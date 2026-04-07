Vestea bună este că specialiștii în sănătate și well-being au recomandări valoroase pentru cei care au nevoie de un moment de respiro, pe care le vom discuta în continuare.

Momentan, cele mai comune modalități de relaxare le reprezintă jocurile cum sunt acestea, pauzele de țigară sau social media. Deși au farmecul lor, nu te ajută pe termen lung.

Uite cum te poți „reseta” mintal, conform specialiștilor!

În articolul celor de la Mayoclinic se vorbește despre următoarele tehnici:

Relaxarea musculară progresivă

Una dintre cele mai eficiente tehnici este relaxarea musculară progresivă. Pe scurt, presupune să-ți încordezi și apoi să relaxezi, pe rând, diferite grupe de mușchi. Începi, de exemplu, de la degetele de la picioare și urci treptat până la zona gâtului și a feței. De ce ajută? Deoarece devii conștient de tensiunea acumulată și reînveți corpul, dar și mintea cum arată relaxarea.

Vizualizarea

O altă opțiune este vizualizarea ghidată. Nu este vorba doar despre a te gândi la ceva frumos, ci de a crea o experientă completă în minte. Cu cât implici mai multe simțuri, cu atât mintea reacționează mai puternic și începe să se relaxeze ca și cum ar fi într-adevăr acolo. De exemplu, dacă te gândești că ești la mare, încearcă să simți căldura soarelui, să-ți imaginezi mirosul de apă sărată, sunetul valurilor și cum arată împrejurimile. Ca să funcționeze, închide ochii și stai într-un loc liniștit. Poartă haine comode și concentrează-te pe respirație în timp ce îți imaginezi scenariul și rămâi prezent în poveste, fără să te gândești la altceva.

Alte tehnici menționate de autori sunt respirația profundă, masajul, meditația, yoga, aromoterapia și terapia prin muzică sau artă.

Desigur, nu toate metodele de relaxare trebuie să fie „tehnice”. Sunt la fel de potrivite și activitățile simple care îți oferă o pauză mentală fără efort: un joc ușor, un puzzle, o activitate creativă, un tip de divertisment familiar. Ideea nu este complexitatea, ci faptul că mintea se poate desprinde de gândurile stresante.

Și mișcarea ușoară este întotdeauna utilă pentru un „reset mintal”. Nu trebuie să mergi la sală, plimbă-te 30 de minute prin parc în pauza de masă, ca să reduci stresul și să conectezi mintea cu ceva plăcut, sunete naturale și aer curat. Mișcarea ajută la eliberarea tensiunii acumulate și schimbă focusul din „ce ai de făcut” în „ce simți în prezent”.

Un lucru important de subliniat este că relaxarea nu se instalează instant pentru toată lumea. Este o abilitate care se învață, se exersează și devine mai ușor de abordat în timp. Dacă o tehnică nu funcționează din prima, nu înseamnă că nu e potrivită pentru tine. Poate doar ai nevoie de mai multă practică sau de o altă abordare.

Pe scurt, resetarea mentală nu înseamnă să îți schimbi radical viața sau să pleci în vacanță. Înseamnă mai degrabă să îți oferi 15-30 de minute în care îți calmezi corpul, îți eliberezi mintea, te desprinzi de stresul zilnic. În final, echilibrul nu vine din pauze rare și lungi, ci din momente mici, constante, în care îți dai voie să te oprești.

Foto: Pexels

