partenerilor noștri, clinici și medici care împărtășesc viziunea noastră de a îmbunătăți experiența pacientului. Împreună, construim un serviciu eficient și de încredere, care face procesul de programare mai simplu pentru toată lumea.

Astăzi, suntem mândri să colaborăm cu peste 75 de clinici și 1.300 de medici din București și ne propunem să continuăm extinderea.

Ce urmează?

Anul 2026 va fi un an de referință pentru Prodoctor în România. Iată direcțiile noastre principale:

1. Creșterea nivelului de încredere prin recenzii autentice ale pacienților

Ne propunem să devenim cea mai de încredere platformă de servicii medicale, punând accent pe feedback-ul real al pacienților. În anul următor, vom interacționa direct cu pacienții pentru a colecta și mai multe recenzii autentice. Prin promovarea vocilor reale din sistemul medical, ajutăm utilizatorii să ia decizii informate pentru sănătatea lor.

2. Extinderea Prodoctor la nivel național

Un alt obiectiv major este extinderea platformei în întreaga țară, astfel încât pacienții să poată face programări ușor, indiferent de orașul în care locuiesc, călătoresc sau lucrează.

3. Lansarea aplicației mobile Prodoctor

Lucrăm constant la îmbunătățirea platformei, iar în 2026 plănuim lansarea aplicației mobile Prodoctor în România. Aceasta va face procesul de programare și mai simplu și mai intuitiv, ducând experiența la un nou nivel, atât pentru pacienți, cât și pentru clinici.

Angajamentul nostru față de pacienți

Pe măsură ce ne continuăm parcursul în România, misiunea noastră rămâne neschimbată: să oferim transparență, încredere și acces rapid la servicii medicale.

Ne dorim să încurajăm pacienții să nu mai amâne controalele sau tratamentele importante. Cu Prodoctor, medicul sau clinica potrivită sunt la doar câteva click-uri distanță. Acționează nu săptămâna viitoare, nu luna viitoare, ci acum, în ritmul tău.

Vom continua să conectăm pacienții cu informații verificate și instrumente intuitive, care nu doar îmbunătățesc accesul la servicii medicale, ci și reconstruiesc încrederea în modul în care alegem îngrijirea medicală.

Un mesaj din partea CEO-ului global & fondatorului

„Echipa noastră crede cu tărie în piața din România și în valoarea vocilor autentice ale pacienților. Încă de la început, am avut convingerea că România va fi una dintre țările în care un sistem medical transparent, centrat pe pacient, se poate dezvolta cel mai rapid. Rezultatele de astăzi ne confirmă această convingere. Suntem dedicați să continuăm investițiile și să construim o prezență solidă și de lungă durată aici.”

Aidar Aryngazin, Global CEO & Fondator Prodoctor

Un mesaj din partea CEO-ului regional – România, Ungaria & EAU

„Încă din prima zi, Country Manager-ul nostru, Irina Pascari, și cu mine am vizitat numeroase clinici din România. Mi-a făcut plăcere sa discut personal cu clinicile și angajații lor. Am fost cu adevărat impresionată de dedicarea și grija pe care aceste instituții le oferă pacienților lor. Fiecare vizită ne-a întărit convingerea că clinicile românești sunt profund angajate în oferirea de servicii de calitate, empatie și îmbunătățire continuă. Misiunea noastră la Prodoctor este, pur și simplu, să evidențiem această excelență și să ajutăm cât mai mulți pacienți să găsească îngrijirea potrivită, cu încredere.”

Damla Haliloglu, Regional CEO, Prodoctor

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE