Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în instituțiile publice din România este o obligație legală și totodată un instrument esențial de asigurare a bunei guvernanțe. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 prevede constituirea unei Comisii de Monitorizare la nivelul fiecărei entități publice, responsabilă de coordonarea și supravegherea implementării SCIM.

Această comisie are un rol strategic în instituție, fiind alcătuită din conducătorii principalelor compartimente (cu excepția auditului intern) și prezidată de un membru al conducerii de vârf, de multe ori chiar conducătorul instituției sau adjunctul său. Președintele Comisiei de Monitorizare joacă un rol central în funcționarea eficientă a SCIM, asigurând coordonarea activităților comisiei și legătura cu conducerea executivă a instituției. Pentru suportul acestei structuri, comisia este asistată de un secretariat tehnic desemnat de președinte, care oferă sprijin administrativ și tehnic în derularea activităților. În esență, Comisia de Monitorizare este punctul central al sistemului SCIM, menită să asigure că cerințele legale și standardele de control intern managerial sunt îndeplinite și integrate în practicile de zi cu zi ale instituției.

Pe măsură ce administrația publică se modernizează, apar noi provocări legate de digitalizare, transparență și eficiență. Anul 2025 aduce o presiune sporită pentru adoptarea de soluții electronice care să simplifice munca administrativă și să crească nivelul de conformitate. În acest context, platforma scim – SCIM360 s-a impus ca un instrument digital inovator, creat special pentru instituțiile publice din România ce implementează SCIM în conformitate cu Ordinul SGG 600/2018. Analiza de față evidențiază atribuțiile Comisiei de Monitorizare și modul în care soluția digitală SCIM360 contribuie la activitatea acesteia. Platforma facilitează gestionarea documentelor și a procedurilor, sprijină procesul de autoevaluare și raportare și oferă instrumente dedicate managementului riscurilor. În plus, va fi prezentat și un exemplu concret de aplicare în administrația publică. Explicațiile sunt formulate într-un stil clar și formal, astfel încât funcționarii publici și conducătorii de instituții să poată înțelege și aplica cu ușurință principiile unui control intern managerial eficient.

SCIM are o importanță strategică în funcționarea instituțiilor publice, deoarece oferă cadrul prin care activitățile sunt desfășurate în mod eficient, transparent și conform legii. Prin aplicarea celor 16 standarde, instituțiile își pot organiza mai bine procesele interne, preveni riscurile, gestiona resursele în mod responsabil și răspunde așteptărilor cetățenilor în materie de integritate și performanță. În lipsa unui SCIM implementat corect, crește riscul de erori, întârzieri, pierderi de resurse și chiar de neconformitate legală, ceea ce afectează credibilitatea și calitatea serviciilor publice

Rolul și responsabilitățile Comisiei de Monitorizare în SCIM

În structura unui sistem de control intern managerial, Comisia de Monitorizare reprezintă un element cheie.Aceasta se constituie printr-un act administrativ emis de conducătorul instituției, având misiunea de a supraveghea, coordona și sprijini metodologic procesul de implementare și consolidare a SCIM.Comisia funcționează ca un organism colegial care reunește responsabilii principali ai compartimentelor instituției și are sarcina de a orienta întreaga organizație către respectarea și aplicarea celor 16 standarde ale controlului intern managerial. Conform Ordinului SGG nr. 600/2018 și metodologiei asociate, Comisia de Monitorizare îndeplinește câteva responsabilități cheie:

·Coordonarea obiectivelor – actualizează obiectivele generale și specifice ale instituției, asigurând alinierea lor la cerințele SCIM și la schimbările legislative;

·Planificarea dezvoltării SCIM – elaborează și actualizează anual Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, un plan ce stabilește acțiunile necesare îmbunătățirii SCIM, responsabilii și termenele;

·Proceduri documentate – supervizează procesul de elaborare și revizuire a procedurilor interne (atât proceduri de sistem, cât și proceduri operaționale), pentru ca acestea să fie clare, complete și actualizate conform Standardului 9 – Proceduri ;

·Managementul riscurilor – coordonează identificarea și monitorizarea riscurilor semnificative la nivelul instituției (Standardul 8 – Managementul riscului), analizează registrul de riscuri, stabilește Profilul de risc și limitele de toleranță, avizează Planul de măsuri pentru riscurile prioritare și urmărește aplicarea măsurilor de control;

·Monitorizarea performanțelor și raportarea – monitorizează periodic îndeplinirea indicatorilor de performanță și gradul de implementare a standardelor SCIM, centralizează rezultatele autoevaluării anuale (chestionarele de autoevaluare de la nivelul fiecărui compartiment) și întocmește rapoartele anuale asupra sistemului de control intern managerial, pe care le prezintă conducătorului instituției.

Potrivit articolelor 3 și 4 din Ordinul SGG nr. 600/2018, atribuțiile Comisiei de Monitorizare sunt parte integrantă din mandatul său și constituie un element indispensabil pentru funcționarea corectă a sistemului SCIM. Comisia are responsabilitatea de a aproba sau de a emite avize asupra unor documente fundamentale, precum Programul de dezvoltare SCIM, Registrul de riscuri al instituției, planurile de acțiune pentru gestionarea riscurilor majore, procedurile interne codificate și rapoartele de autoevaluare anuală. Totodată, lucrările fiecărei ședințe sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de președinte, care devine document oficial utilizat atât în activitatea de audit intern, cât și în evaluările periodice ale sistemului de control intern managerial.

Președintele Comisiei de Monitorizare are un rol de lider și integrator: el stabilește modul de organizare și lucru al Comisiei (de regulă printr-un Regulament intern), decide frecvența ședințelor (lunare, trimestriale etc.), convoacă și prezidează ședințele, formulează concluziile împreună cu membrii și urmărește implementarea deciziilor luate. Tot președintele numește și coordonează Secretariatul tehnic al Comisiei, una sau mai multe persoane care asigură suportul administrativ: pregătirea documentelor de ședință, centralizarea informațiilor din partea compartimentelor, redactarea minutelor și monitorizarea implementării hotărârilor . În fapt, Secretariatul tehnic devine „motorul” operațional al comisiei, iar Ordinul 600/2018 subliniază că Comisia de Monitorizare este asistată de un Secretariat tehnic desemnat de Președintele Comisiei.

Prin atribuțiile sale, Comisia de Monitorizare oferă instituției o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează controlul intern managerial. Ea are rolul de a urmări aplicarea și menținerea celor 16 standarde SCIM – de la etică și integritate până la audit intern. Activitatea comisiei este strâns corelată cu celelalte componente ale sistemului: conducerea instituției, căreia îi prezintă documentele strategice spre analiză și aprobare, compartimentele și persoanele desemnate la nivel operațional (pentru proceduri și riscuri), dar și auditul intern, care furnizează consiliere și o evaluare obiectivă.

Provocări în implementarea SCIM și necesitatea digitalizării

În practică, numeroase instituții publice – în special primării mai mici sau entități cu resurse IT limitate – au întâmpinat dificultăți în implementarea și menținerea SCIM folosind doar mijloace tradiționale (documente Word/Excel, dosare fizice etc.). Fără un instrument dedicat, Comisia de Monitorizare și secretariatul acesteia se confruntă adesea cu:

·Documentație dispersată și lipsa evidenței centralizate – Procedurile, deciziile, rapoartele SCIM pot exista în multiple versiuni și formate, făcând dificilă identificarea celei mai recente variante și asigurarea că toți lucrează după aceleași documente.

·Îngreunarea auditurilor și controalelor interne – Fără o arhivă clar structurată, pregătirea unui audit (intern sau al Curții de Conturi) devine laborioasă, întrucât documentele trebuie colectate din surse diverse, iar trasabilitatea modificărilor este greu de demonstrat.

·Lipsa trasabilității și a responsabilizării – În sistemele manuale, este dificil de urmărit cine și când a actualizat un document sau a îndeplinit o anumită acțiune. Această opacitate poate genera confuzii privind responsabilitățile pe etape și poate slăbi disciplina procedurală.

·Incoerența și erori în documente – Versiunile multiple și necontrolate ale fișelor de risc, ale procedurilor sau rapoartelor pot conține informații neactualizate sau nealiniate, ducând la erori și contradicții. Fără un sistem unitar, actualizarea unei proceduri într-un compartiment s-ar putea să nu fie reflectată și în alte documente conexe.

·Efort administrativ crescut – Completarea manuală a formularelor de autoevaluare, centralizarea de mână a rapoartelor de la zeci de compartimente și urmărirea implementării măsurilor din planul de control al riscurilor presupun un volum mare de muncă repetitivă pentru secretariatul tehnic al comisiei. Această sarcină consumatoare de timp riscă să ducă la întârzieri și omisiuni.

Toate aceste provocări evidențiază nevoia acută de digitalizare în domeniul controlului intern managerial. Recomandările recente subliniază că digitalizarea integrală a proceselor SCIM nu mai este opțională, ci necesară pentru eficiența administrativă. Ghidurile de bună practică (de exemplu, cele elaborate în proiectul POCA SIPOCA 34) încurajează instituțiile să adopte platforme electronice pentru gestionarea riscurilor și a procedurilor, să mențină arhive electronice pentru documentele SCIM și să utilizeze sisteme automatizate de alertare privind riscurile emergente. Cu alte cuvinte, Comisia SCIM a anului 2025 este îndemnată să îmbrățișeze transformarea digitală pentru a-și îndeplini mandatul mai eficient și transparent.

Aici intervine SCIM360 – o platformă modernă care răspunde tocmai acestor nevoi și oferă Comisiei de Monitorizare un sprijin concret și actual în gestionarea SCIM.

Platforma SCIM360 – instrument digital pentru implementarea controlului intern managerial

SCIM360 este o aplicație online, găzduită în cloud, creată pentru a sprijini instituțiile publice în gestionarea integrată a cerințelor SCIM. Platforma digitalizează procesele specifice și oferă suport direct Comisiei de Monitorizare, fiind aliniată la prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 și la metodologia oficială în domeniu. Practic, SCIM360 transformă în format electronic Codul controlului intern managerial și documentele asociate, punând la dispoziția funcționarilor o interfață comună pentru colaborare, raportare și monitorizare unitară. Soluția este deja adoptată de mai multe primării și instituții centrale, demonstrând că reduce volumul de hârtii și crește transparența și trasabilitatea activităților.

Prin SCIM360, Comisia de Monitorizare și membrii săi câștigă un aliat tehnologic care acoperă toate aspectele cheie ale SCIM, de la managementul documentelor până la evaluarea riscurilor. Iată cum sprijină concret SCIM360 activitatea Comisiei:

·Centralizarea documentelor SCIM – Toate documentele relevante (proceduri de sistem/operaționale, registrele de riscuri, coduri etice, rapoarte de control intern, planuri de acțiune etc.) sunt stocate într-un singur loc, într-o bibliotecă electronică structurată. Platforma asigură versiuni actualizate pentru fiecare document și controlează accesul utilizatorilor în funcție de rol (membru al comisiei, responsabil de risc, auditor etc.). Astfel, Comisia are o evidență clară a întregii documentații SCIM, evitând situațiile de incoerență sau pierdere a informației.

·Trasabilitate și responsabilitate – SCIM360 oferă istoric complet al modificărilor pentru documente și acțiuni. Orice procedură sau registru arată cine l-a creat, cine l-a modificat ultima dată și cine l-a aprobat. Această trasabilitate sporită este esențială atât pentru controlul intern (permitând Comisiei să urmărească implementarea deciziilor), cât și pentru eventuale verificări externe (de exemplu, un auditor extern poate vedea fluxul de avizare al unei proceduri).

·Automatizarea sarcinilor repetitive – Platforma reduce încărcarea administrativă a Comisiei prin funcții de automatizare. De exemplu, SCIM360 trimite notificări automate către responsabili atunci când o procedură trebuie revizuită periodic sau când se apropie termenul unei acțiuni din planul de dezvoltare SCIM. Atribuirea sarcinilor către membrii comisiei sau către compartimente se face direct în platformă, care ulterior urmărește realizarea lor și poate emite alerte în caz de întârziere. Astfel, se elimină necesitatea urmăririi manuale prin e-mail sau telefon a diverselor persoane implicate.

·Gestionarea integrată a autoevaluării anuale – Unul din momentele importante ale ciclului SCIM este completarea Chestionarului de autoevaluare pe fiecare standard, la nivelul fiecărui compartiment, și centralizarea rezultatelor la nivelul instituției. SCIM360 simplifică acest proces prin formulare electronice predefinite: compartimentele completează online fișele de autoevaluare, iar platforma le centralizează automat într-o situație sintetică, evidențiind gradul de implementare al fiecărui standard. Comisia de Monitorizare poate vizualiza în timp real stadiul autoevaluării în toate structurile și poate adăuga criterii specifice de evaluare în chestionar, dacă consideră necesar. La final, rapoartele de autoevaluare și Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial sunt generate mai ușor, pe baza datelor introduse, și pot fi avizate electronic de Președintele Comisiei direct în platformă.

·Suport pentru managementul riscurilor – SCIM360 include module dedicate pentru identificarea și monitorizarea riscurilor. Responsabilii de risc din compartimente pot introduce riscurile identificate (cu descriere, cauze, probabilitate, impact etc.) în registrul electronic de risc al entității. Comisia de Monitorizare are acces la o vedere consolidată a Registrului de riscuri și poate analiza centralizat riscurile semnificative raportate. Platforma facilitează apoi definirea Profilului de risc al instituției și a limitei de toleranță, pe care Comisia le înaintează conducerii pentru aprobare. De asemenea, planurile de măsuri pentru riscurile prioritare pot fi gestionate în sistem: pentru fiecare risc major se atribuie măsuri de control, responsabili și termene, iar implementarea acestor măsuri este monitorizată în timp real în platformă.

Platforma permite generarea automată a rapoartelor de progres privind riscurile și a indicatorilor asociați, utile pentru întâlnirile trimestriale ale Comisiei de Monitorizare. Metodologia integrată urmează fidel pașii recomandați oficial la nivel guvernamental: identificarea și analiza expunerilor, evaluarea probabilității și a impactului, stabilirea nivelului de toleranță la risc și definirea măsurilor de control. În acest fel, SCIM360 conduce utilizatorii prin întregul proces, garantând că fiecare etapă critică a managementului riscurilor este parcursă și documentată corect.

·Raportare și audit facilitat – Un beneficiu imediat al centralizării și trasabilității este ușurința în raportare. Cu SCIM360, Comisia poate genera oricând situații actualizate: lista tuturor procedurilor și stadiul lor (nou, revizuit, aprobat), gradul de implementare a standardelor SCIM (pe baza autoevaluării), lista riscurilor semnificative și statusul acțiunilor de mitigare etc. Aceste rapoarte sunt utile nu doar intern, ci și în relația cu organele de control ierarhic sau cu Curtea de Conturi. Platforma asigură evidențe complete și organizate, ceea ce înseamnă că o misiune de audit va găsi mult mai rapid informațiile necesare. De pildă, istoricul modificărilor pe un document servește ca probă privind procesul de avizare, iar procesele-verbale ale ședințelor comisiei, păstrate electronic, demonstrează frecvența întâlnirilor și deciziile luate. Astfel, SCIM360 devine un instrument de asigurare a conformității care oferă încredere conducerii instituției că sistemul SCIM poate trece cu succes orice verificare externă.

·Colaborare eficientă și standardizare – Platforma este gândită pentru a încuraja lucrul colaborativ între departamente. Membrii Comisiei și responsabilii desemnați (de exemplu, pentru riscuri sau proceduri) pot lucra simultan pe platformă, având fiecare acces doar la secțiunile relevante. Fluxurile de lucru sunt standardizate – de la modul de întocmire a unei proceduri (cu model predefinit conform ghidului SIPOCA 34) și până la aprobarea acesteia de către toți factorii competenți – ceea ce conduce la uniformitate și rigoare. Comunicările și documentele SCIM rămân astfel într-un circuit închis și securizat, reducând riscul de pierdere a informațiilor sau de comunicare deficitară.

Beneficiile de mai sus se traduc, în ultimă instanță, într-o economisire de timp și resurse pentru instituție. Prin eliminarea hârtiei și a redundanțelor, prin evitarea erorilor de versiune și prin automatizare, SCIM360 ajută personalul să se concentreze pe analiza și îmbunătățirea proceselor, nu pe sarcini administrative repetitive. Mai mult, platforma vine însoțită de training personalizat și asistență tehnică oferite de furnizor, precum și de actualizări gratuite ori de câte ori apar modificări legislative relevante . Acest lucru garantează că instituția utilizatoare rămâne mereu la zi cu cerințele legale și bunele practici, având un partener activ în demersul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Exemplu de bună practică: Platforma SCIM360 în acțiune

Eficiența platformei SCIM360 în sprijinirea Comisiei de Monitorizare este evidențiată de rezultatele concrete obținute în instituțiile care au adoptat-o. Un exemplu elocvent este cel al unei primării comunale din județul Bihor, care a integrat SCIM360 în gestionarea SCIM. Sub coordonarea Comisiei SCIM locale, folosind instrumentele digitale, primăria a reușit să identifice un risc operațional major: întârzieri sistematice în procesul de eliberare a autorizațiilor de construire. Acest risc afecta satisfacția cetățenilor și putea atrage consecințe negative (plângeri, pierderea finanțărilor din cauza tergiversării proiectelor etc.).

Cu ajutorul SCIM360, echipa a documentat riguros procedura operațională de emitere a autorizațiilor, a clarificat punctual responsabilitățile fiecărui angajat implicat și a setat termene de control pentru fiecare etapă (de exemplu, termen maxim pentru verificarea documentației, termen pentru avizarea tehnică, etc.). Trasabilitatea oferită de platformă a făcut posibilă monitorizarea în timp real a fiecărui dosar – Comisia de Monitorizare putea vedea unde anume se află orice cerere și de cât timp. Ca urmare, s-au putut identifica blocajele și s-au luat măsuri de remediere rapidă (realocarea sarcinilor, modificarea fluxului procedural acolo unde era ineficient). Rezultatul imediat a fost reducerea cu circa 45% a duratei medii de procesare a unei autorizații de construire, față de perioada anterioară. Acest exemplu de bună practică demonstrează că o Comisie de Monitorizare bine organizată și susținută de un instrument digital poate aduce îmbunătățiri palpabile în activitatea unei instituții publice. Pe lângă reducerea timpilor de lucru, primăria respectivă a constatat și o mai bună comunicare internă (datorită platformei, toți cei implicați aveau aceeași informație, actualizată, despre fiecare caz) și o creștere a încrederii cetățenilor în administrație, văzând promptitudine și transparență mai mare.

Acest caz reflectă importanța abordării SCIM nu ca pe o simplă obligație birocratică, ci ca pe un instrument de management al calității. Folosind SCIM360, Comisia SCIM a putut transforma un set de cerințe formale (proceduri, registre, rapoarte) într-un proces de învățare și optimizare continuă. În loc să fie o comisie care “bifează” hârtii, a devenit un motor al performanței instituționale, exact așa cum recomandă și ghidurile de bună practică.

Concluzii

Comisia de Monitorizare SCIM reprezintă nucleul sistemului de control intern managerial, fiind responsabilă de aplicarea principiilor de integritate, transparență și eficiență în administrația publică. Conform Ordinului SGG nr. 600/2018, rolul său a căpătat noi dimensiuni pe măsură ce standardele și cerințele societății au evoluat. Pentru a răspunde acestor provocări, comisia are nevoie de instrumente digitale care să simplifice activitatea și să îi crească performanța. SCIM360 oferă exact acest tip de suport – o soluție modernă ce sprijină instituțiile publice să transforme controlul intern managerial într-un proces adaptat erei digitale.

Experiența practică arată că digitalizarea proceselor SCIM prin SCIM360 aduce beneficii imediate: coerență în documente, trasabilitate impecabilă, reducerea timpilor de realizare a sarcinilor și conformitate continuă cu cerințele legale. În plus, SCIM360 nu vine în contradicție cu rigorile birocratice, ci le înglobează inteligent – platforma a fost construită având la bază metodologia oficială (Manualul SCIM, ghidurile și instrucțiunile SGG), ceea ce înseamnă că utilizatorii regăsesc în sistem toată structura de procese și documente impusă de standarde, dar într-o formă mult mai accesibilă și interactivă. Astfel, Comisia de Monitorizare are la dispoziție un “panou de comandă” de unde poate oricând să verifice stadiul SCIM în instituție și să ia decizii informate.

În concluzie, SCIM360 facilitează transformarea controlului intern managerial dintr-o obligație percepută ca formalitate, într-un proces viu și eficient de guvernanță internă. Comisia SCIM, susținută de această platformă, își poate îndeplini misiunea de garant al calității guvernanței interne mult mai ușor, concentrându-se pe analiză și îmbunătățire, nu pe birocrație. În era actuală, în care se pune accent pe digitalizare și date, SCIM360 oferă administrației publice un mod practic de a ține pasul cu vremurile și de a demonstra că managementul intern al instituțiilor poate fi performant și transparent, spre beneficiul publicului și al bunei funcționări a statului.

