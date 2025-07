Evenimentul a reprezentat una dintre cele mai ample producții muzicale din România din ultimii ani și a fost organizat de renumitul promotor internațional Marcel Avram și de DD East Entertainment, în cadrul celei de-a patra ediții a festivalului Summer in the City.

Concertul a marcat revenirea artistei pe marile scene internaționale, după o pauză de șase ani.

„A durat mult timp până să ne vedem! În această seară veți pune telefoanele deoparte și veți cânta, dansa și sări împreună cu mine. Sunt foarte fericită să fiu alături de voi!”, a declarat artista la începutul show-ului incendiar.

Turneul, care a debutat pe 8 iulie în Spania și include 21 de opriri în Europa și Orientul Mijlociu, se va încheia pe 12 august în Sardinia, Italia. Jennifer Lopez a prezentat același spectacol în fiecare oraș în care a concertat, inclusiv la București, singurele modificări fiind în zona costumelor — din ce în ce mai spectaculoase — precum și în interacțiunile cu fanii: „Faceți ceea ce iubiți și cu oamenii pe care îi iubiți!”

Succes de vânzări și interes internațional

„Biletele pentru concertul de la București s-au vândut pe parcursul a trei luni. Zona VIP a fost sold out în doar trei săptămâni, iar pachetul exclusiv Meet & Greet s-a epuizat în timp record, fiind limitat la 50 de persoane. Zona Diamond, aflată chiar în fața scenei, a fost una dintre cele mai căutate, mulți fani dorindu-și o experiență cât mai apropiată de artistă”, a declarat Denise Săndulescu, CEO DD East Entertainment.

Recomandări De când ar putea fi produs vaccinul revoluționar împotriva cancerului la sân. Ce spune președintele companiei care dezvoltă vaccinul

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9



Cele mai multe bilete au fost achiziționate în ultimele săptămâni înainte de concert, iar în penultima zi, toate categoriile de acces au fost epuizate. Organizatorii au reușit să suplimenteze numărul de locuri datorită spațiului generos din Piața Constituției. În public s-au aflat și mii de persoane venite din țări vecine, care nu fuseseră incluse în traseul turneului, confirmând astfel statutul privilegiat al Bucureștiului în planul internațional al acestui eveniment.

„Am preluat și aprecierile venite din partea concurenței, care a remarcat profesionalismul și organizarea impecabilă a evenimentului, transmițând totodată un mesaj de apreciere artistei: 56 de ani și un munte de energie. N-am mai văzut de mult un concert atât de bun precum cel din această seară, oferit cu toată ființa de Jennifer Lopez!”, s-a exprimat Ioana Chereji.

Logistică de amploare și un spectacol impecabil

Montarea scenei și a întregii infrastructuri pentru public a durat peste o săptămână, implicând sute de profesioniști: tehnicieni, echipe de pază, personal de catering, echipaje medicale, Poliția Locală, zeci de voluntari și consultanți din străinătate. Spectacolul a inclus o scenografie complexă, ecrane LED de mari dimensiuni, efecte pirotehnice și un sistem de sunet calibrat cu precizie, oferind o experiență sonoră și vizuală la standarde internaționale.

Recomandări Cum a scăpat de pușcărie extremistul care a dat foc unui magazin din Parlament. Instanța, despre Nicușor Ochiană: „Nu are educație, a stat suficient în arest”

O artistă impresionată de public și organizare

Jennifer Lopez a fost profund impresionată de zona de culise, special amenajată pentru ea — dintr-un simplu container s-a creat o cameră de relaxare elegantă, decorată în tonuri de alb, cu plante și covoare, care a transformat o zonă urbană într-un spațiu intim de repaus între momentele din spectacol. Artista a apreciat primirea călduroasă a publicului și energia pozitivă transmisă de fani. „Am așteptat îndelung acest moment!”, a spus ea.

În cadrul sesiunii Meet & Greet, aceasta a acordat atenție fiecărui participant, oferind o experiență personalizată celor care au achiziționat acest pachet.

O seară memorabilă, un show complet

Seara a fost deschisă de DJ Dennis Ryan Smith, urmat de Nicole Cherry, care a oferit un show plin de energie, interpretând atât hituri consacrate, cât și piese noi. Artista a declarat, înainte de urcarea pe scenă, că este profund emoționată de oportunitatea de a fi opening act pentru un idol care i-a influențat cariera.

“Am decis să decalăm ora de deschidere a porților de acces către eveniment, de la 15:00 la 16:00, pentru a proteja publicul de temperaturile extreme și am realizat o informare oficială amplă pe această temă, împreună cu partenerii din zona de ticketing.”

Recomandări Noi acuzații de abuzuri împotriva lui Marius Pieleanu: „Ce frumoasă ești, ce picioare frumoase ai”. Ce spune sociologul

Jennifer Lopez a urcat pe scenă la ora 21:00 și a susținut un spectacol de două ore, fără întreruperi, combinând dansul energic cu momente emoționante și sincere. A interpretat piese legendare precum Lets Get Loud, On the Floor și Waiting for Tonight, dar și melodii de pe noul său album This Is Me…Now, inclusiv Wreckage of You, Rebound și Birthday.

Momentele în limba spaniolă, precum interpretarea piesei Qué Hiciste, au fost întâmpinate cu aplauze entuziaste. Artista a vorbit deschis despre temele iubirii, dezamăgirilor și renașterii personale, oferind publicului nu doar un spectacol muzical, ci și o conexiune autentică.

După oprirea de la București, Jennifer Lopez își continuă turneul cu spectacole în Orientul Mijlociu, inclusiv în Abu Dhabi și Sharm El Sheikh. Turneul internațional Up All Night se va încheia pe 12 august în Sardinia, Italia, urmând ca artista să revină pe scenă în iarnă, cu spectacole la Caesars Palace, Las Vegas, între decembrie 2025 și martie 2026.

Foto: Ionuț Paraschiv, InfoMusic & Dacian Foldi, Storyalist

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE