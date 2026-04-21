„Domnul Grindeanu a venit cu această criză politică”

Invitat marți seară la Antena 3, Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă are vreo solicitare punctuală pentru Nicușor Dan, în perspectiva negocierilor programate pentru miercuri. Dialogul dintre cei doi lideri vine într-un moment de maximă tensiune politică.

„Nimic special, să rămână alături de români, cum a fost întotdeauna, să mergem împreună mai departe. Poate îl ia deoparte pe domnul Grindeanu, pentru că urmează B9. Nu eu sunt cel care nu respectă preşedintele României, domnul Grindeanu a venit cu această criză politică într-un moment în care domnul Nicuşor Dan va găzdui, în calitate de preşedinte al României, această foarte importantă întâlnire pe securitate”, a spus Ciprian Ciucu.

O țară „vraiște”

În continuare, acesta a afirmat: „17 şefi de state şi de guverne vin la Bucureşti, era fix momentul de care avea nevoie România, şi domnul Nicuşor Dan să se prezinte ca un lider care aduce stabilitate în zonă, România este un partener serios. Şi ce vor găsi când vor veni la Bucureşti? O ţară care e vraişte, în criză politică, deci nu eu sunt cel care nu-l respectă pe domnul Dan, ci domnul Grindeanu, pentru că îl pune în această situaţie pe preşedintele României”.

Acesta a insistat ca șeful statului, referindu-se la rolul de mediator al lui Nicușor Dan în acest context, să poarte o discuție între patru ochi cu Sorin Grindeanu, cu scopul de a-i „băga mințile în cap” în privința acțiunilor politice recente.

Ciprian Ciucu a explicat și criticile repetate pe care i le-a adresat public lui Nicușor Dan. Acesta a oferit detalii despre substratul acestor tensiuni, precizând ce anume a declanșat nemulțumirea sa față de modul în care președintele își exercită mandatul.

„Nu îl acuz, asta a spus presa. Din momentul în care am fost atâta timp parteneri, din momentul în care i-am susţinut mandatul, din moment ce l-am susţinut în turul doi, mi-am exprimat nişte doleanţe faţă de un partener. Nimic mai mult. Nu l-am certat pe preşedinte, nu-mi permit să fac acest lucru, nu l-am atacat, am spus: am constatat, eu am crezut, eu personal, că la un moment dat s-a consultat mai mult cu PSD decât cu noi, dar asta nu înseamnă că este un atac, nu înseamnă că este o ceartă la adresa preşedintelui”, a explicat primarul Capitalei.

Acesta a subliniat că delegația liberală îi va comunica lui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de miercuri, decizia oficială adoptată de partid în cursul zilei de marți: disponibilitatea PNL de a-și asuma responsabilitatea guvernării în actualul context politic.

Întrebat despre o eventuală înțelegere subterană între Nicușor Dan și PSD, Ciprian Ciucu a respins scenariul fără ezitare, oferind un răspuns negativ ferm.

Coaliția, ruptă de liberali din cauza crizei provocate de PSD

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți, 21 aprilie, după ședința Biroului Politic Național de la Parlament, că acestă coaliție formată în iunie 2025 este ruptă de liberali din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia, altfel social-democrații își retrag miniștrii din Executiv. Libertatea a anunțat în premieră demersul premierului Bolojan, pe 17 aprilie.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marți seară, că baronul local de la PSD a avut o stare de nemulțumire de când s-a introdus „o disciplină” în Finanțele țării, iar Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o „pușculiță”.



