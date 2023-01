Finalul de 2022 a fost unul extrem de inspirat pentru un parior din Horezu, județul Vâlcea. Pe 28 decembrie a intrat într-o agenție Fortuna și a plasat bilete cu miza minimă de 1 leu. Tichetele conțineau nu mai puțin de 30 de evenimente.

Au urmat două zile de emoții, dar toate cele 30 de pronosticuri din baschet, volei și fotbal au ieșit „verzi” și câștigul total s-a ridicat la 15.500.000 de lei, adică peste 3 milioane de euro. După impozitare, inspiratul parior a rămas cu un câștig net total de 9.766.550 de lei, aproape două milioane de euro.

„Din prima zi am simțit că biletul va fi câștigător. A fost parcă ceva divin. Pe parcursul celor două zile am avut emoții foarte mari. Vineri seară (n.r. – 30 decembrie 2022) am aflat că am câștigat și nu am putut dormi toată noaptea”, a recunoscut Dragoș.

„Acum m-am liniștit, dar primesc în continuare foarte multe mesaje. Nu știu ce o să fac cu banii, dar abia aștept să plec într-o scurtă vacanță pentru că am avut un an destul de greu. Mă gândesc să-mi achiziționez o casă și o mașină, dar toate la timpul lor”, a mai declarat câștigătorul.

Fortuna România reprezintă promisiunea distracției și a siguranței pariului tău. Experiența Fortuna este unică, grație multitudinii de opțiuni pe care ți le oferă, atât în cele peste 700 de agenții din toață țara, cât și online pe www.fortuna.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Playtech.ro ULUITOR! Paguba pe care o are un bărbat român după ce a cumpărat un apartament cu 2 camere: ‘Mă urăsc atât de tare’

Viva.ro Nimeni nu se aștepta la asta! Unde s-a angajat acum Elena Băsescu. Așa câștigă bani ca să își crească cei trei copii

Observatornews.ro Vremea 9 ianuarie - 6 februarie 2023. Gerar cu temperaturi de primăvară, iarna se lasă încă așteptată

Știrileprotv.ro BMW a prezentat mașina care vorbește și își schimbă culoarea. Cum arată bolidul care nu are ecrane pe bord GALERIE FOTO

FANATIK.RO Serialul care a făcut furori în România și care a dominat topul Netflix, anulat. Niciun fan nu se aștepta la asta

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 6 ianuarie 2023. Fecioarele au parte de un moment care le încurajează spre abandonarea gândurilor negre, mai ales cele legate de rude

PUBLICITATE MedLife prezintă Raportul de sustenabilitate „Grijă pentru viitor“