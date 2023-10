Ajunsa la editia a XI-a, experienta Dracula Film Festival se imbogateste de anul acesta cu Dracula Fantasy Con, eveniment ce reuneste sub acelaşi acoperis (fizic si ideatic) artisti, creatori si promotori ai fanteziei in cele mai variate declinari, de la comics-uri si carti pana la jocuri video si Fantasy Art, indiferent ca in public se regasesc cititori ai romanelor lui Tony Mott ori gameri pasionati de Mortal Kombat (MK1) sau League of Legends (LoL).

In spiritul CONventiilor americane traditionale (WorldCon a fost fondat in 1939, iar San Diego Comic Con, „Mecca fanilor Pop culture”, in 1970), Dracula Fantasy Con isi propune sa ofere un ambient ludic care sa incurajeze interactiunea si dialogul, prin intermediul seriei „Intalnirile Pop Culture”, dar si prin numeroasele evenimente inedite pregatite.

„Nerds” din toate colturile, uniti-va!

„Dungeons & Dragons, Warhammer 40k, Cthulhu, vampiri si varcolaci, benzi desenate si manga, League of Legends, pictura de miniaturi 3D-printate, carti de soc, groaza si fantezie, carti de joc, stiinta si magie, Harry Potter si voi, Dragoni de toate culorile, va invocam la Brasov!

Intre 27 si 29 octombrie 2023, in cadrul Festivalului de Film Dracula, ne-am strans aproape comunitatea locala de artisti, scriitori si jucatori de roluri fantastice pentru prima editie Dracula Fantasy Con.

Recomandări INTERVIU Mircea Cărtărescu: „Iohannis nu a avut nicio contribuție pozitivă la mediul politic românesc”. Ce se poate întâmpla în ”alegerile pe care le așteptăm cu angoasă, cu toții”

Ne-am dorit sa acoperim cat mai multe activitati, cat mai multe moduri in care comunitatea se reuneste in mod organic, de la sesiuni de board games la petreceri LAN; de la discutii infierbantate despre carte, film si joc video la ateliere creative.

Va invitam asadar in dungeon-forest, sa ne bucuram impreuna de multele noastre monomanii, la mansarda Cinematografului Astra!”, declara Mircea Laslo, coordonator Dracula Fantasy Con.

La Dracula Fantasy Con vor avea loc si lansari de carte, dintre care amintim „Anotimpul mireselor”, de Tony Mott, si cele doua carti destinate marcarii centenarului GOPO, „GOPO in 100 de pagini de banda desenata” – coordonatori Anca Moscu si Lucian C. Oancea si „GOPO in 100 de amintiri”, coordonator Anca Moscu.

De la Dracula Fantasy Con nu lipseste nici „Aleea Artistilor”, unde sunt invitati cinci artisti vizuali, fiecare cu stilul propriu: Alexandra Caras, Alexandra Gold, Tudor Vidoni, Xenia, Yumexor.

In cele trei zile de Dracula Fantasy Con, iubitorii jocurilor video vor avea ocazia sa joace doua dintre cele mai in voga jocuri pe calculator: Mortal Kombat 1 si League of Legends. Vor avea loc concursuri, iar castigatorii vor pleca acasa cu premii oferite de catre ASUS Republic of Gamers si Smart PC.

Recomandări CAZUL ALEXANDRA. Spitalul Mavromati din Botoșani, unde a murit tânăra gravidă Alexandra, are asigurarea de malpraxis la compania falimentară Euroins. Ce se va întâmpla

In zona de merchandising, BookCity a pregatit o zona de figurine, board games, manga si banda desenata, iar cei de la Hobby Custom vor prezenta o serie de figurine 3D. In spatiul dedicat cartilor vor fi titluri horror, fantasy si SF, de la BookCity si Editura UP. Tricksters club din Brasov invita curiosii sa invete tainele jocurilor de tip board games, iar Teodor Gheorgheasa – Dungeon Master – pregateste, alaturi de invitatii sai, o sesiune live de Dungeons & Dragons.

Dracula Fantasy Con are loc in perioada 27-29 octombrie, la Cinema Astra de la Brasov, etajul 2 (mansarda). Intrarea este, asemenea imaginatiei, complet libera!

Ziua GOPO, la Dracula Film Festival

In 2023 se aniverseaza 100 de ani de la nasterea unuia dintre cei mai importanti cineasti romani, Ion Popescu Gopo (1923–1989) asa incat desigur ca nu putea lipsi din programul Dracula Film Festival, aceasta editie propunand trei filme cu semnatura sa. Acestea vor rula la Cinema Modern din Brasov, in data de 29 octombrie, cu acces gratuit, si vor fi prezentate de cunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor.

Cele 3 filme sunt: Pasi spre luna (1964), cu Radu Beligan, Povestea Dragostei (1977), dupa Ion Creanga, cu Mircea Bogdan si Eugenia Popovici – filmul a castigat premiul pentru interpretare masculina Sitges 1981 (Mircea Bogdan) si Comedie fantastica (1975), cu Dem Radulescu si Vasilica Tastaman.

Recomandări Reportaj. De ce au ieșit sute de femei să-și ceară drepturile în stradă: „La mine în sat, violența domestică e regula zilei. Iar poliția nu te ia în serios”

La intrarea in sala de cinema, spectatorii vor primi un voucher cu care pot intra gratuit la expozitia realizata de Muzeul de Istorie Brasov, la Casa Sfatului, ,,Scurta istorie despre Gopo”.

A XI-a editie a festivalului international de film fantastic de la Brasov, Dracula Film Festival, va avea loc in perioada 25-29 octombrie.

Programul proiectiilor si cel al activitatilor din Dracula Film Festival, inclusiv programul Dracula Fantasy Con sunt disponibile pe www.draculafilm.ro

Bilete au fost puse in vanzare pe www.biletebrasov.ro

Dracula Film Festival este un proiect al Asociatiei Culturale Fanzin si este finantat de Primaria Municipiului Brasov.

Un eveniment sustinut de Kiss FM si Zile si Nopti.

Parteneri institutionali: Institutul Italian de Cultura Bucuresti, Cinema Astra, Cinema Modern, Centrul Cultural Apollonia, Muzeul Judetean de Istorie Brasov.

Sponsori: Ape minerale Zizin, Ford Brasov, ASUS prin Republic of Gamers, BookCity, Romarg, Smart PC, Party Sound, Tricksters Club, Editura UP, Hobby Custom, Allview Romania, Wacom

Parteneri media: Iqads, Spotmedia, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Liternet, Bookhub, Happ.ro, Vice, Mindcraft Stories, AARC, Cinefan, filme-carti.ro, Movienews, BizBrasov, Romania Journal, Nine O Clock

Cu sprijinul: RoImage 2000, Intercom Film, CAY Film si Mercenar Lab.

Partener culinar: Sergiana Poiana Marului.

Masina oficiala a festivalului: Ford Brasov

FB: www.facebook.com/DraculaFilmFestival

Afisul festivalului este realizat de LAMISSOL