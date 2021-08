Ecranele OLED de pe noile laptopuri ASUS ZenBook sunt gândite pentru profesioniști

Încă de la lansarea primului model ZenBook, acum 10 ani de zile, această gamă de produse se distinge prin inovație continuă. Generația de anul acesta oferă mai multe modele dotate cu ecrane cu tehnologie OLED cu caracteristici care le fac ideale pentru utilizarea în mediile profesioniste și vin cu o serie de beneficii asupra sănătății pe care le vei simți în timp.

Emisia de lumina albastră este filtrată în hadware de ecranele ASUS OLED

Tot mai multe studii au ajuns la concluzia că generațiile actuale suferă de o dereglare accentuată a ritmului circadian, situație prezentă nu doar în cazul adulților, ci și a copiilor. Responsabil de transmiterea semnalelor de culcare și trezire, ritmul circadian este cunoscut și sub denumirea de ”ceas intern al organismului” și îndeplinește o serie de alte sarcini precum reglarea temperaturii organismului, a digestiei și metabolismului.

Lumina albastră emistă de ecranele digitale folosite înainte de a merge la culcare dereglează acest ritm intern al organismului, fiind motivul principal pentru care nu adormim la timp, dormim agitat și ne trezim foarte greu dimineața, cu o senzație de oboseală care se păstrează pe tot parcursul zilei.

În mod normal o singură noapte nedormită corespunzător nu este o problemă, dar dacă acest ciclu se repetă în fiecare zi impactul asupra sănătății se va face resimțit în scurt timp. Efectele pe care le vei observa imediat sunt scăderea productivității, iar pe termen lung efectele somnului prost pot include boli de inimă, diabet sau obezitate.

Acesta a fost și motivul pentru care inginerii ASUS au lucrat pentru a optimiza emisia de lumină albastră. Rezultatul este tehnologia Eye Care care constă în principal dintr-un filtru optic pentru ecranele OLED (Organic Light Emitting Diode Display) capabil să reducă emisia de radiație albastră cu 70%, fără a afecta calitatea imaginii. Eye Care este o tehnologie certificată de standardele SGS și TUV Rheinland și reprezintă unul dintre beneficiile ecranelor ASUS OLED.

Recomandările unui optometrist cu 20 de ani de experiență

În încercarea de a afla metodele pe care le avem la dispoziție pentru a ne proteja de efectele luminii albastre, i-am adresat câteva întrebări lui Ovidiu Petrița de la Ovidiu Optik, specialist optometrist cu 20 de ani de experiență:

Se știe că în ziua de astăzi suntem cu toții oarecum „dependenți” de tehnologie și petrecem din ce în ce mai mult timp în fața calculatoarelor și laptopurilor. Această expunere prelungită provoacă în timp unele neplăceri. Unele astfel de probleme sunt cauzate și de emisia de lumină albastră a display-urilor care creează o astenopie, o oboseală excesivă a ochilor precum și afectând nivelul de melatonină, provoacă probleme destul de mari la nivelul somnului. În practica noastră întâlnim foarte frecvent astfel de situații, de copii cu ametropii dobândite, principala cauză fiind timpul petrecut în fața monitoarelor de diverse feluri.

În acest context această inovație cu ecranul cu tehnologia OLED care reduce cu până la 70% emisia de lumină albastră de la ASUS nu face decât să ne bucure, fiind extrem de folositor pentru cei care lucrează pe calculator, atât elevi cât și cei al căror job depinde de aceste tehnologii.

De curând, mi-am achiziționat și eu un astfel de laptop cu display OLED de la ASUS pe care îl folosesc la cabinet și mă bucur și eu pe deplin de beneficiile și calitatea acestuia.

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582: un laptop proiectat pentru profesioniști

Un laptop performant precum ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 nu ar fi complet fără un ecran excepțional, în cazul de față un model de 15.6 inch 4K OLED HDR. Acesta este însoțit de un al doilea ecran 4K, ScreenPad Plus, care permite un nivel de productivitate asociat cu un sistem desktop multi-monitor.

Conținutul ferestrelor aplicațiilor active poate fi mutat fără efort între cele două ecrane cu ajutorul aplicației ScreenXpert 2 care oferă mai multe moduri de lucru configurabile pentru a putea folosi cele două ecrane cât mai eficient. Poți selecta modul monitor secundar, touchpad sau Panou Control, care permite folosirea ScreenPad Plus pentru a controla conținutul ecranului principal în Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere și After Effects.ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 a fost proiectat pentru cerințele mediilor profesionale de editare foto/video, ecranul fiind însoțit din fabrică de validarea PANTONE, iar sistemul de răcire AAS Plus poate răci fără probleme componentele de ultimă generație în timpul sesiunilor lungi de randare. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 se găsește în configurații multiple în eShop Oficial ASUS.

