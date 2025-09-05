Introducere

Obținerea documentelor oficiale în România a fost mult timp sinonimă cu drumuri la ghișee, cozi interminabile și birocrație. Unul dintre cele mai solicitate documente este cazierul judiciar, esențial în numeroase situații de zi cu zi: la angajare, în relația cu instituțiile statului, pentru participarea la licitații sau obținerea unor licențe.

În prezent, datorită digitalizării, procedura a devenit mult mai simplă. Tot mai mulți români aleg varianta online pentru a obține acest document oficial, evitând timpul pierdut și complicațiile inutile.

Unde poți solicita cazier judiciar online

În 2025, există platforme digitale care oferă acces rapid și sigur la acest serviciu. Printre cele mai utilizate se numără:

  • eGhiseul.ro – platformă online unde românii pot solicita diferite documente oficiale, inclusiv cazierul judiciar.
  • cazierjudiciaronline.com – o altă soluție digitală care facilitează obținerea actului în câteva ore.

Ambele opțiuni sunt recunoscute pentru seriozitate și siguranță, permițând cetățenilor să evite cozile și să primească documentele direct în format electronic.

Pașii pentru obținerea cazierului judiciar online

Indiferent de platforma aleasă, procesul de solicitare presupune câțiva pași simpli:

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
  1. Accesarea site-ului și selectarea opțiunii „cazier judiciar online”.
  2. Completarea formularului cu datele personale (nume, CNP, adresă de email).
  3. Transmiterea consimțământului sau a împuternicirii digitale.
  4. Plata online prin card bancar.
  5. Primirea documentului emis de autorități, în format PDF semnat electronic, pe email sau WhatsApp.

Ce este cazierul judiciar și de ce este necesar?

Cazierul judiciar este un document emis de Poliția Română, care atestă dacă o persoană are sau nu antecedente penale. Este folosit pentru:

  • angajări, mai ales în domenii unde integritatea este esențială;
  • obținerea unor autorizații, licențe sau acreditări;
  • înscrierea la concursuri sau instituții de învățământ;
  • proceduri administrative și judiciare;
  • participarea la licitații publice.

Valabilitatea documentului este, de regulă, de șase luni. După expirare, un nou cazier trebuie solicitat.

Metoda clasică vs. metoda digitală

În trecut, obținerea cazierului judiciar presupunea prezentarea la secția de poliție, completarea unei cereri tip și achitarea unei taxe. Documentul putea fi eliberat pe loc sau după câteva zile, dar era nevoie de timp și de prezența fizică a solicitantului.

Astăzi, grație digitalizării, cazierul judiciar poate fi obținut online. Solicitantul completează un formular digital, transmite consimțământul și face plata online, iar documentul este emis de autorități și livrat în format PDF, semnat electronic.

SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia
Recomandări
SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusia

De ce românii aleg soluțiile online

Există mai multe motive pentru care varianta digitală a devenit preferată de cetățeni și companii:

  • Rapiditate – documentul este livrat, de regulă, în aceeași zi lucrătoare.
  • Confort – procedura se desfășoară complet online, de pe laptop sau telefon.
  • Siguranță – documentele sunt autentice, emise de instituțiile statului și semnate electronic.
  • Accesibilitate internațională – românii din diaspora pot obține cazierul fără a reveni în țară.
  • Transparență – tarife clare și pași standardizați, fără drumuri inutile.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Este recunoscut oficial cazierul judiciar obținut online?
 Da. Documentele sunt emise de Poliția Română și semnate electronic, având aceeași valoare juridică precum cele ridicate personal.

2. Pot obține cazierul judiciar dacă sunt plecat în străinătate?
 Da. Procedura este disponibilă și pentru diaspora, documentul fiind livrat digital.

3. În cât timp primesc cazierul judiciar online?
 De regulă, în aceeași zi lucrătoare, în intervalul de funcționare al instituțiilor.

4. Mai pot obține cazierul și la ghișeu?
 Da. Metoda clasică rămâne valabilă pentru cei care preferă interacțiunea directă.

Concluzie

Cazierul judiciar este un document esențial, iar în 2025 obținerea sa online reprezintă soluția preferată de tot mai mulți români. Varianta digitală aduce rapiditate, siguranță și accesibilitate pentru toți, inclusiv pentru românii aflați în străinătate.

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Fie că alegi eGhiseul.ro sau cazierjudiciaronline.com, ai garanția unui proces simplu și sigur, care elimină birocrația și îți pune la dispoziție documentul de care ai nevoie în cel mai scurt timp.

Sursa foto: eghiseul.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

1.500.000 de români vor fi obligați să plătească pentru cărțile electronice de identitate. Caravane guvernamentale vor trece prin sate ca să ia date biometrice și cereri
Știri România 11:15
1.500.000 de români vor fi obligați să plătească pentru cărțile electronice de identitate. Caravane guvernamentale vor trece prin sate ca să ia date biometrice și cereri
România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo, avertizează MAE după decizia CJUE
Știri România 11:07
România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo, avertizează MAE după decizia CJUE
Parteneri
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Adevarul.ro
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Marius Avram o caută și în prezent pe Oana Monea. Dezvăluirile făcute de ispita de la Insula iubirii o vor înfuria pe Maria
Stiri Mondene 11:05
Marius Avram o caută și în prezent pe Oana Monea. Dezvăluirile făcute de ispita de la Insula iubirii o vor înfuria pe Maria
Mihaela Borcea și-a deschis sufletul. Care a fost cel mai greu moment prin care a trecut. „Mi-a marcat viața”
Stiri Mondene 10:31
Mihaela Borcea și-a deschis sufletul. Care a fost cel mai greu moment prin care a trecut. „Mi-a marcat viața”
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
"M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine". Peste 100 de poliţişti din Capitală, muşcaţi de ploşniţe
ObservatorNews.ro
"M-am trezit dimineaţa plin de bube pe mine". Peste 100 de poliţişti din Capitală, muşcaţi de ploşniţe
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Mediafax.ro
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor
KanalD.ro
Un fotbalist a murit în timp ce apăra un penalty! Acesta s-a prăbușit chiar în fața colegilor

Politic

Nicușor Dan spune că SPP îl și încurcă: „Te duci să cumperi mălai, trebuie să anunți. Cu fetița ne cenzurăm în mașină”
Politică 10:34
Nicușor Dan spune că SPP îl și încurcă: „Te duci să cumperi mălai, trebuie să anunți. Cu fetița ne cenzurăm în mașină”
Bogdan Ivan a venit cu cifre după informația că România dă energie electrică în Republica Moldova gratis: „Suntem prieteni, dar una-i una și alta-i alta”
Politică 09:02
Bogdan Ivan a venit cu cifre după informația că România dă energie electrică în Republica Moldova gratis: „Suntem prieteni, dar una-i una și alta-i alta”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau spitalelor? Răspunsul șefului ANCOM
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile