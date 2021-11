În plus, canapeaua are și funcția de a delimita spațiul din mediu în raport cu restul mobilierului, servind ca parametru pentru măsuța de cafea, fotolii, covor etc.

Este însă tipul de mobilier care are multe configurații diferite, precum și dimensiuni și forme, în funcție de scopul pe care vrei să-l acorzi piesei. De aceea, pe langa evidenta estetică pe care o oferă decorului, poate aduce multe alte avantaje.

Pe de altă parte, având în vedere atât de multe aspecte, este normal să ai îndoieli atunci când alegi modelul potrivit de canapele. Și totul depinde de nevoile tale, de spațiul disponibil, de gustul personal, de decorul existent și, bineînțeles, de bugetul tău.

Așadar, atunci când alegi canapeaua perfectă pentru camera de zi sau birou, urmează sfaturile noastre de mai jos:

1. Definește mediul în care va fi folosită canapeaua

Atunci când alegeți canapeaua ideală, primul pas este să determini unde va fi folosită, adică tipul de mediu, living, cameră TV, dormitor pentru oaspeți sau birou.

Acest lucru se datorează faptului că mediul înconjurător va influența direct tipul de canapea și scopul acesteia. O canapea pentru o cameră TV, de exemplu, ar trebui să fie moale și adâncă și poate avea chiar și un șezlong pentru un confort sporit.

Pe de altă parte, aceeași canapea nu ar fi ideală într-un living, care este mai axat pe socializarea cu familia sau prietenii pentru o conversație. Canapele foarte adânci și mai moi pot face mai dificil să șezi și să stai.

Și în cazul unui birou sau a unei camere de oaspeți, poate canapeaua ar putea avea aceleași caracteristici ca mai sus, dar să fie retractabilă sau de tip canapea extensibilă.

În fine, dacă mediul este polivalent, cu mai multe funcții – primire, vizionare TV și găzduire – ai opțiunea de a amesteca toate aceste caracteristici ale unei canapele: o canapea mai fermă și mai puțin adâncă , dar cu o parte cu șezlong care se întinde și poate servi drept canapea pat.

2. Alege modelul de canapea în funcție de utilitate

Un alt factor important de luat în considerare este modelul de canapele în raport cu utilitatea acestora. La fel ca mediul înconjurător, definirea a ceea ce te aștepți de la canapea este esențial pentru ca aceasta să fie utilă. După cum am văzut mai sus, fiecare model va juca un rol specific, în funcție de mediul în care va fi amplasat.

Un model de canapea retractabilă sau rabatabilă are avantajul de a se putea adapta nevoilor tale de moment, adică reclinabilă atunci cand vrei să te relaxezi mai confortabil, întinzând picioarele sau întins ca să tragi un pui de somn.

Opțiunea de canapea fixă ​​este cea mai simplă și cea mai tradițională, deoarece structural nu are niciun tip de mișcare a scaunului și a spătarului. Este o alegere foarte populară, întrucât este ușor de introdus în orice mediu, chiar fiind mai mic, având posibilitatea de a alege între 2 și 3 locuri, sau chiar mai multe, în funcție de spațiul disponibil.

3. Determină dimensiunea ideală a canapelei

Dimensiunea unei canapele va fi determinată de spațiul disponibil în camera ta. Cel mai bun lucru de făcut este să măsori încăperea în ansamblu și să faci un fel de plan de etaj cu tot mobilierul pe care vrei să îl combini. Încearcă să notezi măsurătorile tuturor pieselor.

Ia în considerare un minim de 60 cm liber pe fiecare parte a unei cnapele, în plus față de spațiul de circulație dintre celelalte piese de mobilier, precum fotolii, măsuțe de cafea și mese de colț. Canapelele cu 2 locuri, de exemplu, măsoară de obicei în jur de 160 cm, iar cele cu 3 locuri în jur de 200 cm.

