De ce românii se orientează spre case eficiente energetic

Acest tip de construcție beneficiază de o izolație excelentă, ceea ce reduce semnificativ consumul de energie. Iarna, locuința reține mai bine căldura, iar vara menține o temperatură plăcută în interior. În plus, timpul de execuție este mult mai scurt – unele proiecte pot fi finalizate în doar câteva luni, cu mult mai puține întreruperi cauzate de vreme.

Construcțiile pe structură din lemn sunt, de asemenea, flexibile și rezistente la cutremure, un aspect esențial într-o țară aflată în zona seismică activă. Lemnul, material cu proprietăți elastice, poate absorbi și redistribui energia în timpul unui seism mult mai bine decât structurile rigide.

Casele la cheie din lemn oferă un avantaj suplimentar: proprietarii se pot muta imediat după finalizare, fără a rămâne cu lucrări neîncheiate sau costuri ulterioare neprevăzute.

Scandinavia, model pentru viitorul locuirii în România

În Suedia, Norvegia și Finlanda, casele din lemn sunt folosite pe scară largă de peste două secole. Climatul nordic, mult mai dur decât cel din România, a determinat dezvoltarea unora dintre cele mai avansate tehnologii din lume în acest domeniu.Izolarea multistrat, ventilația cu recuperare de căldură, geamurile performante și utilizarea lemnului tratat pentru rezistență la foc și umezeală sunt doar câteva dintre standardele deja obișnuite în țările nordice. Rezultatul: locuințe confortabile, durabile și ieftine de întreținut, chiar și în condiții extreme.

Experții subliniază că și România are tradiție în construcțiile din lemn, vizibilă mai ales în zonele montane și rurale. Diferența este că tehnologia modernă permite astăzi transformarea lemnului într-o soluție de top pentru locuințe urbane de calitate, nu doar pentru cabane sau case de vacanță.În plus, impactul asupra mediului este mult mai redus comparativ cu betonul sau cărămida. Lemnul stochează carbon pe toată durata utilizării sale, iar procesul de producție implică emisii mai scăzute. Într-un context în care sustenabilitatea devine prioritate globală, construcțiile din lemn reprezintă una dintre direcțiile majore de dezvoltare a sectorului rezidențial.

Locuințe tot mai accesibile pentru familiile din România

O casă din lemn la cheie poate porni, în funcție de dotări și suprafață, de la aproximativ 950–1.200 euro/mp, ceea ce o face o alternativă mai accesibilă pentru mulți români. De asemenea, durata șantierului și costurile auxiliare sunt reduse, iar proiectele pot fi personalizate ușor în funcție de buget. Tot mai multe companii românești realizează astfel de construcții la standarde comparabile cu cele din Europa de Vest, inclusiv pentru export. Cererea vine atât din țară, cât și din diaspora, iar tendința este ca piața să crească și mai mult în următorii ani.

Românii încep să descopere avantajele a unei case din lemn

Tehnologia, confortul și costurile predictibile se numără printre argumentele care fac ca tot mai multe familii să aleagă acest tip de locuință. În plus sentimentul de apropiere de natură și atmosfera caldă a materialului contribuie la o stare de bine pe termen lung.

Casele din lemn nu mai sunt o nișă, ci devin una dintre cele mai inteligente soluții de locuire pentru viitor, iar România are șansa să se alinieze trendului deja consacrat în Scandinavia.

Sursa foto: https://marasigwp.ro/portofoliu/