Cei doi săritori români au plecat acasă cu medaliile de aur și de bronz și continuă astfel lupta pentru Trofeul King Kahekili din acest sezon.

Cu doi câștigători diferiți, atât la masculin, cât și la feminin, în primele două etape, sezonul 2026 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se anunță ca unul dintre cele mai echilibrate din istorie.

În etapa a treia, prima din Europa de anul acesta, cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume au sărit de pe platformele amplasate pe acoperișul Operei din Copenhaga, aceasta fiind pentru a șasea oară când capitala din Danemarca găzduiește o rundă din cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume.

Etapa din Danemarca este una cu amintiri plăcute pentru săritorii români, The Royal Danish Opera House fiind locul de unde Constantin Popovici a sărit pentru prima oară în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving în 2018. În plus, la ediția anterioară, desfășurată în 2022, Constantin Popovici și Cătălin Preda au adus aur și argint pentru România.

Și în 2026 lupta pentru victorie s-a dat între cei doi sportivi români, Constantin Popovici și Cătălin Preda având din nou o evoluție excelentă la Copenhaga. Cu punctele obținute după prima săritură, Cătălin Preda a urcat pe primul loc în clasamentul provizoriu, în timp ce Constantin Popovici s-a clasat pe poziția a treia.

Situația a rămas neschimbată și după următoarele două sărituri, cei doi români având cea mai bună evoluție din acest sezon. În runda finală, Constantin Popovici a avut o săritură din stând în mâini cu un grad de dificultate de 5,8 pentru care a primit 142,10 puncte, ceea ce i-a adus în final prima victorie din acest sezon și a doua în etapa de la Copenhaga, locul unde și-a făcut debutul în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Cu un total de 35 de puncte, sportivul român se află pe locul 3 în clasamentul general la jumătatea sezonului.

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„E prima victorie din 2026 și sunt foarte fericit în acest moment. Îmi place mult această etapă, pentru că aici am debutat în această competiție, apoi a urmat succesul din 2022 și acum din nou o victorie. Se pare că acest oraș îmi aduce noroc și sper ca această etapă să rămână în calendar și anul viitor.

Situația în clasament este mai echilibrată acum și sper să pot recupera punctele pierdute în Bali. Pentru mine urmează etapa de Cupă Mondială din Sardinia și apoi runda de la Mostar, unde îmi doresc ca lucrurile să meargă la fel de bine ca aici”, a spus Constantin Popovici.

Cătălin Preda a păstrat din nou săritura cu cel mai mare grad de dificultate din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving pentru runda finală în încercarea de a obține prima victorie din acest sezon. La fel ca și în Florida, atletul Red Bull a făcut o mică greșeală la intrarea în apă și în final s-a clasat pe poziția a treia, într-una dintre cele mai disputate runde din acest sezon.

Cătălin Preda a primit și un punct bonus, pentru săritura a doua, care a obținut cele mai mari note din această etapă și cu un total de 32 de puncte ocupă poziția a patra în ierarhia generală din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

„Fără îndoială nu a fost finalul perfect la Copenhaga, dar sunt multe lucruri pozitive cu care plec de la această etapă. Am avut trei sărituri foarte bune, dar din păcate ultima nu a fost la fel. După accidentarea de la Boston simt un stres foarte mare înaintea acestei sărituri, dar cu fiecare repetare simt că devine una de bază din arsenalul meu.

Nu pot spune că sunt dezamăgit după această săritură, pentru că totuși a fost cea mai bună rundă a mea din acest sezon. Mai sunt încă trei etape și sunt sigur că după un loc patru, un loc cinci și acum un loc trei vor urma rezultate și mai bune”, a spus Cătălin Preda.

Pe locul secund în competiția masculină s-a clasat Aidan Heslop (Marea Britanie), iar la feminin au urcat pe podium Rhiannan Iffland (Australia), Simone Leathead (Canada) și Lisa Faulkner (Statele Unite ale Americii).

Următoarea etapă din sezonul 2026 se va desfășura în weekendul 31 iulie – 1 august la Mostar, în Bosnia și Herțegovina, acolo unde anul trecut Constantin Popovici a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 3-a, Copenhaga, Danemarca (masculin)

1- Constantin Popovici ROU – 420,80 puncte
2- Aidan Heslop (W) GBR – 416,65 p
3- Cătălin Preda ROU – 390,80 p
4- James Lichtenstein USA – 372,30 p
5- Gary Hunt FRA – 368,05 p
6- Sergio Guzman (W) MEX – 366,40 p
7- Michael Foisy (W) CAN – 329,50 p
8- Yolotl Martinez MEX (W) – 328,80 p
9- Oleksiy Prygorov UKR – 327,30 p
10- Nikita Fedotov ARM (W) – 304,45 p
11- Carlos Gimeno ESP – 301,00 p
12- Jonathan Paredes MEX – 51,30 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (masculin)

1- Aidan Heslop (W) GBR – 52 puncte
2- James Lichtenstein USA – 44 p
3- Constantin Popovici ROU – 35 p
4- Cătălin Preda ROU – 32 p
5- Jonathan Paredes MEX – 23 p
6- Oleksiy Prygorov UKR – 19 p
7- Gary Hunt FRA – 19 p
8- Sergio Guzman (W) MEX – 12 p
9- Yolotl Martinez (W) MEX – 11 p
10- Andrea Barnaba (W) ITA – 9 p
11- Davide Baraldi (W) ITA – 7 p
12- Nikita Fedotov (W) ARM – 7 p
13- Michael Foisy (W) CAN – 6 p
14- Carlos Gimeno ESP – 5 p
15- Miguel Garcia (W) COL – 3 p
16- Braden Rumpit (W) NZL – 3 p

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a treia, Copenhaga, Danemarca (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 361.55 pts
2- Simone Leathead CAN – 356.05
3- Lisa Faulkner USA – 353.90
4- Ginni van Katwijk NED – 334.30
5- Molly Carlson CAN – 321.00
6- Xantheia Pennisi AUS – 313.10
7- Kaylea Arnett USA – 279.00
8- Stella Forsyth AUS (W) – 270.20
9- Paula Gilabert ESP (W) – 261.45
10- Meili Carpenter USA (W) – 224.85
11- Nelli Chukanivska UKR – 222.75
12- Annika Bornebusch DEN (W) – 203.70

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 57 puncte
2- Simone Leathead CAN – 37 p
3- Molly Carlson CAN – 33 p
4- Lisa Faulkner USA – 33 p
5- Kaylea Arnett USA – 31 p
6- Xantheia Pennisi AUS – 22 p
7- Morgane Herculano (W) SUI – 18 p
8- Ginni van Katwijk NED – 13 p
9- Stella Forsyth (W) AUS – 11 p
10- Nelli Chukanivska UKR – 11 p
11- Elisa Cosetti (W) ITA – 4 p
12- Paula Gilabert (W) ESP – 4 p
13- Madeleine Bayon (W) FRA – 4 p
14- Maike Halbisch (W) GER – 3 p
15- Meili Carpenter (W) AUS – 3 p
16- Maria Paula Quintero (W) COL – 2 p
17- Iris Schmidbauer (W) GER – 1 p
18- Annika Bornebusch (W) DEN – 1 p

Toate rundele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV.

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