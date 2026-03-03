S-au marcat goluri, au apărut surprize și, cel mai important, s-au trasat liniile pentru finalul sezonului regulat.

Hai să vedem ce s-a întâmplat.

Rezultatele complete ale etapei 29

  • Hermannstadt 3-1 FC Botoșani
  • U Cluj 4-0 Oțelul Galați
  • Universitatea Craiova 2-1 Metaloglobus
  • Farul Constanța 1-2 CFR Cluj
  • Petrolul 1-1 FK Csikszereda
  • Dinamo 0-1 FC Argeș
  • UTA Arad 2-4 FCSB
  • Unirea Slobozia – Rapid (rezultat decisiv pentru zona inferioară)

Etapa a livrat exact ce promitea: dramatism și răsturnări de situație.

Surpriza rundei: FC Argeș a învins Dinamo

Victoria lui FC Argeș pe terenul lui Dinamo a fost unul dintre momentele-cheie ale etapei.

Dinamo era într-o formă solidă și ocupa o poziție confortabilă în clasament. Totuși, Argeș a jucat pragmatic și a lovit decisiv.

Ce a schimbat acest rezultat:

  • Argeș și-a securizat poziția de play-off
  • Presiunea a crescut pentru rivalele directe
  • FCSB a ieșit matematic din cursa pentru play-off

Un rezultat care a rescris complet finalul sezonului regulat.

U Cluj și CFR Cluj confirmă forma bună

Două dintre cele mai solide echipe ale finalului de sezon au livrat din nou.

U Cluj 4-0 Oțelul

Un meci dominat clar de gazde, care au arătat eficiență și maturitate tactică.

Farul 1-2 CFR Cluj

CFR a gestionat bine deplasarea și a confirmat revenirea în forță din ultimele etape.

Concluzia? Echipele care au știut să gestioneze presiunea sunt deja cu un pas înainte pentru play-off.

Craiova continuă cursa pentru titlu

Universitatea Craiova a câștigat, chiar dacă meciul cu Metaloglobus nu a fost simplu.

Liderul a arătat din nou:

  • Echilibru între atac și apărare
  • Capacitate de reacție
  • Mentalitate de echipă mare

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Craiova rămâne principala favorită la titlu.

FCSB câștigă, dar ratează play-off-ul

Victoria cu UTA Arad (4-2) a venit prea târziu pentru FCSB.

Deși ofensiva a funcționat, rezultatele indirecte au închis ușa play-off-ului.

Este, fără îndoială, unul dintre cele mai discutate momente ale sezonului.

Cum arată lupta după etapa 29

După această rundă, tabloul este aproape complet:

În play-off:

  • Universitatea Craiova
  • Rapid
  • Dinamo
  • U Cluj
  • CFR Cluj
  • FC Argeș

În play-out:

  • FCSB
  • FC Botoșani
  • UTA Arad
  • Oțelul
  • Farul
  • Petrolul
  • FK Csikszereda
  • Unirea Slobozia

Ultima etapă va decide doar ordinea finală înainte de înjumătățirea punctelor.

Ce urmează?

Urmează etapa decisivă a sezonului regulat. Se vor stabili:

  • Pozițiile exacte pentru play-off
  • Avantajele morale înainte de înjumătățirea punctelor
  • Echipele care intră în play-out cu presiune maximă

Pe Vlad Sports găsești analize actualizate, statistici și informații pentru fiecare meci din Liga 1, totul într-un mediu reglementat și sigur.

Joc responsabil

Pariurile trebuie să rămână o formă de divertisment. Informează-te, stabilește limite și joacă echilibrat. Dacă simți că e momentul pentru o pauză, fă-o fără să stai pe gânduri!

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Livrările de locuințe noi și numărul tranzacțiilor, în scădere în 2025. Cluj-Napoca, singurul mare oraș pe plus
Știri România 12:30
Livrările de locuințe noi și numărul tranzacțiilor, în scădere în 2025. Cluj-Napoca, singurul mare oraș pe plus
Zeci de mii de români riscă să aibă probleme la pensie din cauza unui act. Cei mai afectați sunt din București, Bacău și Argeș
Știri România 10:48
Zeci de mii de români riscă să aibă probleme la pensie din cauza unui act. Cei mai afectați sunt din București, Bacău și Argeș
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine”
Stiri Mondene 12:15
Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine”
Cât costă să petreci 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Mrs. Saxy aduce vibrația, DJ Ilie menține ritmul”
Stiri Mondene 12:14
Cât costă să petreci 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Mrs. Saxy aduce vibrația, DJ Ilie menține ritmul”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
O industrie de miliarde de euro a României riscă să dispară. Exportăm produsele în 120 de ţări
ObservatorNews.ro
O industrie de miliarde de euro a României riscă să dispară. Exportăm produsele în 120 de ţări
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Libertateapentrufemei.ro
Doliu în România, am pierdut un nume cu greutate, un coleg de excepție! A murit chiar de ziua lui. Mesajul familiei sfâșie inimi
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Un bărbat din Călărași și-a pierdut viața după ce fost plimbat din spital în spital. Directoarea serviciului de ambulanţă i-ar fi închis telefonul în nas fiicei acestuia
KanalD.ro
Un bărbat din Călărași și-a pierdut viața după ce fost plimbat din spital în spital. Directoarea serviciului de ambulanţă i-ar fi închis telefonul în nas fiicei acestuia

Politic

De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Politică 02 mart.
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Politică 02 mart.
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului