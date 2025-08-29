Această politică transmite un mesaj clar: EKA are încredere deplină în metodele sale, în echipa de profesori și în capacitatea fiecărui copil de a reuși atunci când beneficiază de sprijinul și instruirea potrivită.

Ce înseamnă Garanția Cambridge 100% pentru părinți și elevi

Examenul Cambridge reprezintă, la nivel internațional, un standard de excelență în evaluarea competențelor de limbă engleză. Pentru un copil, promovarea acestui examen înseamnă nu doar un certificat recunoscut în toată lumea, ci și validarea abilității sale de a comunica fluent, corect și cu încredere.

Prin Garanția Cambridge 100%, cei de la EnglezaCopii.ro le oferă părinților siguranța unei investiții protejate și copiilor încrederea că vor primi suportul necesar pentru a reuși. În practică, această garanție reflectă o combinație între:

  • Planificare atentă a procesului de învățare
  • Monitorizare continuă a progresului
  • Feedback personalizat
  • Adaptarea lecțiilor la ritmul și stilul fiecărui copil

Rezultate care confirmă promisiunea

Garanția Cambridge nu ar fi posibilă fără un istoric solid de performanțe. Rezultatele English Kids Academy vorbesc de la sine:

  • 100% rată de promovare la examenele Cambridge în ultimii 8 ani
  • Punctaj maxim la Speaking pentru toți cursanții, an după an
  • Clasare constantă în topul mondial la Listening, Reading, Writing și Speaking între 2017 și 2025
Aceste performanțe nu se datorează doar muncii individuale a copiilor, ci și unei metodologii unice în România, care combină pregătirea academică riguroasă cu dezvoltarea inteligenței emoționale prin programul RULER de la Yale University.

De ce funcționează metoda EKA

Unul dintre motivele pentru care EKA își poate asuma Garanția Cambridge 100% este calitatea și pregătirea profesorilor. EKA este singurul centru din România care califică profesori în predarea limbii engleze pentru copii la standarde internaționale, fiind parte dintr-o rețea educațională cu sediul la Londra – creatorul standardelor globale în domeniu.

Metodele aplicate în clasă sunt multisenzoriale și experiențiale, îmbinând:

  • Gamification și storytelling pentru implicare maximă
  • Proiecte creative și lucru în echipă pentru dezvoltarea colaborării
  • Simulări de examen pentru familiarizarea cu formatul Cambridge
  • Tehnologie avansată (VR, AR, platforme interactive) pentru personalizare

În plus, grupele sunt mici, ceea ce permite profesorilor să acorde atenție fiecărui copil, să observe blocajele și să intervină la timp.

Cum se asigură succesul înainte de examen

Procesul de pregătire Cambridge la EKA urmează pași clari și bine documentați:

  1. Evaluarea inițială – identificarea nivelului real al elevului și a eventualelor lacune
  2. Plan educațional personalizat – stabilirea obiectivelor și a pașilor de parcurs
  3. Monitorizare periodică – teste formative și rapoarte către părinți
  4. Feedback constructiv – încurajare și îndrumare constantă pentru a construi încrederea
  5. Simulări oficiale – pentru a elimina emoțiile din ziua examenului

Această structură garantează că, în momentul în care elevul ajunge la examen, acesta este pregătit nu doar lingvistic, ci și emoțional.

Povești de succes – dincolo de statistici

În spatele cifrelor stau povești reale de copii care au depășit bariere și au obținut rezultate peste așteptări:

  • Ana (liceu, CAE) – deși avea un vocabular bogat, teama de a vorbi o limita. Prin sesiuni de speaking în grupuri mici și exerciții de spontaneitate, a ajuns să susțină un discurs la ceremonia de final de an.
  • Andrei (11 ani) – mut în prima zi de curs, a trecut în câteva luni la primul său speech public, datorită integrării blânde și activităților de echipă.
  • Vlad (8 ani) – reticent la început, a reușit să își învingă teama și să vorbească fluent în fața colegilor la simularea de examen.

Aceste transformări sunt dovada că pregătirea pentru Cambridge, în varianta cursurilor de engleză pentru copii la EKA, înseamnă mult mai mult decât acumularea de cunoștințe – înseamnă formarea unei mentalități de reușită.

Un angajament pe termen lung

English Kids Academy privește această garanție nu ca pe o ofertă punctuală, ci ca pe un standard permanent al calității. Multe școli de limbi străine promit rezultate, dar EKA livrează și își asumă responsabilitatea pentru fiecare elev.

Cursurile pentru pregătirea Cambridge sunt disponibile pentru copii și adolescenți între 7 și 18 ani, în centrele EKA din București și Popești-Leordeni, precum și online pentru elevii din toată țara.

Sursa foto: Englezacopii.ro

