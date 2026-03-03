Cuprins:
S-au marcat goluri, au apărut surprize și, cel mai important, s-au trasat liniile pentru finalul sezonului regulat.
Hai să vedem ce s-a întâmplat.
Rezultatele complete ale etapei 29
- Hermannstadt 3-1 FC Botoșani
- U Cluj 4-0 Oțelul Galați
- Universitatea Craiova 2-1 Metaloglobus
- Farul Constanța 1-2 CFR Cluj
- Petrolul 1-1 FK Csikszereda
- Dinamo 0-1 FC Argeș
- UTA Arad 2-4 FCSB
- Unirea Slobozia – Rapid (rezultat decisiv pentru zona inferioară)
Etapa a livrat exact ce promitea: dramatism și răsturnări de situație.
Surpriza rundei: FC Argeș a învins Dinamo
Victoria lui FC Argeș pe terenul lui Dinamo a fost unul dintre momentele-cheie ale etapei.
Dinamo era într-o formă solidă și ocupa o poziție confortabilă în clasament. Totuși, Argeș a jucat pragmatic și a lovit decisiv.
Ce a schimbat acest rezultat:
- Argeș și-a securizat poziția de play-off
- Presiunea a crescut pentru rivalele directe
- FCSB a ieșit matematic din cursa pentru play-off
Un rezultat care a rescris complet finalul sezonului regulat.
U Cluj și CFR Cluj confirmă forma bună
Două dintre cele mai solide echipe ale finalului de sezon au livrat din nou.
U Cluj 4-0 Oțelul
Un meci dominat clar de gazde, care au arătat eficiență și maturitate tactică.
Farul 1-2 CFR Cluj
CFR a gestionat bine deplasarea și a confirmat revenirea în forță din ultimele etape.
Concluzia? Echipele care au știut să gestioneze presiunea sunt deja cu un pas înainte pentru play-off.
Craiova continuă cursa pentru titlu
Universitatea Craiova a câștigat, chiar dacă meciul cu Metaloglobus nu a fost simplu.
Liderul a arătat din nou:
- Echilibru între atac și apărare
- Capacitate de reacție
- Mentalitate de echipă mare
Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, Craiova rămâne principala favorită la titlu.
FCSB câștigă, dar ratează play-off-ul
Victoria cu UTA Arad (4-2) a venit prea târziu pentru FCSB.
Deși ofensiva a funcționat, rezultatele indirecte au închis ușa play-off-ului.
Este, fără îndoială, unul dintre cele mai discutate momente ale sezonului.
Cum arată lupta după etapa 29
După această rundă, tabloul este aproape complet:
În play-off:
- Universitatea Craiova
- Rapid
- Dinamo
- U Cluj
- CFR Cluj
- FC Argeș
În play-out:
- FCSB
- FC Botoșani
- UTA Arad
- Oțelul
- Farul
- Petrolul
- FK Csikszereda
- Unirea Slobozia
Ultima etapă va decide doar ordinea finală înainte de înjumătățirea punctelor.
Ce urmează?
Urmează etapa decisivă a sezonului regulat. Se vor stabili:
- Pozițiile exacte pentru play-off
- Avantajele morale înainte de înjumătățirea punctelor
- Echipele care intră în play-out cu presiune maximă
