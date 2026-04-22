Andreea Bălan și Victor Cornea au spus „DA” pe 20 aprilie 2026, într-un cadru restrâns și discret. Evenimentul a fost unul plin de emoție, însă fanii nu au putut să nu observe absența unui nume important din viața artistei: Aurelian Temișan.

Legătura dintre Andreea Bălan și Aurelian Temișan nu este una obișnuită. Artistul, alături de Monica Davidescu, i-a fost naș vedetei în căsnicia anterioară cu George Burcea. Mai mult, cei doi au devenit și părinți spirituali pentru Clara, cea de-a doua fiică a cuplului de la acea vreme.

De-a lungul anilor, relația lor s-a consolidat și prin colaborarea în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva”, unde au petrecut peste un deceniu împreună.

Motivul absenței de la cununia civilă

Absența lui Aurelian Temișan de la cununia civilă a stârnit numeroase întrebări. Răspunsul este însă unul simplu: artistul avea deja un angajament profesional stabilit cu mult timp înainte.

Programul încărcat și imprevizibil al artiștilor a făcut imposibilă prezența sa la eveniment, chiar dacă legătura dintre el și Andreea Bălan este una apropiată. Întrebat despre posibilitatea de a deveni din nou naș, Aurelian Temișan a recunoscut că soția sa ar fi acceptat fără ezitare, însă el ar fi fost mai rezervat în luarea unei astfel de decizii.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut «Scrisoarea pierdută». Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere”, a spus Aurelian Temișan pentru cancan.ro.

„A doua oară e cu noroc?”

La întrebarea dacă noua căsnicie a Andreei Bălan va fi una de durată, artistul a oferit un răspuns sincer și echilibrat: totul depinde de cei doi. Cu toate acestea, el a subliniat că, din ceea ce vede, viitorul pare promițător pentru Andreea Bălan și Victor Cornea.

„Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea. E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă. Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie.”

