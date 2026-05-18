BAW 212 are motor diesel, 190 CP și tracțiune integrală

Noul BAW 212 Pick-up atrage atenția prin designul său, care amintește de modele precum Land Rover Defender, Jeep Wrangler sau chiar Toyota Land Cruiser, potrivit Auto Week.

Totuși, modelul nu este o copie directă. Pick-up-ul este derivat din SUV-ul T01 și reprezintă continuarea tradiției modelului militar chinez BJ212, lansat în 1965 și produs și astăzi..

BAW 212 este echipat cu un motor diesel cu patru cilindri și capacitate de 2,3 litri, care dezvoltă 190 de cai putere, iar transmisia este asigurată de o cutie automată ZF cu opt trepte.

Pick-up-ul poate transporta până la 425 de kilograme în benă, este construit pe un șasiu tip scară, cu axe rigide și tracțiune integrală și poate traversa pâraie cu o adâncime de până la 85 de centimetri.

BAW 212 Pick-up are o lungime de 5,47 metri și un ampatament de aproape 3,5 metri, ceea ce îl transformă într-un model de dimensiuni considerabile.

Configurația este orientată în special spre utilizarea off-road și activitățile utilitare.

Pick-up-ul va fi adus în Europa de un importator german

Modelul va fi comercializat în Europa prin compania germană Indimo, importator care colaborează deja cu mai multe mărci chinezești.

În Germania, pick-up-ul va fi vândut alături de SUV-ul 212 T01 și va avea un preț de 41.995 de euro.

