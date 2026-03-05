Fundația Bog’Art susține financiar sportivii paralimpici ai României

Anunțul oficial a fost făcut în cadrul primei ediții a Galei Sportului Paralimpic 2026 – primul eveniment instituțional și ceremonial din România dedicat exclusiv recunoașterii performanței paralimpice. Organizat de Comitetul Național Paralimpic, evenimentul a reunit peste 300 de lideri ai mișcării paralimpice internaționale, oficiali, sportivi, antrenori și parteneri ai sportului, marcând un moment definitoriu pentru consolidarea statutului sportului paralimpic în România.

„Prin parteneriatul cu Comitetul Național Paralimpic, ne dorim să susținem financiar oameni care rescriu, zi de zi, definiția performanței. Sportivii paralimpici ne demonstrează că limitele sunt, de multe ori, doar bariere mentale, iar ambiția și disciplina pot transforma orice obstacol într-o oportunitate. Ne propunem să fim un partener activ, implicat în dezvoltarea și promovarea sportului adaptat, astfel încât performanțele acestor sportivi să fie recunoscute și apreciate la adevărata lor valoare”, declară Bogdan Doicescu, membru fondator al Fundației BogArt.

Fundația BogArt a fost reprezentată la eveniment de Andreea Sanduc, Președinte, și de Simona Iordache, Marketing Director.

„Îl felicităm pe domnul Eduard Novak și pe întreaga echipă pentru organizarea acestei gale de referință. Am fost profund impresionați de activitatea Comitetului, de rezultatele remarcabile obținute de sportivii paralimpici la competițiile europene și mondiale, dar mai ales de poveștile lor de viață – veritabile lecții de curaj, perseverență și determinare. Suntem onorați să contribuim financiar, în măsura posibilităților noastre, la susținerea acestor performanțe și, în același timp, să sprijinim creșterea gradului de conștientizare în societate cu privire la importanța sportului adaptat”, a declarat Andreea Sanduc.

Fundația BogArt lansează programul„Puterea de a Învinge”

În completarea acestui parteneriat, Fundația BogArt va lansa în curând programul propriu „Puterea de a Învinge”, o inițiativă dedicată promovării performanței sportive și a modelelor inspiraționale din sportul românesc. În 2026, programul va avea în prim-plan sportivi paralimpici din diverse discipline, ale căror rezultate și parcursuri personale merită o expunere extinsă și o recunoaștere pe măsura valorii lor. Aceștia vor beneficia fiecare de o bursă de merit oferită de Fundația BogArt.

„Încă de la lansarea Fundației aveam în vedere dezvoltarea programului «Puterea de a Învinge», prin care ne dorim să descoperim și să susținem oameni cu adevărat excepționali din domeniul sportiv – sportivi care impresionează prin ambiție, determinare și motivație și care pot deveni repere autentice pentru noua generație.

În contextul parteneriatului din acest an cu Comitetul Național Paralimpic, este firesc ca primii beneficiari ai acestui program să fie sportivii paralimpici, care merită o vizibilitate mai mare și o susținere constantă din partea mediului privat și a societății în ansamblu”, a adăugat Bogdan Doicescu.

Prin această colaborare, Fundația BogArt își propune să contribuie la crearea unui cadru sustenabil de sprijin pentru sportivii paralimpici, la creșterea vizibilității performanțelor acestora și la promovarea valorilor de incluziune, excelență și solidaritate.

Despre Comitetul Național Paralimpic

Comitetul Național Paralimpic este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România. Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la principalele organizații internaționale de profil.

Comitetul Național Paralimpic susține performanța sportivă, incluziunea și accesul persoanelor cu dizabilități la sportul de performanță, contribuind la consolidarea poziției României în comunitatea paralimpică internațională.

Despre Fundația BogArt

Fundația BogArt susține tinerii talentați și inițiativele care contribuie la dezvoltarea unei societăți culturale, educaționale și artistice solide. Prin programe de burse, proiecte educaționale și campanii dedicate tinerilor, fundația investește constant în formarea noii generații de profesioniști și lideri ai României, extinzându-și în prezent implicarea și în susținerea performanței sportive și a modelelor inspiraționale din sport.

