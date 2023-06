Publicitate IntenCity Festival susținut de Superbet Group De PUBLICITATE,

IntenCity Festival este un eveniment muzical de amploare care are loc în fiecare vară la Craiova, aducând împreună artiști de top și entuziaști ai muzicii. Festivalul a debutat în vara anului 2022 și s-a bucurat de un succes extraordinar, devenind rapid un eveniment așteptat și îndrăgit de comunitatea locală și nu numai.Organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova, IntenCity Festival are ca scop principal să ofere o experiență variată și captivantă, aducând pe scenă performeri renumiți din diverse genuri muzicale. De la electronică și pop până la rock, festivalul promovează diversitatea și îmbinarea diferitelor influențe muzicale.