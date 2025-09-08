De ce nu mai este dureroasă „scoaterea nervului”? Mituri vs. realitate

Astăzi însă, realitatea este cu totul alta. Progresul tehnologic, materialele moderne și tehnicile minim invazive au transformat complet această procedură.

În acest articol, ne propunem să demontăm miturile legate de scoaterea nervului și să explicăm.

Ce înseamnă, de fapt, „scoaterea nervului”?

Înainte să analizăm miturile, e important să înțelegem exact ce presupune tratamentul de canal.

Ce este tratamentul de canal?

Tratamentul endodontic (de canal) se face atunci când pulpa dintelui – țesutul moale din interiorul dintelui, care conține nervii și vasele de sânge – este inflamată din cauza unei carii adânci sau a unei traume.

Medicul stomatolog curăță canalul radicular, îndepărtează pulpa afectată (aici apare expresia „scoaterea nervului”), dezinfectează zona și umple canalul cu un material special, apoi sigilează dintele.

Când este necesar acest tratament?

Cariile profunde care ating nervul

Fracturi dentare

Infecții apărute sub rădăcina dintelui (abcese)

Mitul #1: Scoaterea nervului doare îngrozitor

Acesta este probabil cel mai răspândit mit și cauza principală pentru care multe persoane amână vizita la stomatolog.

Realitatea:

Grație anesteziei moderne, tratamentul de canal este astăzi o procedură complet nedureroasă. Tehnologiile moderne permit aplicarea anestezicului local cu precizie, iar în cele mai multe cazuri, pacienții nu simt nimic în timpul intervenției.

La clinica stomatologică Dr. Șerban din București se utilizează anestezie, care elimină complet disconfortul, chiar și pentru cei cu fobie de ace.

Mitul #2: E mai bine să scoți dintele decât să-i scoți nervul

Mulți pacienți cred că extragerea dintelui e mai simplă și mai rapidă decât un tratament de canal. Dar e adevărat?

Realitatea:

Dinții naturali sunt de neînlocuit. Păstrarea dintelui prin tratament endodontic este mereu de preferat față de extracție, mai ales când alternativa presupune costuri mai mari și tratamente mai complexe, cum ar fi implanturile dentare sau punțile.

Mitul #3: Dintele devine inutil după scoaterea nervului

O altă credință frecventă este că un dinte „fără nerv” este mort și nu mai are niciun rol.

Realitatea:

După tratamentul de canal, dintele rămâne perfect funcțional. Deși nu mai are sensibilitate termică (cald/rece), el își păstrează rolul în masticație, estetică și susținerea structurii dentare. Mai mult, dacă este restaurat corespunzător cu o coroană dentară, poate dura o perioadă lungă de timp.

Mitul #4: Tratamentul de canal durează foarte mult și are multe șanse să nu reușească

Mulți pacienți se tem că vor face zeci de drumuri la dentist pentru o singură procedură.

Realitatea:

Tehnologia actuală permite, în foarte multe cazuri, realizarea tratamentului într-o singură ședință. Microscopul dentar, radiografiile digitale și materialele moderne cresc rata de succes considerabil, depășind 95%.

Mitul #5: E normal să te doară și după scoaterea nervului

Mulți pacienți se alarmează dacă resimt un disconfort după intervenție.

Realitatea:

Un ușor disconfort este normal câteva zile după tratament, dar nu ar trebui să fie o durere puternică sau prelungită. Dacă apare durere severă, este important să revii la medic pentru o evaluare. În majoritatea cazurilor, totul se rezolvă cu antiinflamatoare ușoare.

Tehnologia modernă în tratamentul de canal

Diferența dintre experiențele traumatizante de altădată și confortul de azi ține de progresul tehnologic.

Inovațiile care au schimbat totul:

Anestezie computerizată.

Microscop endodontic.

Sisteme de irigare sonică/ultrasonică.

Radiografii 3D și CBCT pentru diagnostic precis.

Instrumente rotative din aliaj de nichel-titan, extrem de flexibile și eficiente.

Când să mergi la medic?

Semnele că ai nevoie de tratament de canal nu sunt întotdeauna evidente.

Simptome frecvente:

Durere spontană sau la cald/rece.

Sensibilitate la masticație.

Gingie umflată sau cu puroi.

Schimbarea culorii dintelui.

Nu aștepta până când durerea devine insuportabilă. Cu cât mergi mai devreme, cu atât tratamentul e mai simplu și mai confortabil.

Tratamentul de canal nu mai este nici dureros, nici traumatizant. În mâinile unui medic experimentat și cu tehnologie modernă la dispoziție, „scoaterea nervului” devine o procedură simplă, eficientă și nedureroasă.

Așa că, data viitoare când auzi pe cineva spunând că se teme de dentist, poți să-i explici că realitatea din cabinetele moderne arată cu totul altfel.

Sursa foto: drserban.ro

