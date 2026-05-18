Semifinala „Desafio: Aventura” 18 mai 2026. Cine sunt cei 4 concurenți care intră în cursa pentru marele premiu

După săptămâni întregi de competiție intensă, probe extreme și momente-limită trăite în peisajele spectaculoase ale Thailandei, lupta pentru trofeu devine mai aprigă ca niciodată. Fiecare pas, fiecare decizie și fiecare secundă pot face diferența între calificarea în finală și eliminare.

În joc se află nu doar orgoliul și dorința de victorie, ci și șansa de a câștiga marele premiu de 150.000 de euro! „Ei sunt cei patru temerari care luptă pentru un loc în marea finală de mâine seară. Pentru că Desafio nu poate avea decât un singur câștigător, aici nu mai este loc de greșeli. Doar cei care luptă până la capăt vor rămâne în cursă”, anunță prezentatorul Daniel Pavel, înaintea uneia dintre cele mai intense ediții ale sezonului.

În Semifinala din această seară, competiția intră într-o nouă dimensiune. Miza este uriașă, iar jocurile pregătite pentru concurenți sunt la o scară fără precedent. Într-o arenă impresionantă, semifinaliștii vor fi nevoiți să facă față unui adevărat maraton al rezistenței și al concentrării.

Nu va fi o confruntare statică – concurenții vor trece constant de la un joc la altul, într-o cursă continuă care le va testa atât limitele fizice, cât și puterea mentală. „Toți patru avem șanse egale”, spune unul dintre semifinaliști înaintea confruntării decisive, conștient că orice avantaj acumulat până acum poate dispărea într-o clipă.

De-a lungul sezonului, cei patru concurenți au demonstrat curaj, determinare și spirit de sacrificiu. Din cei 24 de participanți care au pornit în aventura Desafio, doar patru au reușit să reziste până în această etapă. „Thailanda s-a dovedit a fi o călătorie extraordinară. Din 24 de concurenți inițiali, unul mai hotărât ca altul, doar patru au reușit să treacă de toate provocările și să rămână în picioare”, spune Daniel Pavel.

Ediția din această seară vine și cu o surpriză specială pentru telespectatori și concurenți. Arena Desafio: Aventura va fi plină cu oameni care i-au cunoscut pe semifinaliști în cele mai grele momente, au luptat alături de ei pe trasee și au trăit aceeași experiență intensă în competiție. Foștii concurenți Vasile Lucian, Codruța Filip, Ian, Coco, Alina Oprea și Delia Salchievici revin pentru a-i susține pe cei rămași în cursă și pentru a retrăi emoția competiției.

