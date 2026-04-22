Un bărbat care își petrece cel puțin 5 ore pe zi jucându-se jocuri video a devenit subiectul unei discuții aprinse pe un forum online, după ce soția sa a cerut ajutor pentru a gestiona situația.

Comunitatea online „Relationship Advice” a fost martoră la frustrarea femeii, care a povestit cum soțul ei, de 29 de ani, a reacționat agresiv când a fost nevoit să se ridice de pe scaunul de joc ca îngrijească copilul pentru o oră.

Soțul său a considerat că nu este corect să i se contabilizeze orele petrecute cu copilul, afirmând că „el lucrează, în timp ce ea doar se joacă cu copilul”.

Singurul moment în care femeia reușește să aibă timp pentru sine este între miezul nopții și ora 3 dimineața, când copilul doarme.

Situația a escaladat în timpul unei ședințe de terapie de cuplu. Frustrările acumulate au dus la acuzații grave din partea bărbatului, care a susținut, în mod fals, că soția sa îl înșală și plănuiește să plece cu copilul.

După acest incident, terapia de cuplu a fost întreruptă, iar implicarea bărbatului în viața copilului a scăzut și mai mult.

Mama a evidențiat povestea și a subliniat importanța împărțirii echitabile a responsabilităților în familie. Problema nu constă doar în volumul de muncă, ci și în respectul reciproc și în construirea unei relații sănătoase.

Este inacceptabil ca un părinte să preia majoritatea sarcinilor casnice și de îngrijire a copilului, în timp ce celălalt își petrece timpul liber fără contribuții semnificative

Experții în relații, precum cei citați de Verywell Mind, atrag atenția asupra semnelor unei relații toxice, printre care se numără comportamentele negative, criticile constante și lipsa de sprijin.

În astfel de situații, este esențial să se evalueze dacă aspectele pozitive ale relației le depășesc cele negative sau dacă este necesar să se ia măsuri drastice pentru bunăstarea personală.

Femeia a cerut ajutorul comunității online, iar internauții au reacționat rapid. Un utilizator a comentat: „Fugi de acel bărbat!”. Alții au subliniat că semnele de avertizare erau prezente încă de la începutul relației, dar femeia a sperat că „dragostea va schimba totul”.

Parentingul este o activitate de echipă, insistă experții. Fiecare partener trebuie să contribuie nu doar când este convenabil, ci ori de câte ori este necesar.

Nu te plângi de schimbatul scutecelor, dusul gunoiului sau gătit. Le faci împreună cu partenerul tău, pentru că asta înseamnă responsabilitate.

Pentru a evita tensiunile, experții în relații sugerează ca părinții să își planifice timp pentru odihnă, activități sociale și momente de intimitate.

Implicarea familiei extinse sau a prietenilor pentru babysitting ocazional poate fi o soluție bună.