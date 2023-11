INTERVIU Cristina Neagu: „Fiecare jucătoare e conștientă de cât de important este acest Campionat Mondial și fiecare jucătoare are acest vis de a ajunge la Jocurile Olimpice”

Când s-au tras la sorți grupele Campionatului Mondial de Handbal Feminin și România a fost repartizată în grupa E, găzduită de orașul danez Herning, Cristina Neagu s-a bucurat că ultimul ei Campionat Mondial alături de echipa națională se va juca acolo. E locul unde a trăit unele dintre cele mai frumoase momente din carieră, unde a câștigat cu România ultimele două medalii – ambele de bronz, la Campionatul European din 2010 și la Campionatul Mondial din 2015 – și unde a jucat mereu bine – și în 2010, și în 2015, a fost golghetera competiției. „E un loc în care mă întorc mereu cu drag, pentru că am obținut performanțe frumoase acolo. (…) În Danemarca ne simțim ca acasă, și sper din tot sufletul să obținem rezultatul ăla bun pe care îl dorim cu toți”.

Numită de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii, căpitanul și liderul naționalei se pregătește acum, la 35 de ani, de ultimul ei Campionat Mondial. Vine însă după o accidentare la genunchiul drept suferită la echipa de club, din cauza căreia nu s-a putut antrena câteva zile și n-a putut juca la Trofeul Carpați, care a avut loc în weekend la Bistrița, ultimul turneu de pregătire înaintea competiției care începe pe 29 noiembrie.

Recomandări REPORTAJ. ZIUA CEA MAI LUNGĂ A LUI LAURENȚIU. Confundat cu unul dintre suspecții crimei de la Sibiu, încătușat și bătut, bărbatul din Dolj vrea acum să dea Poliția în judecată: „Mă împrumut de bani, dar nu-i las!”

– Cum privești acest Campionat Mondial?

– Având în vedere că e ultimul meu Campionat Mondial alături de echipa națională, sunt entuziasmată, mai ales că e și campionatul dinaintea Jocurilor Olimpice și are o însemnătate aparte. E vital să ocupăm unul dintre primele locuri pentru a ne asigura un loc la turneul preolimpic. Așa că sunt entuziasmată și vreau să dau ce am mai bun să ne putem califica. Sigur că e și situația asta cu accidentarea. O situație puțin mai specială, mai ales că nu m-am antrenat de 10 zile și o să mai dureze câteva zile. Deci, practic, o să ajung la Campionatul Mondial fără să am prea multe antrenamente și meciuri în picioare, poate chiar fără niciun meci în picioare.

– Dar ești optimistă că te recuperezi până începe?

– Da, sunt optimistă că mă recuperez până începe, dar nu e chiar situația ideală. Am nevoie de meciuri să intru în ritm, să pot să fiu în cea mai bună formă la Campionatul Mondial. Dar nu am cum să schimb ce s-a întâmplat și trebuie să fiu pozitivă, să sper că în fiecare zi o să fie mai bine, să progresez și să ajung măcar într-o formă fizică bună la Campionatul Mondial.

– Simți că e un turneu decisiv pentru generația actuală?

Recomandări În plină campanie de PR privind majorarea pensiilor, PSD și PNL nu au bani să plătească, de patru luni, tichetele de călătorie ale pensionarilor

– Echipa națională e formată din mai multe generații. De la turneul din 2015, în care am obținut ultima medalie, am mai rămas trei-patru jucătoare. În plus, din lotul actual suntem două jucătoare care am participat la Jocurile Olimpice vreodată în cariera noastră. Și pentru unele dintre noi, probabil că e ultima șansă de a ne califica la Jocurile Olimpice. Așa cum am zis, pentru mine, clar e ultimul Campionat Mondial.

Dar aici sunt mai multe generații, și cu siguranță unele vor mai avea multe turnee finale în față, însă, cum zic mereu, e mai bine să trăiești momentul, pentru că nu știi ce se poate întâmpla mâine. Nu-ți garantează nimeni că, dacă astăzi ești tânăr, peste un an, doi, trei, cinci, zece, o să câștigi o medalie sau o să ajungi la Jocurile Olimpice. Așa că cel mai bine e să iei oportunitatea pe care o ai, și asta înseamnă acum.

– Cum vezi echipa României, ți se pare suficient de matură și de omogenă?

Recomandări ROMÂNIA BUGETARĂ SECRETĂ. Misteriosul Directorat pentru Securitate Cibernetică a angajat o persoană incompatibilă pentru funcții publice până în 2025. „Nu putem oferi informații fără acceptul persoanei în cauză”

– Simt că avem o echipă experimentată. În afară de câteva jucătoare mai tinere, care poate nu au fost la un turneu final, cele mai multe dintre noi avem mai multe turnee în picioare. Deci, cred că este o echipă cu o vârstă bună, cu experiență și, dacă toate lucrurile se aliniază, cred că putem face un turneu bun.

Nu pot să spun că este o echipă extrem de omogenă, iar timpul de pregătire e și el destul de scurt: am avut câteva antrenamente, apoi Trofeul Carpați, apoi două sau maxim trei antrenamente și începe Campionatul Mondial. Deci, cumva, trebuie să facem lucrurile din mers, să formăm un grup unit, să avem o comunicare bună și să încercăm la fiecare antrenament să rezolvăm lucrurile cât putem de bine încât să creăm această omogenitate de care avem nevoie.

– Care crezi că sunt, atunci, atuurile acestei echipe?

– Cred că avem, așa cum am zis, o echipă cu experiență. Unele dintre noi jucăm în Liga Campionilor, altele joacă și ele în Cupele Europene, cred că asta poate să fie un atu important, faptul că destul de multe dintre noi jucăm meciuri la cel mai înalt nivel, deci ar trebui să facem bine față presiunii în momentul în care vom juca meciurile decisive. Și cred că avem multe jucătoare bune, talentate. Acum contează dacă o să reușim să creăm o echipă în adevăratul sens al cuvântului, care să poată să dezvolte un joc bun pe ambele faze. Cred că e foarte importantă faza de apărare. Cred că dacă o să reușim să ne apărăm bine și nu o să primim foarte multe goluri, atunci avem șanse foarte mari în toate meciurile.

– Ce crezi că a învățat echipa din ultimii ani, în care n-au mai fost rezultate așa bune?

– Da, ultimul ciclu olimpic, sau să spunem din 2018, lucrurile nu au stat fantastic, s-au și întâmplat tot felul de lucruri – în 2019, se știe situația cu clubul Corona Brașov, în 2020, situația cu coronavirus, în 2021 eu nu am participat. S-au schimbat și antrenorii, s-au schimbat generațiile, am mai avut și câteva jucătoare lipsă, și foarte multe jucătoare tinere.

Lucrurile nu pot să spun că au stat fantastic în ultimii ani pentru echipa națională. Dar cred că suntem într-un moment în care trebuie să lăsăm totul la o parte, să dăm totul la acest Campionat Mondial. Pentru că este Campionatul Mondial de dinaintea Jocurilor Olimpice, adică este cel mai important. În condițiile care nu am reușit la Euro un rezultat pe care să ne ducă la turneul preolimpic, este un campionat de totul sau nimic. Așa că mizez pe foamea de rezultate, pe faptul că fiecare este conștientă de cât de important este acest Campionat Mondial și fiecare jucătoare are acest vis de a ajunge la Jocurile Olimpice, pe care eu îl consider punctul maxim pe care un sportiv, un atlet poate să-l atingă. Și mi-aș dori, sigur, pentru mine în primul rând, să ajung la o a treia ediție, dar și pentru ele să vadă ce înseamnă Jocurile Olimpice. Pentru că înseamnă ceva cu totul și cu totul special.

– Pentru tine crezi că o să fie o încărcătură emoțională specială, fiind ultimul Campionat Mondial?

– Probabil că, știind că e ultima oară la care aș participa cu echipa națională la un turneu final, dacă cumva nu ne calificăm la Jocurile Olimpice, s-ar putea să simt ceva special la finalul lui. Dar sincer, încerc să nu mă gândesc prea mult la asta, pentru că vreau să fiu relaxată, să mă bucur de fiecare moment pe care îl mai am cu echipa națională.

– Cum vezi revenirea în Danemarca, unde ați avut mereu amintiri frumoase?

– E adevărat, ultimele două medalii pe care le-am câștigat în ultimii 15 ani cu echipa națională au fost acolo, la Herning. Sincer, sunt super bucuroasă că ultimul meu turneu final se joacă acolo, chiar mă gândeam la tragerea la sorți și îmi doream foarte mult să fim în Danemarca. E un loc în care mă întorc mereu cu drag, pentru că am obținut performanțe frumoase acolo și lumea uită cât de greu este să ajungi să lupți pentru o medalie.

Așa că sunt pozitivă, optimistă, sunt convinsă că foarte mulți români vor fi alături de noi la fiecare meci, așa cum se întâmplă de fiecare dată, în Danemarca ne simțim ca acasă, și sper din tot sufletul să obținem rezultatul bun pe care îl dorim cu toții.

– Ai un mesaj pentru suporteri?

– Îmi doresc să vină alături de noi în număr cât mai mare. Știu că ne vor încuraja și din fața televizoarelor, dar este foarte important pentru noi să îi avem alături în sală. Vom da tot ce putem, vom face tot ce ține de noi, să îi facem să se bucure împreună cu noi la fiecare meci.

Cu fiecare meci, echipa națională de handbal feminin a României este mai aproape de victorie, de visul cel mare: calificarea la Jocurile Olimpice. De 100 de ani, BRD susține toate planurile și calculele pentru viitor atât în sport, cât și în viață.

de Andreea Giuclea

Credit foto: Wolf Art Agenția de Imagine

Urmărește-ne pe Google News