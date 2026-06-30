Mașinile moderne au devenit tot mai complexe. Senzorii, softurile, sistemele electrice și componentele controlate electronic au schimbat profund meseria de mecanic. Nu mai este suficient ca un tehnician să „audă” un zgomot și să presupună ce piesă trebuie schimbată. În multe cazuri, reparația corectă începe cu o diagnoză logică, făcută pas cu pas.

„Se repară efectul, nu cauza”, explică Ionuț Ion, trainer Academia Auto, atunci când vorbește despre una dintre cele mai frecvente greșeli întâlnite în service-uri.

Un exemplu des întâlnit este filtrul de particule. Mașina ajunge în service cu filtrul înfundat, iar prima soluție aplicată este, de multe ori, spălarea acestuia. Autovehiculul pleacă mai departe, dar după o perioadă scurtă revine cu aceeași problemă. În acel moment, se ajunge la concluzia că filtrul trebuie schimbat. Șoferul plătește o piesă scumpă, uneori de câteva mii de lei, însă dacă problema reală nu a fost identificată, și filtrul nou se poate înfunda după doar câteva zeci de kilometri.

Cauzele pot fi multiple: un termostat blocat pe deschis, o injectare neconformă, un consum de ulei al motorului sau alte defecțiuni care duc, în timp, la blocarea filtrului. Cu alte cuvinte, piesa schimbată poate fi doar victima problemei, nu sursa ei. Iar pentru șofer, asta înseamnă o nouă vizită la service și o nouă factură.

Diferența dintre o reparație corectă și una făcută „după ureche” ține tot mai mult de pregătirea tehnică. De aceea, cele mai căutate cursuri de la Academia Auto sunt cele de diagnoză și sisteme electrice. Cursurile dedicate mecanicii rămân importante, dar sunt mai punctuale: cutii de viteze, distribuții, geometrie sau alte operațiuni specifice. Diagnoza, în schimb, a devenit zona în care se vede cel mai clar cât de mult s-a schimbat meseria.

„Dacă înainte foloseai foarte mult forța fizică, acum trebuie să folosești foarte mult capul”, spune Ionuț Ion.

Un mecanic bun trebuie să știe să citească documentația tehnică, să respecte cupluri de strângere, să urmeze pași clari de lucru și să folosească echipamente de diagnoză. De la o lampă de control și un multimetru, până la aparat de diagnoză și osciloscop, instrumentele din service cer nu doar îndemânare, ci și înțelegerea logicii din spatele unui sistem.

În plus, granița dintre mecanic și diagnostician devine tot mai subțire. Dacă în trecut diagnoza era asociată mai ales cu electricienii auto, astăzi tot mai mulți mecanici sunt nevoiți să înțeleagă și partea electrică, și partea electronică, și modul în care sistemele mașinii comunică între ele.

Această schimbare se vede și în câștiguri. Un mecanic foarte bine pregătit poate ajunge la venituri de peste 10.000 de lei, în timp ce unul cu un nivel mediu poate câștiga, în funcție de experiență și locul de muncă, între 4.000 și 7.000 de lei. Diferența nu ține doar de vechime, ci mai ales de nivelul de pregătire și de capacitatea de a înțelege corect problema unei mașini.

În service-uri ajung și mecanici veniți din alte țări, însă nivelul lor este, de multe ori, unul de bază. La început, aceștia pot fi implicați mai ales în operațiuni simple, precum schimburi de ulei sau filtre. Abia după o perioadă de adaptare și învățare pot prelua lucrări mecanice mai complexe.

Faima proastă a mecanicilor auto nu este un subiect ignorat în interiorul breslei. Cei bine pregătiți sunt conștienți că încrederea se câștigă greu și se pierde repede. Tocmai de aceea, mulți aleg să vină constant la cursuri, să fie la zi cu noile tehnologii și să nu rămână blocați în reparații simple, de tip „bucșe și pivoți”.

„99,9% din procesul de diagnoză se bazează pe logică”, spune trainerul Academiei Auto.

Într-o mașină modernă, aproape nimic nu se mai repară corect prin presupuneri. Pentru șoferi, un mecanic bine pregătit poate face diferența dintre o reparație rezolvată din prima și o problemă care revine, cu un nou cost. Iar pentru service-uri, educația tehnică nu mai este un avantaj opțional, ci condiția de bază pentru a lucra corect.

Academia Auto de la Auto Total pregătește, din 2009, mecanici și diagnosticieni auto din România, iar până acum peste 15.000 de profesioniști au trecut prin programele sale de formare. De Ziua Mecanicului Auto în România, discuția despre această meserie înseamnă mai mult decât reparații și piese schimbate. Înseamnă profesioniști care continuă să învețe, să caute cauza reală și să repare corect, nu doar rapid.

Un material susținut de Maddox Ultra, uleiul-partener al mecanicilor care cred în diagnoză corectă și pregătire continuă.

Foto: Auto Total

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE