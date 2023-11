Totuși, schimbările recente în economie sugerează că aceasta nu mai este cea mai eficientă metodă. Inflația poate diminua semnificativ valoarea economiilor. În aceste circumstanțe, investițiile pe bursă devin o strategie eficientă pentru a proteja și a amplifica valoarea fondurilor.

Iar pentru siguranța viitorului nostru financiar, este vital să alegem un broker cu o reputație bună. Un astfel de broker autorizat, care operează la nivel global încă din anul 2002, este XTB. Casa de brokeraj XTB este listată la bursa din Varșovia din 2016 și activează în România din 2008, având sediul în zona Cotroceni, București.

Fie că ești un investitor cu experiență, sau ești la început de drum, la XTB găsești tot ce ai nevoie pentru a investi. Brokerul pune la dispoziția investitorilor o gamă diversificată de instrumente financiare, potrivite pentru orice profil de risc și putere financiară, o platformă de tranzacționare avansată cu o aplicație de mobil intuitivă, analize de piață la un click distanță, materiale educaționale variate, depuneri și retrageri rapide și, nu în ultimul rând, un mediu sigur și performant de tranzacționare.

Învață, citește, educă-te

XTB a creat și o secțiune dinamică de știri de piață și analize de piață, atât pe site, cât și în platforma de tranzacționare, xStation, menită să te țină la curent cu cele mai importante evoluții financiare ale momentului.

XTB organizează webinarii zilnice gratuite, pentru investitori, în care sunt explicate principalele fenomene de pe burse din ultimele 24 de ore.

La acestea se adaugă și webinarii gratuite speciale, în cazul apariției unor situații neprevăzute sau tensionate pe piețe, evenimente transmise live, seminare, conferințe și multe alte surse de informare.

XTB a dezvoltat un program educațional complex, ce include materiale adaptate pentru fiecare categorie de investitori, fie că vorbim despre un investitor cu un nivel începător de cunoștințe, fie că vorbim despre un nivel mediu sau avansat.

Acest program înglobează atât noțiunile de bază, precum Dicționarul Traderului, tutoriale video, webinare, manuale, ebook-uri, precum și module întregi de cursuri pentru traderii cu nivel avansat.

Testează fără riscuri asociate

Înainte să investești la bursă, poți testa platforma și instrumentele financiare disponibile pentru a te familiariza cu lumea investițiilor, fără riscul de a pierde bani.

Primul pas, pe care e bine să-l urmezi, este deschiderea unui cont de training pe platforma xStation. Este gratuit, nu presupune niciun fel de obligații din partea ta și îți permite să tranzacționezi în timp real, dar cu bani fictivi.

Contul de training te va pune în contact cu un reprezentant XTB care te va asista în acest proces de testare, și, dacă ești la început de drum, te va ajuta să înțelegi și să te familiarizezi cu domeniul investițiilor. De asemenea, contul de training te ajută să înveți să folosești platforma de tranzacționare xStation.

Dezvoltată in-house, xStation este recunoscută și premiată de instituții financiare prestigioase. Ea include instrumente de analiză tehnică și analiză fundamentală. Dar mai presus de toate este intuitivă și ușor de folosit. Deși este ultra-performantă, este în același timp adaptată nevoilor investitorilor, indiferent de nivelul de pregătire tehnică a utilizatorilor.

Cunoaște instrumentele financiare

Următorul pas este alegerea instrumentelor financiare pe care le vei folosi în investițiile tale. În funcție de profilul tău de risc și puterea financiară, ai posibilitatea să alegi dintr-o gamă variată, de peste 6000 de instrumente financiare. În oferta XTB se regăsesc de la instrumente clasice, cum sunt acțiunile și ETF-urile (Exchange Traded Funds) cu deținere, până la instrumente derivate complexe, cum sunt CFD-urile (Contracts for difference) cu activ suport pe Forex, Indici, Mărfuri, criptomonede.

O astfel de ofertă diversificată de instrumente financiare, din cât mai multe sectoare, industrii și regiuni, îi permite investitorului să-și construiască un portofoliu variat, și să-și gestioneze riscurile în mod eficient, dar și să profite de cele mai bune oportunități de investiții din piață.

În oferta XTB sunt disponibile peste 3.000 de acțiuni și peste 350 de ETF-uri listate pe 16 dintre cele mai mari burse de valori din lume, inclusiv Deutsche Borse, New York Stock Exchange, Nasdaq, London Stock Exchange și multe altele.

Acțiunile și ETF-urile (Exchange Traded Fund) cu deținere sunt instrumente cu grad de risc mai mic decât alte instrumente financiare, cum ar fi instrumentele derivate de tip CFD, și, de obicei, sunt preferate de către investitorii care au o aversiune mai mare la risc, ce urmăresc construirea unui portofoliu pe termen mediu sau lung.

CFD-urile (Contracte pentru Diferență), sunt instrumente derivate ce implică un efect de levier financiar. Atunci când cumperi sau vinzi un CFD, nu deții instrumentul de bază (activul suport), ci doar tranzacționezi „prețul” acestuia, mizând pe creșterea sau scăderea cotației în viitor, iar suma necesară deschiderii unei poziții este mult mai mică decât valoarea nominală a instrumentului.

Avantajul principal al investițiilor cu CFD-uri, pe care instrumentele clasice nu îl au, este „vânzarea în lipsă” (short-selling). Aceasta le permite investitorilor să obțină profituri și în perioadele de scădere a prețului, nu doar în perioadele de creștere a prețurilor, așa cum se întâmplă în cazul tranzacționării tradiționale.

Când prețurile încep să scadă, poți „vinde” în prezent ceea ce nu ai, și poți închide tranzacția atunci când preconizezi că mișcarea de scădere s-a încheiat. În felul acesta, diferența, dintre prețul la care ai intrat în tranzacția short-selling și prețul la care ai ieșit din tranzacție, se va înregistra ca profit în contul tău de investiții.

Instrumentele de tip CFD sunt preferate de către investitorii care au un apetit mai mare la risc, au mai multă experiență, care urmăresc investiții pe termen scurt sau mediu și au în vedere tranzacțiile cu caracter speculativ. Acest tip de investitori își doresc să beneficieze de oportunitățile care se ivesc în piață, dar țin totodată cont de riscurile implicate.

În plus, XTB oferă dobândă pentru fondurile neinvestite în EUR și USD, pentru toți clienții săi, atât actuali, cât și viitori. Dobânda este calculată zilnic și plătită lunar direct în conturile clienților. Se aplică fondurilor neinvestite indiferent de suma totală din cont.

Pentru clienții XTB existenți, rata actuală a dobânzii este de 2,00% pe an pentru depozitele EUR și 2,50% pe an pentru depozitele USD. Clienții noi beneficiază de dobânzi mai mari timp de 90 de zile de la data deschiderii contului lor: 3,80% pentru depozitele EUR și 5,00% pe an pentru depozitele USD. Ratele dobânzii se pot modifica și vor fi valabile până la o nouă notificare oficială.

Prin această inițiativă, XTB facilitează posibilitatea de acumulare a unor venituri suplimentare pentru clienți, independent de activitățile lor de tranzacționare.

Despre XTB:

Grupul XTB este un furnizor internațional de produse, servicii și soluții tehnologice de tranzacționare și investiții. Entitățile Grupului XTB sunt supravegheate de cele mai mari autorități de reglementare din lume, inclusiv FCA, CySEC și KNF. De peste 18 ani, XTB Group a oferit investitorilor de retail acces imediat la sute de piețe din întreaga lume. XTB este o companie fintech bazată pe încredere, tehnologie și suport. Din 2004, Grupul XTB și-a extins activitatea, care acoperă acum 13 piețe majore din Europa, America Latină și Asia, câștigând încrederea a peste 847.000 de clienți. Folosind propriile platforme premiate xStation și xStation Mobile, entitățile XTB Group oferă acces la peste 6.000 de instrumente financiare, inclusiv acțiuni reale, ETF-uri și CFD-uri pentru Forex, indici, mărfuri, acțiuni, ETF-uri și criptomonede. Prin X-Open Hub, XTB oferă tehnologie de vârf instituțiilor financiare din întreaga lume. Mai multe pe: www.xtb.com.

Ai în vedere riscurile:

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 78% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacţionează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luaţi în considerare dacă vă puteţi permite să vă asumaţi riscul ridicat de a vă pierde banii.

Sursa foto: https://www.xtb.com/ro

