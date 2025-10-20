Forum de Bun și Bine: Profi a lansat oficial programul ACASĂ, un vis pe care îl putem construi împreună

Organizat la Palatul Parlamentului, aflat în impresionanta Casă a Poporului, a doua cea mai mare clădire din lume, Forumul de Bun și Bine a prezentat satul drept rădăcina identității noastre, locul în care s-au născut valorile care ne definesc.

Foto: Profi

În cadrul unui panel moderat de jurnalistul Cătălin Striblea, mai mulți miniștri, primari și reprezentanți ai ONG-urilor susținute de Profi au analizat provocările actuale cu care se confruntă satul românesc și au oferit soluții pentru a-i reda vitalitatea. Concluzia a fost clară: unitatea și o viziune comună pot schimba destinul comunităților rurale. Avem nevoie de o coaliție a binelui între instituții, companii, ONG-uri și oameni care vor să se implice, o alianță reală care să reconstruiască comunități, să creeze locuri de muncă și să le ofere tinerilor motive să rămână aproape de rădăcini.

De aceea, Profi a lansat un apel către toți cei care cred în România autentică: să ne unim forțele pentru a ajuta satul românesc să se salveze, să devină din nou „ACASĂ”.

Profi, catalizator pentru transformare

Foto: Profi

„Am numit inițiativa noastră ACASĂ, pentru că nu vorbim doar despre clădiri sau drumuri.

Acasă înseamnă siguranță, apartenență, comunitate. Înseamnă locul unde tradiția se întâlnește cu viitorul și unde oamenii pot trăi cu demnitate și speranță. Ne dorim sate care nu sunt doar vizitate, ci locuite. Sate care nu doar supraviețuiesc, ci înfloresc.

Am întâlnit în România comunități extraordinare, oameni cu idei și inițiative valoroase. De multe ori, aceste inițiative funcționează separat, intersectându-se doar pe alocuri. Am simțit nevoia unei viziuni comune, în continuarea modului în care înțelegem la Profi să punem suflet în comunitate și în România.

Inițiativa noastră nu aduce soluții prefabricate, ci creează un spațiu de colaborare. Ne propunem să construim un model sănătos, în care comunitatea este în centru, iar companiile, autoritățile și ONG-urile devin resurse care sprijină comunitatea.

Lucrăm la un pilot într-o zonă rurală extinsă din Transilvania, formată din mai multe sate care își unesc forțele și resursele.

Această zonă este reprezentativă pentru provocările și potențialul satului românesc de azi.

Aici putem înțelege ce funcționează cu adevărat, putem testa soluții și putem construi un model de bună practică care, odată dovedit, să fie replicat și în alte regiuni ale țării.

Abordăm satul ca pe un întreg, iar asta include și sănătatea oamenilor care depinde de accesul la medici și la prevenție, economia locală strâns legată de oameni pregătiți și de educație și, desigur, atenție și implicare pentru a proteja patrimoniul și natura.

Totul este interconectat și are în centru comunitatea.

Sprijinim crearea unei fundații-catalizator, care să coordoneze acest proces și care, odată ce găsim cea mai bună metodă, să poată oferi un model de bună practică pentru întreaga țară.”, explică Gabriela Sîrbu, directoare de sustenabilitate Profi.

Gabriela Sîrbu, directoare de sustenabilitate Profi. Foto: Profi

Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României a înmânat, în deschiderea evenimentului, Auspiciile Familiei Regale a României Forumului de Bun și Bine, momentul fiind marcat prin scenă prin înmânarea brevetului oficial lui Mihai Spulber, CEO Profi.

Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României și Mihai Spulber, CEO Profi. Foto: Profi

Alături de comunități, autorități, companii și fiecare om care vrea să se implice, visul devine realitate! Fiecare sat din România merită să prospere, pentru că atunci când un sat renaște, renaște și România – mai puternică, mai unită, mai frumoasă.

Înaintea discuțiilor purtate în Sala Unirii din Palatul Parlamentului, participanții au fost întâmpinați de un decor generos care a recreat satul românesc cu bogățiile sale și o sumedenie de propuse de la producătorii care duc mai departe rețetele tradiționale și autentice, pe care Profi îi aduce în magazinele selectate la Raftul cu Bunătăți Locale, dar și pe platforma Via Profi. Pe lângă acestea, pe panouri au putut fi descoperite mai multe inițiative ale organizațiilor nonguvernamentale, oferind tuturor detalii și exemple concrete de implicare în Cultură, Educație, Sănătate, Mediu, Sport, Inovație și Comunitate, mai precis în cei șapte piloni de CSR spre care se îndreaptă susținerea Profi, cel mai mare retailer creat și crescut în România.

Foto: Profi

