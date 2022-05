Haddaway vine în România vara aceasta! Ce mesaj are pentru fanii români!

Haddaway, pe numele său complet Nestor Alexander Haddaway, a ajuns cunoscut în toată lumea încă din anii 90 datorită piesei „What Is Love”, care a ajuns no.1 în nu mai puțin de 13 țări. Au urmat alte piese de succes pentru artistul născut în Trinidad-Tobago, precum „Life”, „I Miss You” sau „Rock My Heart”. Artistul revine în România, cu un super show în cadrul We Love Music Festival. Iată ce mesaj a transmis Haddaway fanilor români.

„Abia aștept să ne vedem la We Love Music Festival, între 18 și 21 august, în Vâlcea Fețeni. Va fi cel mai tare festival al anului. Sunt în vacanță acum, vă transmit salutări!”, a transmis artistul printr-un mesaj video postat pe pagina oficială de Instagram a festivalului.

Pe scena festivalului vor urca peste 30 de artiști români și internaționali, precum Ronan Keating, ATB, Jay Sean, Ricchi e Poveri, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, La Familia, Lou Bega, Dr Alban, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul, Sweet Kiss, Alessandro Canino, Giorgio Ciabattoni și alții. Gazdele evenimentului vor fi reputatul om de radio și TV Liana Stanciu și îndrăgitul artist și MC Nick de la N&D.

Festivalul se desfășoară pe parcursul a 4 zile, între 18 și 21 august, în aer liber, într-un loc de poveste, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, chiar la marginea pădurii. Publicul se va bucura să audă live cele mai tari hituri din anii 2000 și nu numai. Este cea mai mare adunare de artişti din epoca de aur a muzicii, pe care a găzduit-o România vreodată! Patru zile magice de festival, cu peste 30 de nume sonore de la noi și de afară!

Recomandări Asistenta din Ucraina care și-a pierdut picioarele într-o explozie vorbește pentru Libertatea: „Soțul meu m-a purtat pe brațe până la ambulanță”

We Love Music Festival va fi o experiență de neuitat pentru public. Pe lângă un line-up cu artiști de top din România și internaționali, participanții se vor bucura și de un parc de distracții amenajat în spațiul unde se desfășoară festivalul. În plus, evenimentul va găzdui și un food court și food trucks cu mâncare pentru toate gusturile. Astfel, festivalul va fi o experiență perfectă atât pentru tinerii puși pe distracție, cât și pentru familiile cu copii, care vor regăsi la We Love Music Festival tot ceea ce au nevoie pentru un weekend memorabil.

Momentele live de pe scenă, cu artiști români și internaționali de top, vor fi completate de Mega Petrecerea Disco Anul 2000, unde petrecăreții vor putea dansa de seara până în zorii zilei.

Biletele s-au pus în vânzare și sunt disponibile aici.

GSP.RO Gestul făcut de fiica lui Gigi Becali. A costat-o un milion de euro, nimeni nu se aștepta la asta

Playtech.ro America, DECIZIE FINALĂ pentru încetarea războiului! Vestea de ultimă oră, anunțul HALUCINANT

Observatornews.ro Răsturnare de situaţie în cazul tragediei din Timişoara, unde o mamă s-a aruncat împreună cu copiii săi de pe un bloc de 10 etaje. Locul tragediei a devenit altar de lumânări şi flori

HOROSCOP Horoscop 4 mai 2022. Leii au parte de o zi interesantă, în care le va fi testată puterea de a crede în propriile planuri

Știrileprotv.ro Ce mesaje publica pe internet mama din Timișoara care s-a sinucis împreună cu cei doi copii ai ei

Orangesport.ro Părinţii unui rus de pe Moskva, descoperire sinistră ajunşi la spitalul unde Rusia a anunţat că i-a trimis pe marinari. "Îmi vor şterge mesajul" şi a cerut copierea textului

PUBLICITATE Fă cunoștință cu imaginea campaniei SIMPLE