Cum verifici Cartea Funciară și obții documentele online în câteva minute

Daca vrei sa vinzi sau sa cumperi un imobil, ori daca esti implicat intr-un proces de succesiune sau de partaj, este foarte probabil sa te fi intalnit cu notiunea de Carte Funciara. Aceasta este un registru oficial in care sunt inscrise toate informatiile legate de un teren sau o constructie: 

  • cine este proprietarul, 
  • ce sarcini exista asupra imobilului (ipoteca, sechestru etc.) 
  • diverse detalii juridice.

Rolul Cartii Funciare este sa ofere transparenta si siguranta in tranzactiile imobiliare. Practic, ea garanteaza ca informatiile despre un imobil sunt clare si conforme cu realitatea. Astfel, pentru a lua o decizie informata atunci cand achizitionezi un imobil, ai nevoie de o verificare in cartea funciara.

In ziua de astazi, cea mai rapida solutie este obtinerea documentului online. Citeste in continuare si afla cum iti poti procura rapid si legal un extras de Carte Funciara prin efunciara.ro.

Ce este Cartea Funciara si ce informatii contine

Cartea Funciara este registrul oficial de publicitate imobiliara gestionat de ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara). Ea are rolul de a arata cine este proprietarul unui imobil, ce suprafata are terenul, ce constructii exista pe el si ce sarcini legale sunt inscrise.

Cele mai cautate informatii din cartea funciara sunt:

  • datele despre proprietar/proprietari;
  • datele cadastrale legate de teren si constructii;
  • mentiuni privind ipoteci, interdictii, servituti sau alte sarcini.

In functie de scop, exista: extras de Carte Funciara pentru informare (cel mai comun, util atunci cand vrei doar sa verifici datele) si extras de Carte Funciara pentru autentificare (folosit de notari in tranzactii, pentru contracte).

Cand este necesar sa verifici Cartea Funciara

Vanzare/cumparare imobil

Sa ne imaginam ca vrei sa cumperi un apartament, dar inainte, vrei sa te asiguri ca vanzatorul este intr-adevar proprietarul. Poti face asta printr-o consultare in Cartea Funciara online. Extrasul iti arata daca imobilul este liber de sarcini sau daca exista ipoteci ori interdictii.

Contracte de credit ipotecar

Daca soliciti un credit ipotecar, banca iti va cere actele de proprietate ale imobilului si un extras de Carte Funciara la zi. Doar asa institutia poate verifica daca locuinta folosita drept garantie este libera de datorii sau alte sarcini.

Succesiuni, partaje, litigii

Sa luam cazul unei succesiuni. Mostenitorii trebuie sa imparta bunurile defunctului, iar pentru asta, se solicita un extras de Carte Funciara, care atesta exact ce imobile exista si pe numele cui sunt. La fel, intr-un partaj intre fosti soti, extrasul CF clarifica cine este proprietarul si ce drepturi exista asupra bunului.

Cum verifici Cartea Funciară și obții documentele online în câteva minute

Cum obtii documentele de Carte Funciara

Procedura clasica la OCPI/BCPI

Pentru a intelege mai bine cum functioneaza, iata institutiile implicate si diferentele intre ele:

  • ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara) coordoneaza intregul sistem.
  • OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) este structura judeteana a acestui sistem.
  • BCPI (Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) este entitatea de la nivel local.

In varianta clasica, mergi la BCPI sau OCPI, completezi cererea, achiti taxele si astepti cateva zile pentru a ridica documentele. Este un proces consumator de timp, mai ales daca locuiesti departe de birou sau daca sunt cozi mari in ziua in care te hotarasti sa mergi.

Alternative moderne

Astazi, varianta rapida este cartea funciara online. Completezi un formular pe un site autorizat precum efunciara.ro si primesti documentele in format electronic direct pe email. Extrasele CF de informare in format electronic sunt documente oficiale, cu aceeasi valoare juridica precum cele ridicate de la ghiseu.

Solutia online: verificarea Cartii Funciare prin efunciara.ro

Cum verifici Cartea Funciară și obții documentele online în câteva minute

Pasi de urmat

Obtinea unui extras de Carte Funciara prin efunciara.ro este simpla si rapida. Iata care sunt pasii:

  1. Completezi formularul din dreapta site-ului, alegand judetul si localitatea unde se afla imobilul.
  2. Introduci numarul de Carte Funciara si numarul cadastral (aceste date se gasesc in actele cadastrale online sau in vechile acte de proprietate).
  3. Completezi cu datele tale de contact: nume, prenume, email, telefon.
  4. Daca ai nevoie de factura pe firma, bifezi aceasta optiune.
  5. Achiti in siguranta taxa aferenta serviciului si astepti livrarea electronica a documentului.

In 20 de minute, primesti extrasul de Carte Funciara informativ, direct pe email. Procesul este automat, functioneaza non-stop, fara sa platesti taxa de urgenta, iar toate celelalte taxele oficiale sunt deja incluse.

In plus, daca ai nelamuriri, primesti consultanta personalizata iar echipa efunciara.ro te ghideaza pas cu pas.

Timp de obtinere

Imagineaza-ti doar timpul pierdut cu drumurile la BCPI, apoi cozile, formularele etc. Online, totul dureaza maxim 10 minute pentru completare si 20 de minute pentru livrare. Practic, in jumatate de ora ai documentul dorit fara sa iesi din casa.

Siguranta si validitate juridica

Extrasele CF de informare emise electronic au aceeasi valoare juridica precum cele ridicate de la ghiseu, deoarece ele sunt generate din baza oficiala ANCPI.

Extras de Carte Funciara online

Acceseaza linkul Extras CF daca vrei sa obtii rapid un extras de Carte Funciara online. Nu uita sa alegi judetul si localitatea unde se afla imobilul si sa introduci corect numarul de carte funciara si cel cadastral.

Copie incheiere de intabulare

Exista situatii in care, pe langa extras, ai nevoie si de o copie incheiere intabulare. Acest document confirma inscrierea dreptului de proprietate sau a unei sarcini in Cartea Funciara. Diferenta fata de extrasul de Carte Funciara este ca incheierea atesta actul juridic in baza caruia s-a facut inscrierea. Poti obtine acest document online, prin linkul Incheiere intabulare.

Avantajele verificarii online prin efunciara.ro

  • Fara drumuri – nu mai pierzi ore intregi pe drum sau la cozi. Totul se rezolva de pe  laptop, din confortul casei tale. 
  • Documente oficiale – obtii exact aceleasi documente emise de ANCPI, doar ca in varianta electronica.
  • Rapid si simplu – un formular completat in cateva minute iti aduce documentul direct in inbox.

Prin efunciara.ro, poti obtine rapid si sigur toate actele cadastrale online de care ai nevoie: extras de carte funciara informativ sau copie incheiere intabulare.Daca ai nevoie de informatii sigure si rapide din Cartea Funciara, alege varianta online prin efunciara.ro. In mai putin de o jumatate de ora, documentele sunt deja in inboxul tau.

Sursa foto: Freepik.com

Raed Arafat prezintă cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara: „Viiturile pot să fie mai serioase în zonele rurale”
Știri România 23:21
Raed Arafat prezintă cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara: „Viiturile pot să fie mai serioase în zonele rurale”
LIVE TEXT Cod roșu în România 7-8 octombrie. Mesaj RO-Alert și școli închise în 5 județe și Municipiul București
LiveText
Știri România 20:48
LIVE TEXT Cod roșu în România 7-8 octombrie. Mesaj RO-Alert și școli închise în 5 județe și Municipiul București
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu”
Stiri Mondene 18:15
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:42
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 17:17
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 13:00
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
