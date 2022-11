Dantură fixă în doar o zi! Descoperă sistemul de implanturi „All on 4” și „All on 6”

Pierderea dinţilor poate fi o experienţă traumatizantă pentru orice adult, mai ales că problemele pe care le atrage cu sine nu se limitează doar la afectarea aspectului fizic, ci şi a întregii sănătăţi. Din fericire, trăim în era stomatologiei digitale, care ne oferă şansa recăpătării zâmbetului perfect… în doar o zi! Specialiştii iDentity Clinic, care promovează tratamentele HIGH END, fără durere, ne dezvăluie în ce constă manopera „All on 4” şi „All on 6”, care ne oferă, în timp record, o dantură fixă.

TRATAMENT CONFORTABIL, CU TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ

Medicul stomatolog poate lua în calcul tratamentul minim invaziv „All on 4” sau „All on 6” dacă sunteţi în pragul de a vă pierde mai mulţi dinţi sau pe toţi ori dacă vă aflaţi deja în această situaţie. Soluţia „All on”, care devine tot mai populară în cabinetele dentare, constă în plasarea chirurgicală a 4 sau 6 implanturi de titan într-o poziţie strategică, pe care ulterior se poate ataşa lucrarea dentară fixă.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „Implanturile funcţionează ca o bază, pe care reuşim să clădim zâmbetul pacientului. Datorită numărului mic de rădăcini artificiale folosite în cadrul procedurii, intervenţia chirurgicală va fi mai scurtă ca durată, iar vindecarea, mai rapidă. Tratamentul este însă unul complex. Sunt implicate manopere de chirurgie, implantologie, protetică dentară, radiologie şi nu numai.”

Procedura, care vă redă zâmbetul în doar câteva ore, derivă din sistemul clasic de implant dentar şi reprezintă o soluţie salvatoare în contextul în care, în trecut, doar cu ajutorul stomatologiei tradiţionale, pacienţii nu aveau nicio şansă la o dantură fixă dacă aveau lipsă mai mulţi dinţi.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „În cadrul unui consult de specialitate, vom realiza fotografii intraorale, vom realiza un examen clinic şi vom folosi un Computer Tomograf de ultimă generaţie, o alternativă mai sigură şi mai modernă a investigaţiei clasice CT, care ne permite vizualizarea în plan tridimensional a zonelor scanate.”

Intervenţia prespune inserarea, în maxilar, a 6 implanturi dentare pentru o bună stabilitate. Pentru mandibulă există loc, de obicei, pentru alte 4 implanturi. Este schema după care funcţionează acest tip de sistem, care vă dă ocazia să vă bucuraţi de dinţi ficşi în doar o zi. Desigur că tacticile sunt selectate de medic în funcţie de situaţia fiecărui pacient, de nevoile sale şi de orice alt factor care poate afecta rezultatul final.

CE ALTE BENEFICII ADUCE PROCEDURA MINIM INVAZIVĂ?

Pe lângă rezultatul rapid pe care îl asigură, revoluţionar este şi că procedura „All on 4” sau „All on 6” nu necesită adiţie de os, adică acea reconstrucţie a osului în vederea inserării implanturilor dentare, fapt care ne ajută să evităm alte proceduri mai complicate şi mai costisitoare.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „Procedura All on îi ajută, de asemenea, pe pacienţi să scape şi de supărătoarele proteze mobile. În plus, reprezintă o soluţie mai avantajoasă, financiar vorbind, comparativ cu sistemele clasice de implant dentar.”

Totodată, tratamentul conservă sănătatea ţesuturilor moi, se desfăşoară confortabil, sub anestezie, este o soluţie cu garanţie pe viaţă şi oferă pacientului un chip mai întinerit, prin dentiţie completă. Rezultatul în urma tratamentului este unul natural: pacientul va putea mânca şi zâmbi normal imediat după procedură.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „Sistemul este recunoscut pentru rezistenţa pe care o conferă în timp, graţie modului în care funcţionează. Pentru a menţine rezultatele vreme îndelungată este necesar şi ca pacientul să păstreze igiena dentară optimă. Este un pas important atât în cazul dinţilor naturali, cât şi după astfel de proceduri.”

CANDIDAŢII IDEALI AI PROCEDURII „ALL ON 4”, „ALL ON 6”

Pe lângă dinţii lipsă sau dinţii bolnavi, vă încadraţi în rândul candidaţilor ideali pentru acest tratament şi în alte situaţii care implică afecţiuni dentare problematice.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „Sunteţi un bun candidat dacă vă doriţi dinţi ficşi într-o singură zi, dacă sistemul de implant clasic nu dă rezultate, dacă lucrările dentare pe care le aveţi la momentul respectiv încep să se mişte, dar şi dacă adiţiile complicate de os nu mai reprezintă o opţiune pentru voi.”

Durerea ulterioară intervenţiei va fi, în general, uşoară ca intensitate, ne spun specialiştii iDentity. Tot ei ne transmit şi câteva sfaturi general valabile post-procedură: evitaţi consumul de băuturi şi de alimente foarte reci sau calde, limitaţi timpul alocat sportului în zilele ulterioare şi apelaţi la periajul firesc, de două ori pe zi, având grijă să optaţi pentru o periuţă cu peri moi. În general, recuperarea durează între o săptămână şi două săptămâni.

CAUZELE PRINCIPALE ALE PIERDERII DINŢILOR

Potrivit datelor, peste 80% dintre români au probleme dentare. Tot cifrele ne arată şi că 3 din 10 români şi-au pierdut toţi dinţii naturali. Cauzele care stau în spatele acestui rezultat nedorit sunt multe.

Dr. RALUCA PASCU, fondator clinici iDentity: „Cariile reprezintă una dintre cele mai comune afecţiuni dentare care pot duce la pierderea dinţilor. Pacienţii trebuie să ştie că o carie nu se vindecă niciodată de la sine, din contră, situaţia se va agrava, dacă amânăm să luăm măsuri în acest sens. Este şi motivul pentru care la iDentity milităm pentru controlul stomatologic periodic, căci ne poate ajuta să depistăm din vreme probleme care mai târziu ne pot crea afecţiuni periculoase. De multe ori, dacă situaţia este gravă, singura soluţie care ne rămâne este să extragem dintele afectat de carie complicată.”

Pe lista cauzelor se numără şi igiena orală precară, dar şi viciile: tutunul sau alcoolul ne predispun la pierderea dinţilor. Totodată, lipsa unui dinte poate duce la pierderea altuia învecinat, dacă nu apelăm cât mai curând la înlocuirea lui. Motivul? Încep să apară probleme gingivale, iar dinţii rămaşi îşi schimbă, în timp, poziţia. Printre cauzele pierderii dinţilor se mai numără şi folosirea anumitor medicamente, dar şi diverse afecţiuni.

iDENTITY VINE ÎN AJUTORUL PACIENȚILOR

Pentru că știu cât de mult contează intervenția timpurie atunci când vine vorba despre tratamentele dentare, specialiștii iDentity vin în sprijinul pacienților cu abonamente confortabile, pentru proceduri la prețuri reduse. Astfel că pentru inserarea a 4 implanturi Neodent by Straumann, iDentity pune la dispoziția clienților un abonament, care pornește de la 399 de RON pe lună, cu posibilitate de achitare pe o perioadă de 5 ani, care cuprinde consultația și planul de tratament, investigația radiologică CBCT, intervenția chirugicală propriu-zisă și lucrarea dentară provizorie. În acest fel, pacienții beneficiază de un discount de 1.050 de RON din suma totală.

În ceea ce privește procedura de inserare a 6 implanturi Neodent by Straumann, specialiștii iDentity pun la dispoziția clienților un abonament de la 450 de RON pe lună, care se poate achita tot pe o durată de 5 ani. Pacienții beneficiază de același discount de 1.050 de RON din suma totală, abonamentul acoperind aceleași etape de tratament. Oferta este valabilă în ambele clinici iDentity, din Băneasa și Decebal.

Cu o tradiţie de peste un deceniu în „stomatologia de mâine”, iDentity este locul care aduce profesionalismul şi tehnologizarea permanentă în acelaşi loc. De-a lungul timpului, peste 10 mii de pacienţi au fost trataţi de specialiştii iDentity, prin proceduri moderne, fără durere. Descoperiţi tratamentele care acoperă toate tipurile de afecţiuni din sfera oro-dentară, printr-o vizită la sediul din Decebal, localizat pe Strada Frunzei, la numărul 41, în sectorul 2 al Capitalei sau la numărul de telefon: 0728.00.00.12, dar şi la sediul din Băneasa, situat pe Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, la numărul 17, în sectorul 1 al Capitalei sau la numărul de telefon: 0728.00.00.11

Pe site-ul oficial găsiţi lista completă de servicii iDentity: https://identityclinic.ro/

