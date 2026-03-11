Când merită trecerea de la audio la videointerfon

Un videointerfon adaugă un nivel important de siguranță: pe lângă apel și comunicare, ai cameră integrată pentru vizualizarea vizitatorului, inclusiv cu vedere pe timp de noapte (infraroșu). Contează mai ales când la ușa blocului vin curieri, vizitatori, servicii sau persoane pe care nu le recunoști după voce.

În plus, sistemele moderne au opțiuni de conectivitate IP/WiFi, ceea ce permite integrarea în rețele inteligente și automatizări. Un exemplu din gama Interada este videointerfonul INTERADA X7-VIP, cu imagine Full HD, unghi vizual de 146° și iluminare nocturnă IR. Pentru scări unde este nevoie de acces gestionat mai strict, contează și faptul că poate avea cititor de cartelă inclus și suport pentru două yale, plus control direct pe mobil, astfel încât accesul poate fi controlat și când nu ești în apartament.

Un avantaj practic pentru blocurile în care nu toți locatarii folosesc același tip de receptor este că un videointerfon poate funcționa în configurație cu posturi video și posturi audio în același imobil, în funcție de preferințe.

Ce primești concret prin instalarea unui videointerfon, dincolo de camera video de la intrare

La nivel de utilizare zilnică, un videointerfon bun îți oferă trei lucruri: identificare rapidă, acces mai sigur și o experiență mai confortabilă pentru locatari. Camera HD și unghiul larg ajută la acoperirea intrării, iar IR-ul păstrează imaginea utilă și noaptea. Dacă scara are intrare retrasă, lumină slabă sau multe ore de trafic, aceste detalii sunt relevante.

Contează și ce se întâmplă în apartament. Interada are variante de post interior video cu ecran tactil de 7″ (TFT color, interfață intuitivă, memorie pentru stocarea imaginilor) și o variantă compactă fără display, cu butoane touch, pentru cei care preferă operare mai directă. Practic, poți standardiza sistemul pe toată scara, dar vei păstra libertatea de alegere la nivel de apartament.

Dacă vrei și mai mult control, specificațiile precum TCP/IP, SIP, RTSP, PoE (acolo unde infrastructura permite) și intrări de alarmă pot fi un plus pentru proiecte care urmăresc securitate extinsă.

Cum alegi un interfon în funcție de scara blocului și de instalare

Alegerea nu e doar despre echipament, ci și despre implementare: câte apartamente sunt, cum arată clădirea, ce infrastructură există și ce așteptări are comunitatea. Pentru condominii cu mai mult de 10 apartamente, controlul accesului devine un subiect constant, iar interfonul (audio sau video) trebuie să fie stabil, ușor de folosit și să permită acces securizat prin cartelă/tag RFID.

Interada lucrează cu echipe proprii de instalare, cu experiență de peste 30 de ani în mii de scări de bloc din București, ceea ce contează când vrei montaj curat și adaptat clădirii. Pentru proiecte mari, avantajul este că Interada este producător, are produse pe stoc și poate planifica lucrările în detaliu, cu finalizare la termen. Pe termen lung, mentenanța rămâne parte din decizia corectă: verificările periodice și intervențiile rapide păstrează sistemul funcțional, la costuri transparente.

Dacă obiectivul este siguranță și identificare clară la intrare, videointerfonul este opțiunea care bifează cele mai multe nevoi ale unei scări moderne.

