Libertatea: De la ce a pornit AltKFC și care este legătura cu brandul KFC?

Ionela: KFC Freshly Prepared este o nouă campanie #pebune marca KFC, iar AltKFC în sine reprezintă prima producție-experiment tip mockumentary a unui brand din România, realizată sub umbrela Social Entertainment Channel. Punctul de plecare este reprezentat de miturile care circulă pe net (și nu numai) despre brandul KFC. Pentru că am abordat întotdeauna o strategie transparentă și #pebune în toate campaniile noastre de comunicare, ne-am dorit să explorăm zvonurile pe care oamenii le cred, folosindu-ne de un studiu realizat pe un eșantion reprezentativ. Mai mult decât atât, am vrut să le demontăm folosindu-ne de universul autentic al brandului, într-un mod funny și entertaining.

Mockumentary-ul este alcătuit din 4 episoade, primele două fiind disponibile deja pe canalul de YouTube KFC România .

Libertatea: Deci punctul de plecare al acestui concept este reprezentat de comentariile de pe internet, însă menționați mai sus și un studiu, puteți detalia?

Ionela: Am realizat primul studiu în rândul consumatorilor KFC cu și despre mituri, pe un eșantion de aproximativ 500 de persoane – femei și bărbați, cu vârste între 18 și 59 de ani, din mediul urban mediu și mare, cunoscători ai brandului. Rezultatele?

8 din 10 români consideră că puiul din restaurantele KFC este congelat (80%);

consideră că puiul din restaurantele KFC este congelat (80%); 7 din 10 români consideră că puiul de la KFC este importat din alte țări (70%);

consideră că puiul de la KFC este importat din alte țări (70%); 5 din 10 români consideră că la KFC mâncarea este gătită de mașinării, nu de bucătari (50%);

consideră că la KFC mâncarea este gătită de mașinării, nu de bucătari (50%); 5 din 10 români consideră că uleiul folosit de KFC este vechi (50%).

Libertatea: Marea deschidere a restaurantului AltKFC, așa cum era gândită de personaj, a eșuat, desigur, însă ce ne puteți spune despre felul în care a decurs campania?

Ionela: Așa cum menționam, punctul de plecare al campaniei este reprezentat de comentariile și miturile din online în general, însă ne-am dorit să explorăm în profunzime subiectul. Pe 7 iulie, de Ziua Sincerității, utilizând tool-uri din social media, am lansat o întrebare deschisă pe pagina de Instagram KFC România, invitând fanii brandului să ne spună care sunt zvonurile pe care le-au auzit despre noi sau în care, de ce nu, cred chiar ei. La puțin timp distanță, în online și-a făcut prezența Alin Puiu – un personaj bizar, dar interesant, care îi chema pe influenceri și jurnaliști la IMENSA deschidere a restaurantului său, AltKFC. Invitațiile au fost trimise stângaci, sub formă audio sau via e-mail, însă implicarea lui Alin nu s-a oprit aici. El a organizat și un eveniment dedicat pe Facebook, a trimis cereri de prietenie și chiar a lăsat comentarii intrigante la postări de pe pagina oficială de Facebook KFC – toate acestea reprezentând elementele etapei de teasing ale lansării mockumentary-ului AltKFC.

Mai apoi, pe 19 august, peste 60 de persoane au avut ocazia să vizioneze în avanpremieră cele 4 episoade, dar au avut parte și de o surpriză inedită – vizionarea nu a avut loc într-un cadru obișnuit, ci într-un spațiu organizat ca o expoziție de brand, care a fost disponibil și publicului larg, timp de 4 zile.

Primul episod AltKFC a fost lansat pe 19 august și este disponibil pe canalul de YouTube KFC România, alături de cel cu numărul doi, iar al treilea episod poate fi vizionat începând din 2 septembrie, ora 18.00. Campania se încheie pe 9 septembrie, odată cu episodul cu numărul 4.

