Mesajul lui Mihai Bendeac este unul ironic, așa cum și-a obișnuit publicul. De asemenea, actorul precizează în mesaj, care sunt etapele importante din cariera lui Ilie Bolojan, însă, într-o notă critică.

„BOLOJAN. CEA MAI MARE JIGODIE DIN ISTORIA ROMÂNIEI.

Am făcut 18 ani de școală. (Școală generală, liceu, universitate, master). Îmi pregătesc doctoratul. Am în casă vreo 2000 de cărți și cumpăr compulsiv. Mă pasionează istoria, geografia, fizică, orice face parte din natură umană. În plus, am pretenția că mă pricep la oameni fiindcă sunt regizor/scenarist/actor de peste 20 de ani. Studiez omul cu tot ce înseamnă asta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Dar niciodată nu mi-aș fi putut închipui, imaginația mea nu ar fi putut crea un personaj negativ, o jigodie de tipul Bolojan. Voi realizați ce a făcut ăsta?! Deci a plănuit o viață întreagă nemernicia…

A început viața de funcționar că și consilier într-un mini-orășel (Aleșd). Apoi a urcat până în funcția de primar al municipiului Oradea. Și aici intervine lovitură de geniu.

Merg încontinuu prin țară de ani și ani de zile. Văd toate orașele mari de câte două ori pe an cel puțin. Omul (știind ce are în minte și în plan că și finalitate) a transformat Oradea 180 de grade. A făcut să arate superb, a adus investiții. Dar știa, jegosul, unde voia să ajungă… Apoi a devenit șef al consiliului județean Bihor.

Bang!!! La fel! Își ține treaba, le câștigă încrederea oamenilor de acolo.

Apoi, după ani și ani… ajunge unde voia!!! În funcția de premier. Ani și ani și ani și ani de minciună pentru momentul visat. Momentul în care va ajunge în poziția de a distruge România, de a pune taxe și biruri inumane pe români, a vinde complet România, a subjuga statul Europei diabolice și a o îndepărta de lumea ortodoxă, creștină, sacră, milenară.

Jur în fața lui Dumnezeu că eu, pe numele de botez Mihai Valentin Octavian, cred că țara noastră are o singură șansă: o președinție Călin Georgescu și o conducere AUR – POT – SOS cu sprijinul PSD. Măcar 3-4 ani. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Susțin campania online: «Ajunge! Până aici!».

Bolojan, pleacă jegule acasă!!!!

PS – Și e și hoț patentat!! A furat un TIR, acum multă vreme! Știu sigur de la televizor!”, a fost mesajul transmis de Mihai Bendeac, în urmă cu doar câteva ore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE