A ignorat obligația de a afișa textul sancțiunii CNA

Realitatea Plus a ignorat decizia CNA în mediul online: deși televiziunea clasică și-a suspendat emisia timp de trei ore pe 1 aprilie, transmisiunile live de pe YouTube, TikTok și platforma „Tu Decizi” au continuat, relatează Pagina de Media. Aceasta a fost a doua suspendare a emisiei aplicată postului în acest an, în urma unei decizii luate în luna martie.

Realitatea Plus a ignorat obligația de a afișa textul sancțiunii CNA, difuzând în schimb conținut editorial. În intervalul restricționat, emisiunile Deliei Vrâneanu și ale Nicoletei Cone au fost transmise fără siglă și fără afișarea orei, într-o încercare de a ocoli regulile de suspendare a emisiei.

Decizia CNA a fost una drastică: televiziunea a fost amendată cu 25.000 de lei pentru încălcarea suspendării. Mai mult, Realitatea a primit și o somație oficială pentru că a omis să își notifice canalele online la Consiliu, încălcând astfel obligațiile impuse de legislația audiovizuală în vigoare.

Realitatea Plus este la a doua abatere de acest gen, după ce fusese deja amendată cu 2.500 de lei pentru o practică similară. În luna februarie, în timpul primei suspendări a emisiei, televiziunea a sfidat decizia CNA difuzând emisiuni pe YouTube și TikTok în locul textului obligatoriu al sancțiunii.

„Sancţiunea de întrerupere a emisiei a fost executată întocmai”

Reprezentantul postului a susținut că platforma „Tu Decizi” și pagina de TikTok pe care s-a transmis live emisia nu ar aparține companiei PHG Media.

„Sancţiunea de întrerupere a emisiei a fost executată întocmai pe postul Realitatea Plus, exact în coordonatele stabilite de Consiliu. Iar ceea ce este prezentat în autosesizarea dumneavoastră nu dovedeşte din punct de vedere juridic nici continuarea emisiei serviciului liniar sancţionat şi nici existenţa unui serviciu media audiovizual la cerere furnizat de PHG Media Invest SRL în sensul strict al Legii Audiovizualului şi al deciziei CNA 320/2013. (…) Sancţiunea a privit serviciul liniar licenţiat, adică postul de televiziune Realitatea Plus, iar nu o interdicţie generală, absolută şi nediferenţiată de a produce conţinut jurnalistic pe orice mediu digital, pe orice suport tehnic şi în orice context. (…)”, susține avocatul Ioan Georgescu.

Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA. Televiziunea poate emite în continuare

Curtea de Apel București a decis miercuri, 8 aprilie, să întoarcă decizia CNA, luată ziua precedentă, aceea de a retrage licența Realitatea Plus.

Reamintim că Realitatea Plus, postul care l-a promovat pe Călin Georgescu drept „președintele ales”, ar fi trebuit să își înceteze emisia după aproape 7 ani de funcționare sub actuala denumire, în urma deciziei CNA de marți, 7 aprilie.

Televiziunea lui Maricel Păcuraru este continuatoarea Realitatea TV, post care a fost și el închis de CNA, în octombrie 2019, când nu i-a mai prelungit licența. Practic, Realitatea urma să se închidă după 25 de ani de emisie.

Asta deoarece CNA a retras licența postului Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024. Este vorba de datorii de 605.000 de lei strânse din 28 de amenzi, conform paginademedia.ro. Cu toate acestea, televiziunea plătise amenzile primite în 2025.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE