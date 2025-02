Designerul Adrian Balcău Inovează Experiența Vizuală Din Magazinele Iqos: Instalații Spectaculoase În Vitrinele Din Cinci Orașe Mari

Mereu deschis la nou, Adrian a acceptat una dintre cele mai surprinzătoare propuneri de colaborări: IQOS și-a propus să se conecteze vizual cu membrii comunității brandului, iar tânărul designer a acceptat provocarea. Recunoscut pentru viziunea sa inovatoare, Adrian transpune viziunea IQOS într-o instalație artistică spectaculoasă, prezentă în vitrinele magazinelor IQOS din cinci orașe importante ale României.

„Am observat că IQOS este un susținător al designului de ani buni deja și am apreciat mereu asta. Există multă valoare în creativitate și aici este locul în care viziunile noastre se intersectează. Mi-a plăcut mult această provocare pentru că am primit frâu liber să creez ceva spectaculos pornind de la ideea de dualitate. M-am legat cumva de ideea de a încerca să ilustrez o senzație. Mi s-a părut o provocare inedită”, mărturisește Adrian.

Inspirată de călătoria simțurilor, instalația creată de Adrian pentru magazinele IQOS traduce vizual ideea de complementaritate. Movul sugerează profunzime și pasiune, în timp ce auriul aduce eleganță și subtilitate. Împreună, ele încurajează privitorul să simtă, să vadă și să descopere, o invitație deschisă pentru membrii comunității IQOS, al căror spirit creativ îl provoacă acest proiect în primul rând.

„Mă bucur că arta își găsește locul în spații neconvenționale și ajunge în felul acesta la un cu totul alt public. Pentru conceptul acestei sculpturi, am pornit de la laitmotivul frunzei pe care am stilizat-o prin vizorul universului meu vizual personal. Am creat din multiplicarea și intersectarea acestui motiv o structură organică, ce creează o senzație de gravitație suspendată. Această lucrare ar putea fi interpretată ca o metaforă pentru modul în care arta poate ridica elementele simple ale naturii la rang de poezie vizuală. Este o invitație de a contempla relația dintre ordine și haos, static și dinamic, tangibil și intangibil.”, adaugă Adrian.

La granița dintre intensitate și echilibru, dualitatea prinde formă în opera lui Adrian Balcău. Inspirată de culori și texturi care provoacă simțurile, opera artistului propune o explorare vizuală și emoțională a contrastelor care se completează reciproc. Iar proiectul IQOS a fost un proces din care artistul însuși a avut de învățat: „Pentru mine acest proiect a fost o explorare într-o zonă puțin mai diferită față de ce fac eu de obicei. Și mi-a plăcut asta. Eu de obicei fac design de obiect și de mobilier, ceea ce caută să servească unei funcții mai pragmatice. Mi-a plăcut să mă eliberez de asta și să explorez ceva al cărui unic scop este să incite simțurile.”

Artistul își descrie propriul stil ca fiind un dialog continuu între simplitate și complexitate, între simetrie și haos. Inspirat de minimalism, geometrie, simetrie, designul anilor `50-`60 și experimentarea proprie cu diferite materiale, el caută mereu să aibă un discurs vizual coerent. În abordarea artistică este foarte pragmatic, foarte rațional și are o viziune foarte clară asupra produsului final. Pentru el, designul trebuie să fie un canal de comunicare abstractă, o sculptură deghizată în obiect util. Iar această abordare artistică transformă comunicarea comercială într-o experiență vizuală memorabilă, aducând mai aproape membrii comunității IQOS de valorile brandului.

„Brieful nu m-a limitat deloc și am putut să explorez mai multe direcții până am ajuns la forma finală. Dar am știut de la început că vreau să fie ceva cu o alură suprarealistă. De asta am și ales un material cu efect de oglindire, gravat cu nervuri de frunze și care creează niște jocuri de reflexii ce provoacă puțin percepția și dă o cu totul altă dimensiune sculpturii. Nu mai e foarte clar ce e real și ce e reflexie și mi-a plăcut mult asta. Au ieșit niște efecte delicioase de privit”, adaugă artistul. „Am ales să lucrez cu frunze reinterpretate pentru că reprezintă perfect ideea de naturalețe și transformare.”

Colaborarea prinde viață prin instalațiile artistice expuse în 5 magazine IQOS din țară, începând din 11 februarie. Membrii comunității IQOS din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța sunt invitați să exploreze această poveste a simțurilor într-un dialog captivant între artă și emoție.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

