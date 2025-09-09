Stagiunea 2025-2026 a Teatrului Național ”I.L.Caragialedebutează la acest început de septembrie prin participarea – intrată deja în tradiție – cu două spectacole reprezentative din repertoriul actual, la ediția a X-a,  aniversară,  a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău care se va desfășura în perioada 10–21 septembrie 2025. Considerat, pe drept cuvânt, drept cel mai amplu festival al artelor scenice din Republica Moldova, evenimentul din acest an se desfășoară sub genericul „Scena unei lumi libere”, accentuând rolul teatrului ca spațiu al libertății de expresie și al dialogului cultural. 

În deschidere, chiar în data de 10 septembrie 2025,  publicul va putea urmări pe scena mare a Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Chișinău spectacolul MARY STUART,  adaptare de Robert Icke după Friedrich Schiller, în regia lui Andrei Șerban, cu scenografia semnată de Helmut Stürmer – o producție distinsă cu șapte nominalizări la premiile UNITER și selectată (împreună cu alt spectacol de referință – PROOROCUL ILIE de Tadeusz Slobodzianek, în regia lui Botond Nagy) în cadrul Festivalului Național de Teatru din octombrie 2025.  „Mary Stuart” e marele spectacol istoric de actualitate al stagiunii, marcând revenirea triumfală a unui suveran al creației artistice românești în primul teatru al țării după o absență cât o viață de om. Andrei Șerban e, pur și simplu, regal, scriind, cu venerabil har recunoscut universal, încă o pagină importantă de istorie a Teatrului Național din București. (Horia Ghibuțiu, Blog de Ziarist – Arta prezentului la Andrei Șerban în „Mary Stuart” la TNB). O alegere repertorială care trezește, pe bună dreptate,  cel mai înalt interes din partea publicului spectator din Chișinău, un public mare iubitor de teatru de calitate!

Cel de-al doilea spectacol cu care TNB va fi prezent la Chișinău  este NORA de Ibsen, în regia lui Chris Simion-Mercurian, o coproducție Teatrul Național “I.L. Caragiale” – Asociația Culturală „Grivița 53”. 

„Vorbim (…) de un spectacol cu adevărat important în spațiul teatral românesc contemporan care izbutește, prin viziunea inovatoare și inedită a regizoarei Chris Simion-Mercurian să (re)aducă în atenție unul din cele mai puternice și însemnate texte ale dramaturgiei universale pe care îl folosește drept mobil al unei discuții sociale și culturale actuale și arzătoare.”(Tudor Costin Sicomas, Republika Kritica – Între vis, nebunie și realitate sau despre lumea-ospiciu de astăzi. „Nora” de Henrik Ibsen la TNB ). Spectacolul se joacă în data de 11 septembrie, tot pe scena mare.  

În aceeași dată, se inaugurează în foaierul TNME instalația multimedia ECOUL UNEI ABSENȚE, concepută de colegul nostru, fotograful Florin Ghioca, reverență postumă adusă personalității lui Ion Caramitru (de la a cărui dispariție s-au împlinit 4 ani), cel care a ținut teatrul între lumi – între București și Chișinău, între scena vie și scena memoriei. A susținut inițiativa de a organiza acest for teatral la Chișinău – Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. 

La sediu, deschiderea stagiunii teatrale 2025-2026 are loc joi, 11 septembrie, cu DINEU CU PROȘTI – cel mai longeviv spectacol din actualul repertoriu al TNB, iar în următoarea săptămână, în 19, 20 și 21 septembrie se lansează la Sala Atelier cea dintâi premieră a stagiunii: NIMIC NU E ÎNTÂMPLĂTOR de David Schwartz (regia și scenariul), scenografia Andrei Dinu, muzica Nikita Dembinski. Spectacolul se bazează pe un scenariu care s-a născut în urma atelierului de teatru documentar despre practicile dezvoltării personale și spirituale, coordonat de regizorul David Schwartz, în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”, în perioada 2023-2024. Acest subiect, al practicilor de transformare spirituală și vindecare a traumelor transgeneraționale, este de o actualitate copleșitoare și spectacolul își propune să vorbească în detaliu despre aceste practici și despre persoanele care le accesează, subliniind rolul și semnificația lor socială, cauzele pentru care au proliferat în ultimii ani, precum și despre dimensiunea lor teatrală. Ada Galeș, Iuliana Moise, Mihai Munteniță, Crina Semciuc, István Téglás, Ionuț Toader și Florentina Țilea sunt actorii care susțin distribuția acestui spectacol, fiind totodată și cei care au participat la atelier și la întregul proces de documentare. 

Se reia și activitatea expozițională din foaierele TNB, cu două expoziții de anvergură: Foaierul Media devine, din 8 septembrie, spațiul în care publicul descoperă energia și curajul noii generații de artiști vizuali în cadrul Expoziției „Catalizator”, organizată de Asociația „Cred în România”, care reunește cei mai talentați 50 de artiști sub 35 de ani, atent selectați din sute de înscrieri din România și Republica Moldova de către un juriu format din experți recunoscuți și consacrați în domeniu: Livia Florea, Petru Lucaci, Suzana Vasilescu și Mihai Zgondoiu. Iar în Rotonda Sălii Mici, pictorița româncă ANA IULIA MIHEȘAN, stabilită în Grecia, va oferi publicului, începând din 15 septembrie, o amplă selecție de picturi monumentale într-o selecție curatoriată de criticul de artă dr. Marius Tița. 

Luna septembrie marchează și participarea la Festivalul Internațional de Teatru Transilvania (FITT), de la Cluj-Napoca (25-28 septembrie) a spectacolului TNB LA CÂȚIVA OAMENI DISTANȚĂ DE TINE, scris de Dan Coman și regizat de inconfundabilul Radu Afrim, o radiografie tulburătoare a provocărilor din prezent, unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului. Considerat unul dintre cei mai talentați și sofisticați regizori europeni, dar și unul dintre cei mai controversați artiști ai scenei românești, Afrim este recunoscut pentru originalitatea și forța cu care zguduie tradițiile dramatice.

Debutul unei stagiuni care se prefigurează  în continuare puternică și provocatoare!

