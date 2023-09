Comunitatea IQOS se va putea bucura din nou de experiența HOME of IQOS, concept destinat evenimentelor organizate în aer liber. Prezent și în iunie, la International Jazz in the Park Competition, spațiul plin de surprize și experiențe inedite își va primi din nou vizitatorii. Împreună, aceștia vor putea lua parte la momente special pregătite pentru ei, tot atâtea ocazii de a lega noi prietenii și de a-și crea amintiri pe viață. Tot aici, DJ-ii invitați să performeze pentru comunitatea IQOS vor întreține atmosfera în pauzele dintre concerte.

Cea de-a 11-a ediție a Jazz in the Park aduce în fața publicului un line-up variat. Între numele anunțate de organizatori se numără artiști consacrați ca Mulatu Astatke, Billy Cobham Band, Fun Lovin Criminals, Alexandru Andrieș sau Ada Milea, dar și artiști de viitor precum Theo Croker, Camilla George sau trupele Klawo, JazzQuarters Trio și DS Project Orchestra, câștigătorii Concursului Internațional Jazz in the Park organizat în luna iunie.

Concertele sunt, cu siguranță, de trecut în calendar, însă și celelalte activități pregătite sunt menite să ajute publicul să deguste jazzul în tihnă.

Vineri, 1 septembrie: Billy Cobham Band, Fun Lovin Criminals, Theo Croker, Nightmares on Wax, Alexandru Andrieș, Jan Gunnar Hoff Trio, Tatran, Daykoda, Andi Moisescu, JazzQuarters Trio, Andra Botez;

Sâmbătă, 2 septembrie: Mulatu Astatke, Ronnie Foster, Mansur Brown, The Heliocentrics, Mörk, Jazzybit, Andrei Irimia, Guts, Klawo, Moss Farai;

Duminică, 3 septembrie: The Cinematic Orchestra, Camilla George, Ada Milea, 7th Sense, DSP Orchestra, Nickodemus, KLT & Jessy Elsa Palma, Misha Blanos.

Sub umbrela Jazz in the Park au fost organizate până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Pentru cei care nu pot ajunge la Cluj, IQOS promite să relateze, ca de obicei, tot ce se întâmplă la eveniment pe contul de Instagram @IQOS_ro.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Jazz in the Park este un eveniment al organizației Fapte, fondată la Cluj-Napoca în 2012. Organizația Fapte organizează evenimente culturale cu impact în comunitate și are ca obiectiv promovarea artei, în special a muzicii, către publicul larg, resemnificarea spațiilor publice sau a spațiilor cu însemnătate dintr-un oraș, și, nu în ultimul rând, promovarea valorilor pozitive.

