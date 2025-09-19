Într-o lume muzicală în continuă schimbare, byron reușește de peste 15 ani să rămână una dintre cele mai originale și versatile trupe rock din România. Cu un amestec de introspecție, forță și experiment, formația a cucerit atât publicul de club, cât și marile scene. Toamna aceasta, byron ridică ștacheta și mai sus: un spectacol simfonic, unde energia rock-ului se va contopi cu grandoarea unei orchestre.

Am stat de vorbă cu Sergiu Mitrofan, clăparul trupei, despre muzică, desigur, mai exact despre felul în care aceasta a format începuturile formației, influențele care a modelat sunetul autentic byron și felul în care își păstrează autenticitatea de fiecare dată când urcă pe scenă.

1. Care a fost primul artist sau prima trupă care v-a făcut să spuneți: „Vreau să fac și eu muzică”?
Înclin să cred că primul concert de rock la care am fost – Compact și Holograf, prin clasa a cincea. Îmi plăcea mult să cânt, dar experiența unei trupe rock văzute pe scenă a fost hotărâtoare.

2. Cum s-au împletit influențele fiecărui membru pentru a crea „sunetul Byron”?
Eu cred că într-o trupă care nu e un one-man-show fiecare membru vine cu propriile influențe și experiențe, iar asta se simte direct în muzica live. De aceea nu vei auzi niciodată o piesă rock cântată absolut identic cu originalul – pentru că nu e despre reproducere fidelă, ci despre a-ți exprima propria personalitate.

3. Există o melodie pe care o ascultați înainte de concert ca să vă încărcați cu energie?
Clinchetul cristalin al paharelor de apă (sau alte licori preferate de fiecare) și exercițiul de încălzire vocală al lui Dan, pe care îl știm deja pe de rost. Nu prea avem timp de relaxare înainte de concert.

4. Care sunt artiștii sau trupele care v-au inspirat în materie de show live?
Am văzut extrem de multe, dar suntem mai interesați de partea muzicală decât de partea de spectacol vizual. Ne plac concertele mai mult decât „show-urile” în sine. Sigur, există și excepții – dar nu ne omorâm după spectacolele de stadion.

5. Dacă ați putea cânta o piesă pe scenă alături de idolii voștri, care ar fi și de ce?
Nu cred că mai avem idoli așa cum aveam în adolescență, dar ar fi fascinant să experimentăm alături de nume mari. Uite, știu că nu se va întâmpla, dar mi-ar plăcea să cânt ceva cu Sting sau cu Tori Amos.

6. Ce rol joacă muzica din afara genului vostru în procesul creativ?
E esențial să nu fii închis într-un singur gen. În muzica noastră au fost mereu multe influențe externe, deci avem libertate de mișcare muzicală fără să ne alienăm complet fanii.

7. Care a fost momentul în care ați simțit că byron a devenit „formația pe care o formați în mod autentic acum”?
O trupă e un organism în continuă evoluție. Întrebarea mai corectă ar fi: „Când ai simțit că ești într-o trupă care contează?”. Pentru mine, acel moment a fost albumul Nouă.

8. A existat vreodată un concert sau un artist văzut live care v-a schimbat perspectiva asupra scenei?
Iubim concertele și din public, nu doar de pe scenă. Am văzut multe show-uri care ne-au dat pe spate – de la Meshuggah la Porcupine Tree, până la Ara Malikian. Un concert ar trebui să surprindă și să inspire. (Râzând) Perspectiva asta nu mi-a schimbat-o nimeni.

9. Care e piesa din repertoriul vostru care poartă cea mai puternică amprentă a influențelor muzicale externe?
Cred că Memento, care e foarte electro. Sau Songul Pușcăriașului, care are structură de musical. Dar sunt multe exemple – tot albumul Melancolic, de pildă.

10. Ce artiști români v-au inspirat cel mai mult și cum?
Pe mine, versurile și spiritul lui Andrieș, în primul rând. Dar sunt mulți alții – mai vechi, mai noi. Uite, îmi vine acum în minte Grimus.

11. Ce vă face să urcați pe scenă cu aceeași intensitate de fiecare dată?
Mie îmi place să am mai multe concerte la rând, asta mă stimulează. Dar cred că energia publicului este cea care te face să transformi fiecare seară într-un concert memorabil.

„Byron Simfonic – Minunata Lume Nouă” promite o seară specială pe 4 noiembrie, la Sala Palatului – un spectacol unde energia rock-ului se va întâlni cu grandoarea unei orchestre simfonice.

Bilete disponibile pe bilete.kimaro.ro și pe get-in.ro de la 88 lei

Sursa foto: KIMARO Entertainment

