Descoperă comorile Iordaniei într-o aventură de 8 zile: De la Petra la Marea Roșie

O călătorie completă în inima Arabiei

Circuitul include toate punctele forte ale unei vacanțe în Iordania: orașe istorice, minuni naturale, situri arheologice și relaxare pe malul Mării Roșii. Vei ateriza în Amman, capitala vibrantă a Iordaniei, cu zbor direct din București operat de Tarom, cu bagaj de cală și de mână incluse.

Programul este atent construit, astfel încât să ai parte atât de explorare culturală, cât și de momente de relaxare. Te vei bucura de 3 nopți în zona Amman, de unde vei explora orașul antic Jerash, vechiul castel Ajloun și vei descoperi ruinele romane care spun poveștile unui trecut glorios.

Petra, Wadi Rum și Marea Roșie – cele trei mari atracții ale circuitului

Unul dintre punctele culminante ale acestui circuit este, fără îndoială, Petra, orașul săpat în piatră roșiatică, considerat una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne. Vei avea timp suficient pentru a te bucura de frumusețea acestui sit arheologic, iar taxa de intrare este inclusă în prețul circuitului.

După Petra, urmează o experiență complet diferită: o noapte sub cerul înstelat în deșertul Wadi Rum, într-un camping autentic, unde vei trăi magia tăcerii și vastitatea nesfârșită a nisipurilor. Aventura continuă cu un Jeep Safari de 2 ore, prin peisaje spectaculoase care au inspirat filme ca „The Martian” sau „Lawrence of Arabia”.

Finalul circuitului te poartă în sud, pe malul Mării Roșii, în zona Aqaba, unde te vei bucura de 2 nopți de relaxare la un hotel de 4*, cu mic dejun și cină incluse, o oportunitate perfectă de a te destinde după zilele pline de explorare.

Wadi Rum. Foto: Unsplash

Ce este inclus?

Europa Travel a conceput acest program pentru a oferi o experiență completă, fără griji. Astfel, circuitul include:

Zbor dus-întors București–Amman , cu Tarom, bagaj de cală și mână;

, cu Tarom, bagaj de cală și mână; 10 mese (mic dejunuri și cine) conform programului;

conform programului; Cazare în hoteluri de 3 și 4** (cu o noapte inedită în camping în Wadi Rum);

Transferuri, transport local cu autocar clasificat și toate excursiile din program ;

și toate ; Biletele de intrare la obiectivele turistice , inclusiv Petra;

, inclusiv Petra; Ghid local specializat și însoțitor de grup vorbitor de limba română.

Reducere Last Minute

Pentru plecările din septembrie și octombrie 2025, acest circuit vine cu o reducere Last Minute, aplicată direct în prețul final. O ofertă ideală pentru cei care își doresc o vacanță complexă, accesibilă și plină de descoperiri inedite.

Și dacă vrei să explorezi și alte colțuri de lume…

Europa Travel îți pune la dispoziție o gamă variată de circuite cu avionul către destinații de vis: Peru, Japonia, Thailanda, Coreea de Sud sau Emiratele Arabe Unite. Toate sunt atent organizate, cu ghizi în limba română și un raport excelent între calitate și preț. Le poți explora pe pagina dedicată circuitelor cu avionul , unde vei descoperi propuneri adaptate oricărui stil de călătorie.

Informații și rezervări rapide

Pentru rezervări sau informații suplimentare, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 – consultanții Europa Travel sunt gata să te ajute cu orice întrebare. Iar dacă vrei să explorezi toate ofertele disponibile, intră pe europatravel.ro

Fie că ești pasionat de istorie, cultură orientală, aventură sau peisaje dramatice, Iordania este o destinație care te va cuceri prin fiecare detaliu. Iar acest circuit de 8 zile este ocazia perfectă de a o descoperi în profunzime – organizat, accesibil și plin de momente care îți vor rămâne în suflet.

Foto: Unsplash

