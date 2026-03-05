ITP Sibiu făcut de Drive in ITP – motocicletă, ATV, buggy

ITP Sibiu, respectiv Inspecția Tehnică Periodică e o verificare tehnică obligatorie prestată de Drive in ITP, stație autorizată. La această stație ITP din Sibiu, inspectorii pot face verificarea tehnică pentru orice categorie de vehicule. Amintim de următoarele vehicule: motocicletă, moped, ATV, triciclu, cvadriciclu (ex: buggy), chiar și peridoc pentru bărci, remorci pentru transport moto, rulotă și remorci apicole. Pentru toate de mai sus, cât și alte categorii de vehicule se face ITP, cu și fără programare, pe 2 linii autorizate, la Drive in ITP Sibiu.

ITP-ul și pregătirea motocicletei pentru sezonul cald

Perioada de hibernare a vehiculelor folosite, cel mai mult, în sezonul cald se apropie de final! În continuare, povestim despre ITP la vehiculele cu 2, 3 sau 4 roți. Și pentru acestea, Inspecția Tehnică Periodică se face cu/fără programare, la Drive in ITP în intervalul Luni – Vineri 08:00-18:00 sau Sâmbăta, până la ora 13:00.

Cu cât se apropie primăvara, mulți proprietari de motorete, mopede, ATV-uri, buggy etc. se pregătesc să revină pe drumurile publice ori pe traseele preferate de off-road. Aici amintim și perioada de pregătire pentru rulote, remorci apicole sau chiar peridoc pentru barcă. Toate cele amintite mai sus au nevoie de curățare, verificare și întreținere. Vehiculele care au stat neutilizate luni întregi pot dezvolta probleme invizibile, de ex: frâne gripate, cauciucuri uzate, jocuri la direcție, pierderi de lichide, etc. În plus, proprietarii trebuie să fie responsabili. Este indicat ca aceștia să aibă în vedere actele valide și Inspecția tehnică periodică, obligatorie prin lege și pentru aceste vehicule. Siguranța tehnică este relevantă pentru proprietari și ceilalți participanți la trafic. Cele de sus sunt valabile și pentru motociclete. ITP-ul la motociclete are loc la 2 ani. Personalul stației ITP din Sibiu verifică toate sistemele la vehicule și dacă sunt în parametri buni de a circula pe drum.

Locuitorii din zona Sibiului pot face Inspecția tehnică la ITP Sibiu Drive in, partener de încredere, autorizat și specializat. ITP-ul are loc conform perioadei alocate fiecărui vehicul, despre care o să vorbim mai jos.

Când trebuie ITP efectuat pentru Buggy, motocicletă, ATV, etc.?

Conform RAR, fiecare vehicul are o perioadă la care trebuie realizată Inspecția Tehnică Periodică. Practic, inspectorii care lucrează la stație se asigură că vehiculele circulă în condiții tehnice optime, în parametri și în siguranță. Acest lucru are loc inclusiv la Drive in ITP Sibiu, stație autorizată RAR, unde se poate merge cu/fără programare.

Perioada de efectuare a ITP-ului în funcție de categorie:

ITP-ul la motocicletă și moped trebuie să aibă loc la 2 ani.

ITP-ul la ATV, cvadriciclu, triciclu este necesar tot la 2 ani.

Pentru peridocul de bărci, Inspecția tehnică periodică trebuie realizată la 2 ani.

Pentru cei care au remorci apicole, verificarea tehnică se face la 3 ani.

De ce trebuie să faci ITP și la vehicule cu 2, 3 și 4 roți?

ITP-ul nu este doar o obligație legală, ci și un filtru esențial de siguranță. Fie că circuli cu o motocicletă pentru deplasări urbane, un moped pentru naveta la serviciu sau un ATV pentru drumuri off-road. Pentru că așa este legea în România, toate vehiculele înmatriculate care circulă pe drumurile publice au nevoie ITP valabil.

În caz contar, lipsa unui ITP în termen, atrage amenzi, suspendarea înmatriculării, poate chiar imobilizarea vehiculului de către autorități.

Verificare completă și profesionistă la Drive in ITP Sibiu

Inspecția Tehnică Periodică realizată în condiții optime și în stație autorizată, contribuie la bucuria de a conduce fără griji. La Drive in ITP Sibiu procesul este transparent, eficient și adaptat tipului de vehicul, fie moto, buggy sau remorcă apicolă. În plus, te poți bucura de alegerea între ITP cu programare sau ITP fără programare.

Foto: Drive In Sibiu



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE