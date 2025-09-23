Prin tratament specializat și personalizat, primit de către pacient într-un centru de recuperare, dezintoxicare și tratament, viitorul promite deja spre mai bine. 

Benzodiazepinele – ce sunt și cum anume afectează organismul uman

Benzodiazepinele sunt acele medicamente ce au efect sedativ, care sunt prescrise legal de către medici pentru diferite afecțiuni. Deși cadrul de bază este unul legal, exagerarea și utilizarea lor prelungită poate duce la următoarele efecte:

  • probleme de memorie;
  • tulburări de somn;
  • diminuare a capacității de concentrare;
  • dependență psihică și fizică.

Dacă dependenta de benzodiazepine este lăsată să acționeze în continuare, în lipsa unui plan bine conturat de tratament, efectele enumerate mai sus pot lua proporții, afectând major sănătatea celui în cauză, dar și relațiile cu cei din apropiere. 

Odată dependent de benzodiazepine, ai nevoie de sprijin specializat pentru a te recupera

Un viciu, indiferent de natura sa, nu va trece de la sine doar pentru că cel dependent dorește să se vindece și declară răspicat acest lucru. Chiar și dacă subiectul conștientizează care e problema, mecanismele sale neurologice necesită un suport medical și psihologic profesional. 

Aici, o programare la centrul Social MED, centru de dezintoxicare și recuperare din Târgu Mureș, este benefică. Prin această alegere, pacientul poate beneficia de:

  • monitorizare în mod constant;
  • evaluare medicală completă;
  • consiliere pentru familie;
  • terapie, fie individuală, fie de grup, fie ambele.

Datorită unui cadru specializat, prin care pacientul este văzut, susținut și tratat conform cu problema pe care o prezintă, recuperarea devine realmente un proces sigur și posibil. 

Cum ajută o programare la centrul Social MED din Târgu Mureș?

Programarea pentru o evaluare și internarea la centrul de recuperare și tratament Social MED este un prim pas concret făcut spre vindecare. În cadrul acestui loc specializat, pentru care garantează atâția alți ex-dependenți, un bolnav are parte de:

  • echipă multidisciplinară compusă din terapeuți, medici și psihologi;
  • protocol individualizat de tratament pentru dependența de benzodiazepine;
  • sprijin constant chiar și după data externării;
  • activități structurate, organizate pentru o reintegrare socială de succes. 

Un lucru de bază din tratamentul propus de Social MED este ruperea de mediul nociv care a înreținut sau dat naștere dependenței, și înlocuirea acestuia cu un cadru echilibrat, stabil și sigur, în care pacientul va fi înconjurat încontinuu de profesioniști dedicați și empatici. 

Recuperare într-un centru specializat, cu avantaje imbatabile

  • Sănătatea fizică și psihică sunt îmbunătățite.
  • Este redus riscul de recădere. 
  • Se dobândesc mecanisme sănătoase de adaptare la viața socială.
  • Relațiile cu familia și cu comunitatea sunt reconstruite. 
  • Șansele la o viață independentă de substanțe sunt reale. 

Se știe că dependența de benzodiazepine este o provocare substanțială. Însă nu e nevoie să fie o sentință definitivă. Sprijinul din partea unui centru de tratament specializat cum e Social MED are un impact enorm și poate contribui major la începutul unei noi vieți, bazate pe libertate, sănătate și echilibru emoțional. 

Contact: 

077.100-3000 

Email: contact@socialmed.ro

Sursă foto: freepik.com

România, pol de securitate regională. Concluzii și planuri strategice discutate la Aspen Energy Summit 2025
Știri România 22 sept.
România, pol de securitate regională. Concluzii și planuri strategice discutate la Aspen Energy Summit 2025
Ministrul Apărării, la Aspen Energy Summit 2025, despre securitatea României: „Suntem pregătiți să ne apărăm, alături de NATO"
Știri România 22 sept.
Ministrul Apărării, la Aspen Energy Summit 2025, despre securitatea României: „Suntem pregătiți să ne apărăm, alături de NATO”
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit"
Stiri Mondene 22 sept.
Alex, fiul Elei Crăciun, și-a transformat hobbyul într-o ocupație serioasă. „Crește oi. Este la Sinaia acum, are de cosit”
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express" 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba"
Exclusiv
Stiri Mondene 22 sept.
Dan Alexa, adevărul despre „Asia Express” 2025. Ce se întâmplă în show-ul de la Antena 1: „Despre asta e vorba”
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită"
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament"
Politică 22 sept.
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
