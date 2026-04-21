„Domnul Grindeanu a venit cu această criză politică”

Invitat marți seară la Antena 3, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă are vreo solicitare punctuală pentru Nicușor Dan, în perspectiva negocierilor programate pentru miercuri. Dialogul dintre cei doi lideri vine într-un moment de maximă tensiune politică.

„Nimic special, să rămână alături de români, cum a fost întotdeauna, să mergem împreună mai departe. Poate îl ia deoparte pe domnul Grindeanu, pentru că urmează B9. Nu eu sunt cel care nu respectă preşedintele României, domnul Grindeanu a venit cu această criză politică într-un moment în care domnul Nicuşor Dan va găzdui, în calitate de preşedinte al României, această foarte importantă întâlnire pe securitate”, a spus Ciprian Ciucu.

O țară „vraiște”

În continuare, acesta a afirmat: „17 şefi de state şi de guverne vin la Bucureşti, era fix momentul de care avea nevoie România, şi domnul Nicuşor Dan să se prezinte ca un lider care aduce stabilitate în zonă, România este un partener serios. Şi ce vor găsi când vor veni la Bucureşti? O ţară care e vraişte, în criză politică, deci nu eu sunt cel care nu-l respectă pe domnul Dan, ci domnul Grindeanu, pentru că îl pune în această situaţie pe preşedintele României”.

Acesta a insistat ca șeful statului, referindu-se la rolul de mediator al lui Nicușor Dan în acest context, să poarte o discuție între patru ochi cu Sorin Grindeanu, cu scopul de a-i „băga mințile în cap” în privința acțiunilor politice recente.

Ciprian Ciucu a explicat și criticile repetate pe care i le-a adresat public lui Nicușor Dan. Acesta a oferit detalii despre substratul acestor tensiuni, precizând ce anume a declanșat nemulțumirea sa față de modul în care președintele își exercită mandatul.

„Nu îl acuz, asta a spus presa. Din momentul în care am fost atâta timp parteneri, din momentul în care i-am susţinut mandatul,  din moment ce l-am susţinut în turul doi, mi-am exprimat nişte doleanţe faţă de un partener. Nimic mai mult. Nu l-am certat pe preşedinte, nu-mi permit să fac acest lucru, nu l-am atacat, am spus: am constatat, eu am crezut, eu personal, că la un moment dat s-a consultat mai mult cu PSD decât cu noi, dar asta nu înseamnă că este un atac, nu înseamnă că este o ceartă la adresa preşedintelui”, a explicat primarul Capitalei. 

Acesta a subliniat că delegația liberală îi va comunica lui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de miercuri, decizia oficială adoptată de partid în cursul zilei de marți: disponibilitatea PNL de a-și asuma responsabilitatea guvernării în actualul context politic.

Întrebat despre o eventuală înțelegere subterană între Nicușor Dan și PSD, Ciprian Ciucu a respins scenariul fără ezitare, oferind un răspuns negativ ferm.

Coaliția, ruptă de liberali din cauza crizei provocate de PSD

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți, 21 aprilie, după ședința Biroului Politic Național de la Parlament, că acestă coaliție formată în iunie 2025 este ruptă de liberali din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia, altfel social-democrații își retrag miniștrii din Executiv. Libertatea a anunțat în premieră demersul premierului Bolojan, pe 17 aprilie.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marți seară, că baronul local de la PSD a avut o stare de nemulțumire de când s-a introdus „o disciplină” în Finanțele țării, iar Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o „pușculiță”.

Casă confiscată pentru o amendă de circulație neplătită. Noua lege a debitorilor din Ucraina
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară folosită în Parkinson
Adevarul.ro
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară folosită în Parkinson
Unde se întâlneau Ion Țiriac și Donald Trump: ”Eu îl cunosc”. Miliardarul român îi dă o veste neplăcută liderului SUA: ”Două ajung”
Fanatik.ro
Unde se întâlneau Ion Țiriac și Donald Trump: ”Eu îl cunosc”. Miliardarul român îi dă o veste neplăcută liderului SUA: ”Două ajung”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

Un lider important din PSD îl apără pe Bolojan: „Ne place, nu ne place s-au întâmplat niște reforme”
Politică 21:08
Un lider important din PSD îl apără pe Bolojan: „Ne place, nu ne place s-au întâmplat niște reforme”
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Peter Magyar și Kelemen Hunor, prima oară față-n față. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern ungar? „Nu-și pierde nimeni influența”
Fanatik.ro
Peter Magyar și Kelemen Hunor, prima oară față-n față. S-ar putea schimba relația dintre UDMR și noul Guvern ungar? „Nu-și pierde nimeni influența”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal