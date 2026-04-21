Profilul său personal a fost suspendat din cauza unei presupuse încălcări a standardelor comunității

Seekr, fondat de Beer în urmă cu câteva luni în Berna, dezvoltă produse smart pentru un stil de viață activ, precum baterii portabile și suporturi pentru carduri, relatează Blick, parte a grupului Ringier Media International.

„Fără reclame nu funcționează nimic”, explică antreprenorul.

„Aproximativ 90% din veniturile noastre vin direct de pe Facebook și Instagram”, a mai spus acesta.

Pentru startup-uri de dimensiuni mici, cele două platforme sunt esențiale, deoarece oferă acces direct la publicul țintă. Însă, la doar câteva luni de la lansare, Beer a primit un e-mail din partea Meta – compania mamă a Facebook, prin care a fost informat că profilul său personal a fost suspendat din cauza unei presupuse încălcări a standardelor comunității.

„Nu știu ce am făcut greșit. Nu am mai postat nimic de mai bine de șase luni”, spune el.

Beer nu a mai putut accesa contul de afaceri în urma suspendării profilului personal

Din cauza suspendării profilului său personal, Beer nu a mai putut accesa contul de afaceri prin care derula campaniile publicitare. În ciuda mai multor încercări de a face apel împotriva deciziei sau de a contacta asistența tehnică a Meta, răspunsurile primite au fost vagi sau inexistente.

„Decizia este definitivă, mi s-a spus. Fără explicații, fără soluții”, a spus Beer.

Între timp, campaniile publicitare au continuat să ruleze fără supraveghere, generând costuri de peste 16.000 de franci (17.446 de euro) în decurs de o lună.

„Facebook îmi lua 700 de franci pe zi, iar eu nu am putut să fac nimic”, a declarat Beer.

Fără posibilitatea de a ajusta sau opri campaniile neperformante, pierderile s-au ridicat la aproximativ 10.000 de franci (aproximativ 10.818 euro) în venituri.

„De obicei, îmi monitorizez zilnic campaniile, le optimizez sau le opresc dacă nu performează bine. Însă acum totul mergea pe pilot automat”, explică antreprenorul.

Bărbatul a încercat să creeze noi profiluri, dar erau dezactivate imediat

Beer a încercat să creeze noi profiluri, dar acestea erau dezactivate în câteva minute, probabil din cauza detectării datelor similare cu cele ale contului original.

Într-un ultim efort, Beer a recurs la contul de Facebook al mamei sale pentru a accesa temporar contul de afaceri. Dar și acest profil a fost suspendat de mai multe ori, până când tânărul a găsit o soluție improvizată: utilizarea unui laptop secundar și a unor date de autentificare separate.

„Este o situație absurdă. Dacă pierd complet accesul, voi fi nevoit să închid afacerea”, avertizează el.

În prezent, Beer colaborează cu o firmă de avocatură din Germania pentru a analiza posibilitatea unei acțiuni legale împotriva Meta. Totuși, un astfel de demers ar putea implica costuri ridicate, iar șansele de succes sunt doar moderate, conform feedback-ului primit de la avocați.

