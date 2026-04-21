Declinul economiei Ruse, atribuit lui Vladimir Putin

Christo Grozev de la Bellingcat a subliniat recent că „tot mai des, responsabilitatea pentru starea economiei ruse în colaps îi este atribuită lui Putin. Acest lucru era de neconceput în urmă cu un an.”

În același timp, corespondentul BBC la Moscova, Steve Rosenberg, în analiza sa periodică a presei ruse de vineri dimineață, a citat următoarele fraze din diverse ziare moscovite: „Încetinirea controlată s-a transformat într-un declin accelerat”; „Situația economică este mai gravă decât se aștepta”; „În câteva luni, industria IT ar putea fi în ruine.”

Nigmatulin, un economist de renume, a făcut o comparație alarmantă între economia actuală a Rusiei și cea din anii 1990, care a dus la o prăbușire economică și spargerea URSS. „Venitul pe cap de locuitor în Rusia este cel mai mic din Europa. Chiar și cele mai sărace regiuni din China depășesc cele mai sărace regiuni din Rusia,” a declarat el, adăugând că populația Rusiei scade cu 600.000 de oameni anual.

Academicianul rus a cerut schimbarea liderilor politici care au dus țara în criză

Nigmatulin a enumerat motivele care accentuează criza:

  • Creșterea medie a PIB-ului în ultimii 11 ani a fost de doar 1,5%, în timp ce inflația a fost în medie de 7% anual.
  • Productivitatea a scăzut semnificativ, iar numărul locurilor de muncă calificate în sectorul ingineriei s-a redus de zece ori.
  • Rusia are doar 54 de cercetători la 10.000 de locuitori, comparativ cu 174 în economiile dezvoltate.

„Nimic din programul economic prezentat de Putin în 2012 nu a fost realizat. Banii nu sunt direcționați către creștere, ci sunt înghițiți de inflație,” a adăugat economistul care nu s-a sfiit să-l indice pe liderul de la Kremlin ca principalul vinovat de această situație. Toate aceste probleme sunt atribuite costurilor uriașe ale războiului și sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

Războiul din Ucraina, care a durat deja patru ani, a dus la pierderea a aproximativ 200.000 de vieți omenești și la rănirea unui milion de soldați ruși. În ciuda acestor pierderi uriașe, Vladimir Putin nu a fost oprit nici de cetățenii ruși, nici de lita rusă și nici de sprijinul occidental pentru Ucraina. „Dacă problemele nu devin politice, Rusia va găsi întotdeauna bani pentru război”, avertizează economistului Karel Svoboda, profesor la Universitatea Carolină din Praga.

„Nu poți păstra aceiași oameni folosind aceeași abordare timp de 25 de ani. Trebuie să schimbi personalul!”, a spus Nigmatulin. Mai mult, cel mai îngrijorător fapt pentru Putin, a fost faptul că sala a aplaudat fără rețineri spusele academicianului rus.

Popularitatea lui Putin, în declin de șase săptămâni consecutiv

Conform euobserver, sprijinul public pentru Putin este în scădere de șase săptămâni consecutive. Deși sondajele oficiale indică încă niveluri ridicate de aprobare, experții sunt de părere că aceste cifre sunt distorsionate de teama de a exprima opinii sincere într-un regim represiv. „Crăpăturile din regimul lui Putin devin tot mai evidente,” a declarat Branislav Slantchev, profesor la Universitatea din San Diego.

Ucraina a obținut avansuri strategice pe front

În timp ce economia internă suferă, Rusia se confruntă și cu provocări majore pe frontul din Ucraina. Donetsk, un oraș considerat anterior sigur, este acum expus atacurilor cu drone ucrainene, care operează la distanțe de peste 60 de kilometri în spatele liniilor rusești, conform imaginilor publicate de Corpul 1 Azov. Stadionul Șahtior Donetsk, simbol al orașului, a fost survolat de drone, demonstrând vulnerabilitatea Rusiei în regiune.

Pe axa Sloviansk, avansurile rusești sunt limitate. Deși trupele ruse au ridicat steagul în Kaleniki, observatorii OSINT avertizează că astfel de gesturi simbolice nu reflectă neapărat controlul complet al teritoriului. „Rusia creează adesea impresia cuceririi unor localități, când în realitate luptele continuă,” a raportat Rybar, citat și de euobserver.

Soldați ucraineni pe tancuri în orașul Novoselivka, 17 septembrie 2022. Foto: AFP
Rusia nu se va prăbuși economic mâine sau luna viitoare

În timp ce războiul continuă, impactul său economic și social asupra Rusiei devine tot mai greu de ignorat, punând presiune pe regimul lui Putin în fața unei populații tot mai nemulțumite.

Potrivit fundația Jamestown, un think tank non-partizan în domeniul politicii de apărare cu sediul în Washington, D.C., absența unei revolte generalizate împotriva regimului de la Kremlin este menținută prin controlul strict al spațiului informațional și prin represiunea brutală a oricărei încercări de a politiza protestele sociale.

Deoarece opoziția organizată a fost eliminată, cetățenii nu văd un lider sau o structură alternativă în jurul căreia să se unească, spun experții fundației.

Nu, Rusia nu se va prăbuși economic mâine sau luna viitoare, și nu ar trebui să vă puneți speranțele în căderea regimului în viitorul apropiat, avertizează specialiștii. Dar se întâmplă ceva în societatea rusă și acest lucru nu mai poate fi ignorat.

Cine este Robert Nigmatulin, academicianul care a îndrăznit să-l critice dur pe Vladimir Putin

Robert Iskandrovici Nigmatulin este un reputat academician rus și membru al Prezidiului Academiei Ruse de Științe (RAS), recunoscut pentru expertiza sa vastă în domenii precum fizica, matematica, oceanologia și economia.

Robert Iskandrovici Nigmatulin, captură Youtube

Născut la Moscova în 1940 și absolvent al universităților Bauman și Lomonosov, acesta a deținut funcții cheie de conducere, inclusiv cea de director al Institutului de Oceanologie „P.P. Shirshov” și președinte al filialei din Ufa a RAS, având totodată și o carieră politică în calitate de deputat în Duma de Stat.

Cu o activitate academică internațională impresionantă, fiind profesor invitat la instituții de prestigiu precum Sorbona sau Cambridge, Nigmatulin este autorul a peste 200 de publicații științifice și 10 cărți, activitatea sa acoperind de la mecanica sistemelor multifazice și energetică nucleară până la teorii economice și ecologie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde au fost duse și când vor putea fi văzute de public
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

