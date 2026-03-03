S-au marcat goluri, au apărut surprize și, cel mai important, s-au trasat liniile pentru finalul sezonului regulat.

Hai să vedem ce s-a întâmplat.

Rezultatele complete ale etapei 29

Hermannstadt 3-1 FC Botoșani



U Cluj 4-0 Oțelul Galați



Universitatea Craiova 2-1 Metaloglobus



Farul Constanța 1-2 CFR Cluj



Petrolul 1-1 FK Csikszereda



Dinamo 0-1 FC Argeș



UTA Arad 2-4 FCSB



Unirea Slobozia – Rapid (rezultat decisiv pentru zona inferioară)



Etapa a livrat exact ce promitea: dramatism și răsturnări de situație.

Surpriza rundei: FC Argeș a învins Dinamo

Victoria lui FC Argeș pe terenul lui Dinamo a fost unul dintre momentele-cheie ale etapei.

Dinamo era într-o formă solidă și ocupa o poziție confortabilă în clasament. Totuși, Argeș a jucat pragmatic și a lovit decisiv.

Ce a schimbat acest rezultat:

Argeș și-a securizat poziția de play-off



Presiunea a crescut pentru rivalele directe



FCSB a ieșit matematic din cursa pentru play-off



Un rezultat care a rescris complet finalul sezonului regulat.

U Cluj și CFR Cluj confirmă forma bună

Două dintre cele mai solide echipe ale finalului de sezon au livrat din nou.

U Cluj 4-0 Oțelul

Un meci dominat clar de gazde, care au arătat eficiență și maturitate tactică.

Farul 1-2 CFR Cluj

CFR a gestionat bine deplasarea și a confirmat revenirea în forță din ultimele etape.

Concluzia? Echipele care au știut să gestioneze presiunea sunt deja cu un pas înainte pentru play-off.

Craiova continuă cursa pentru titlu

Universitatea Craiova a câștigat, chiar dacă meciul cu Metaloglobus nu a fost simplu.

Liderul a arătat din nou:

Echilibru între atac și apărare



Capacitate de reacție



Mentalitate de echipă mare



Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Craiova rămâne principala favorită la titlu.

FCSB câștigă, dar ratează play-off-ul

Victoria cu UTA Arad (4-2) a venit prea târziu pentru FCSB.

Deși ofensiva a funcționat, rezultatele indirecte au închis ușa play-off-ului.

Este, fără îndoială, unul dintre cele mai discutate momente ale sezonului.

Cum arată lupta după etapa 29

După această rundă, tabloul este aproape complet:

În play-off:

Universitatea Craiova



Rapid



Dinamo



U Cluj



CFR Cluj



FC Argeș



În play-out:

FCSB



FC Botoșani



UTA Arad



Oțelul



Farul



Petrolul



FK Csikszereda



Unirea Slobozia



Ultima etapă va decide doar ordinea finală înainte de înjumătățirea punctelor.

Ce urmează?

Urmează etapa decisivă a sezonului regulat. Se vor stabili:

Pozițiile exacte pentru play-off



Avantajele morale înainte de înjumătățirea punctelor



Echipele care intră în play-out cu presiune maximă



Foto: Freepik

