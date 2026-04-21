Coiful de la Coțofenești și brățările de aur au ajuns, marți, în România

Tezaurul dacic a fost transportat, marți, cu un avion care a fost pus la dispoziție de autoritățile olandeze, piesele fiind protejate în vitrine speciale, cu geam antiglonț.

Pentru acest transfer au fost impuse măsuri sporite de securitate. În ceea ce privește expoziția, aceasta va fi deschisă pentru publicul larg începând de miercuri, 22 aprilie 2026, pe o perioadă de 10 zile.

Ce mesaj a transmis Robert van Langh

„Sunt foarte bucuros să mă aflu aici. Numele meu este Robert van Langh și sunt directorul Muzeului Drents din Assen, Țările de Jos. În afara României, este dificil pentru oameni să înțeleagă pe deplin ce lovitură imensă trebuie să fi fost atunci când, anul trecut, coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate de la Muzeul Drents. Impactul acestui jaf a fost deja semnificativ în Țările de Jos, dar aici trebuie să fi fost cu adevărat fără egal.

De aceea, sunt profund onorat și recunoscător că mi-a fost acordată responsabilitatea, din partea guvernului olandez, de a însoți coiful și brățările din Țările de Jos înapoi acasă, în România, la acest magnific Muzeu Național de Istorie din București”, a spus Robert van Langh.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Patrimoniul național românesc s-a întors acasă. Patrimoniul european este din nou la locul lui. Un furt care a implicat utilizarea explozibililor de o asemenea amploare este fără precedent în istoria muzeelor occidentale. Acest atac a pus la încercare prieteniile, în condițiile în care tocmai prietenia dintre muzeele noastre a stat la baza expoziției remarcabile pe care am organizat-o împreună.

Astăzi, din punctul meu de vedere, vedem că adevărata prietenie poate rezista teoriilor conspirației, acuzațiilor și furiei”, a mai spus acesta.

De asemenea, acesta a subliniat eforturile comune autorităților române și olandeze, pentru care astăzi este celebrată întoarcerea coifului și a două dintre cele trei brățări dacice.

„Datorită eforturilor comune și neobosite ale autorităților române și olandeze, putem sărbători astăzi întoarcerea remarcabilă a coifului și a două dintre cele trei brățări dacice. Poliția și autoritățile judiciare din ambele țări au făcut o treabă extraordinară.

Le datorăm o profundă recunoștință. O recunoștință pe care aș dori să v-o transmit dumneavoastră, guvernului dumneavoastră și tuturor agențiilor române care au fost implicate în soluționarea cazului”, a spus Robert van Langh.

Coiful de la Coţofeneşti şi două brăţări dacice vor fi expuse la Muzeul de Istorie până pe 3 mai

Muzeul Național de Istorie din Calea Victoriei nr. 12 a anunțat luni, 20 aprilie, că tezaurul dacic, recuperat parțial după furtul de anul trecut de la Muzeul Drents din Assen, poate fi văzut în perioada 22 aprilie-3 mai, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00-18.00.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești, care au fost recuperate pe 1 aprilie. Muzeul nu era păzit, iar totul s-a produs în trei minute.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE