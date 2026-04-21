Factura sănătății: Cât este investiția anuală în 2026

Conform unei simulări realizate de clinica CEC Medical, genul și vârsta dictează costul pachetului de bază. Femeile poartă povara financiară cea mai mare din cauza investigațiilor suplimentare obligatorii.

Minimumul recomandat de medicii de familie include: hemoleucograma completă, glicemia, profilul lipidic (colesterol, trigliceride), transaminazele hepatice, creatinina, VSH-ul și un sumar de urină. Pachetul de bază, la clinici private din București sau din orașe mari, costă între 180 și 280 de lei.

La acestea se adaugă TSH-ul (funcție tiroidiană) – cu precădere important pentru femei -, vitamina D și, după 40 de ani, un EKG și o ecografie abdominală.

,,Din păcate, acestea cred că sunt costurile, de aceea este nevoie de asigurare medicală. pentru că sănătatea costă și nu este deloc ieftină. Problema la noi e că deși ai asigurare, nu reușești să faci diverse investigații și atunci ajungi sa plătești dacă ai posibilitatea!”, semnalează Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România.

Tip serviciuFemei (lei)Bărbați (lei)Copii (lei)
Analize de bază510–880510–880200–400
Consultații290–850
70–150gratuite
Ecografii / investigații1.300–2.380570–1.070incluse / n/a
Stomatologie750-1.600750-1.600260-500
TOTAL anual2.850–5.7101.900–3.700460–900

,,Românii merg la medic abia când doare și problema de sănătate e chiar avansată. Statistica o confirmă: România alocă doar aproximativ 24 de euro pe locuitor pentru prevenție, conform ultimului raport European State of Health 2025, și cheltuiește mai puțin de jumătate din media Uniunii Europene pe sănătate în general, circa 1.800 euro față de media europeană de 3.600 de euro. Consecința? Suntem pe primele locuri în UE la diagnosticare târzie și decese din cauze tratabile”, explică dr. Narcisa Calotă, medic fondator al clinicii CEC Medical

Barierele sistemului medical: „Un dans birocratic”

Dr. Daciana Toma, vicepreședinte SNMF și laureată la Gala Doctorului Digital 2026, susține că analizele sunt teoretic decontate „peste plafon”, dar în realitate este un blocaj. Este aproape imposibil să găsești furnizori în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru ecografii mamare, mamografii sau investigații DEXA preventive.

Cât costă cu adevărat prevenția în România? Dr. Daciana Toma, laureata Galei Doctorului Digital: „Este aproape imposibil să faci ecografii sau mamografii decontate”
Dr. Daciana Toma, medic de familie, laureata Galei Doctorului Digital. Foto: Libertatea/Eli Driu

„Este aproape inutil să eliberez bilete de trimitere pentru mamografii sau ecografii mamare, deoarece nu găsesc furnizori care să aibă contract cu Casa. Restul investigațiilor reprezintă un adevărat «dans» birocratic. Mamografia cu tomosinteză nu este decontată decât pe internare de zi. Cât despre DEXA, este aproape imposibil să găsești un loc decontat”, precizează medicul.

Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA), explică decalajul de costuri prin nevoile specifice feminine:

  • Investigații scumpe: Mamografiile sunt mult mai costisitoare decât analiza PSA pentru bărbați.
  • Predispoziții hormonale: Femeile sunt mai predispuse la afecțiuni endocrinologice, necesitând monitorizări constante.
  • Capcana decontării: ,,Statul decontează adesea doar mamografiile 2D; tehnologia 3D cu tomosinteză, vitală pentru depistarea tumorilor mici, trebuie plătită din buzunar”, subliniază Rozalina Lăpădatu.

Testarea HPV: Doar pe hârtie

Deși bugetul pentru prevenție în 2026 a crescut cu 33% (1,2 miliarde de lei), realitatea din teren arată că banii nu garantează accesul. Anumite testări, precum HPV, sunt blocate de lipsa normelor în laboratoare. „Testarea HPV este doar pe hârtie. Nu există program național de screening funcțional”, afirmă dr. Daciana Toma.

Din perspectiva pacienților cu boli rare, prevenția este vitală pentru a opri agravarea bolii, însă nu toată lumea are nevoie de un pachet complet anual și nici nu și-l permite.

,,Prevenția e foarte importantă și merită să investim în ea, chiar atunci când vorbim despre prevenirea agravării bolii.  Dar nu toată lumea are nevoie de un pachet complet, în fiecare an și, nici nu și-l permite toată lumea”, subliniază Dorica Dan, președintele Alianței Naționale pentru Boli Rare (ANBR).

E nevoie de screening național, nu oportunist

În opinia lui Radu Gănescu, prevenția dacă nu e făcută în masă, ca și screeningul, nu va fi nici un câștig pentru sistemul de sănătate.

,,La noi se face screening „oportunist”, nu național. Testarea a doar 150.000 de persoane dintr-o cohortă de milioane nu este screening real. Sistemul funcționează în silozuri; laboratoarele fac doar ce este profitabil financiar”.

Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH), completează tabloul unui sistem fragmentat atrăgând atenția asupra nedecontării zilelor libere necesare pentru proceduri ca colonoscopia.

„Pentru prevenție, statul ar trebui să ofere concediu medical plătit. Statul câștigă pe chestia asta, nu pierde”.
Rozalina Lăpădatu, președinta APAA (Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune), confirmă acest blocaj și atrage atenția asupra modului în care spitalele pasează responsabilitatea: „Spitalele au început să aibă probleme și trimit pacienții să-și facă analizele în ambulatoriu, pe bilet de trimitere, pentru că nu mai au bani să le facă pe internare de zi. Dar când te duci cu biletul de trimitere în ambulatoriu, durează foarte mult, nu găsești locuri sau sunt condiții pe care nu le poți îndeplini. De exemplu, la mamografie se decontează doar varianta 2D. Dacă vrei 3D cu tomosinteză, mult mai avansată și utilă pentru a vedea leziuni mici, trebuie să plătești”, explică Rozalina Lăpădatu.

Ea a oferit și exemplul dramatic al pacienților cu scleroză multiplă: „Dacă un pacient are nevoie de RMN pe trei segmente (creier, cervical, lombar), sistemul decontează adesea doar unul. Restul sunt amânate sau plătite de pacient, ceea ce distruge ideea de monitorizare corectă.”

Dorica Dan crede că ar fi util un ghid clar care să delimiteze investigațiile obligatorii de cele opționale, iar Daciana Toma îndrumă pacienții să se îndrepte spre astfel de ghiduri de prevenție și spre medicii de familie care le pot indica pachetele de analize și investigații preventive.

,,Atunci când vorbim de medicină personalizată, abordarea anuală uniformă s-ar putea să nu fie cea mai eficientă soluție pentru toată lumea”, spune Dorica Dan.

Pentru o mare parte din populația României, costul prevenției este o barieră de netrecut, suma necesară fiind adesea egală cu veniturile pe o lună întreagă, după cum spune Marinela Debu. „1.900 de lei până la 6.000 de lei… înseamnă pentru mulți oameni minim un salariu, chiar două. […] Foarte mulți oricum fac analizele cu bani, în sistemul medical privat, pentru că dacă vrei să faci prevenție la stat, depinzi de fonduri, iar omul de multe ori nu știe unde să se ducă, nu știe cine are contract.”

Această povară financiară îi face pe mulți să renunțe, iar România se clasează pe ultimul loc la cheltuieli pe sănătate în UE.

Daciana Toma, medic de familie, premiată la prima ediție a Galei Doctorului Digital, a semnalat în luna februarie că biletele de trimitere pentru prevenția cancerului nu sunt onorate de toți furnizorii în contract cu CNAS.

Parteneri
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Se dau 200 de euro pentru elevi și studenți: A început înscrierea pentru achiziția de calculatoare
Știri România 20:07
Se dau 200 de euro pentru elevi și studenți: A început înscrierea pentru achiziția de calculatoare
Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde au fost duse și când vor putea fi văzute de public
Știri România 19:27
Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde au fost duse și când vor putea fi văzute de public
Parteneri
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară folosită în Parkinson
Adevarul.ro
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară folosită în Parkinson
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
Fanatik.ro
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Stiri Mondene 17:36
Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

Politic

Ilie Bolojan acuză baronii locali din PSD: „Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine, cineva avea susținerea lor”
Politică 19:47
Ilie Bolojan acuză baronii locali din PSD: „Peste tot unde lucrurile nu mergeau bine, cineva avea susținerea lor”
Un deputat PSD a trecut la PNL, a doua zi după declanșarea crizei guvernamentale. Cine e Petre Emanoil Neagu, fost președinte al CJ Buzău
Politică 19:16
Un deputat PSD a trecut la PNL, a doua zi după declanșarea crizei guvernamentale. Cine e Petre Emanoil Neagu, fost președinte al CJ Buzău
Parteneri
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Câți bani va primi echipa care va câștiga Cupa României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Fanatik.ro
Câți bani va primi echipa care va câștiga Cupa României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal